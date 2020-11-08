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Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

Российское представительство при ОБСЕ опубликовало твит о дискриминации журналистов в Украине, сопроводив его снимком с задержанием фотокоррепондента российского издания "Медиазона" Давида Френкеля в Петербурге в 2017 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая Газета".

Российская миссия ОБСЕ написала о нарушении свободы слова в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ 01

Твит удалили после того, как это заметили пользователи соцсети. Сейчас в аккаунте есть пост с теми же словами заместителя директора департамента информации МИД Максима Буякевича, но уже с другой фотографией.

Российская миссия ОБСЕ написала о нарушении свободы слова в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ 02

В удаленном твите использовался снимок, на котором запечатлен момент задержания фотокорреспондента на петербургском митинге против коррупции 12 июня 2017 года.

Также читайте: Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+63
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 2915
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08.11.2020 19:24
+60
Все, что нужно знать об обсе
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08.11.2020 19:23
+35
росийская миссия при ОБСЕ как мисия чикатило при детском садике
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08.11.2020 19:25
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Все, что нужно знать об обсе
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08.11.2020 19:23 Ответить
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 7032 обосратся становится стилем...
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08.11.2020 19:25 Ответить
хуже...жанром Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 5121
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08.11.2020 19:32 Ответить
задержали всего навсего? Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 8218 а могли и так кацапчика
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 9831
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08.11.2020 19:36 Ответить
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 8939
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08.11.2020 19:40 Ответить
НЄХ.. шастати світами.
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08.11.2020 22:24 Ответить
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 6341
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08.11.2020 19:42 Ответить
"к набутьіливанию" будет правильнее.
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08.11.2020 21:31 Ответить
Татьяна Лайф, про кацапів давно все зрозуміло. а про шанованого вами дубінського щось скажете?
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08.11.2020 19:45 Ответить
вона полуватна потвора,що вона безмізків може сказати
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08.11.2020 20:57 Ответить
все, що треба знати про паРашу і парашників
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08.11.2020 19:47 Ответить
Российская миссия ОБСЕ ? а что это такое ?
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08.11.2020 20:04 Ответить
Це те, на що покладає надії блазень та Кравчук... Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 521
ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням інтересів усіх сторін, - Кравчук
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08.11.2020 21:44 Ответить
Беда в том, что ОБСЕ больше половины финансируется кацапами, мало того, в миссии ОБСЕ в Украине около примерно от 60 до 70% мокшанских, это не просто личное мнение, это факт, малого того, сам лично общался с этими москалями, на 10 москалей 2-3 иностранца, к тому, же, с Италии такие же ватники, как и москали.
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08.11.2020 20:04 Ответить
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 90
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08.11.2020 19:23 Ответить
И это при том, что Маску хватило 10млрд
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08.11.2020 19:36 Ответить
10 каких миллиардов, денег, или рублей?
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08.11.2020 21:06 Ответить
Маск - рублей?!
Переведите 1,5 трлн руб в доллары и всё увидите.
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08.11.2020 21:22 Ответить
Ну я подумал что может для сравнения уже переведено и офигел от разницы. А так-то получается что тьфу - там даже меньше чем в 2 раза. Но это же - РОСКОСМОС!!!
Тем более, что у них там еще и в якутском филиале трудится один ракетостроитель ... Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 8413
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08.11.2020 21:57 Ответить
Па ч"їму --рублєй? Тугриків!
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08.11.2020 22:26 Ответить
Пусть включают печатный станок ! Всего то делов на один рабочий дзень !
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08.11.2020 20:28 Ответить
Да куда ж ему ещё. И так уже не то что в люк танка, а и в дверь не пролезет. Дешевле робота Федю в космос запустить.
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08.11.2020 21:24 Ответить
Если просит Рогозин, то деньги надо дать. Этот товарищ нас, еще ни разу не подводил! Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 8933
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08.11.2020 21:27 Ответить
Образцово обосрались! Так держать!
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08.11.2020 19:24 Ответить
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 2915
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08.11.2020 19:24 Ответить
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 3185 Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 2463
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08.11.2020 19:28 Ответить
и ехать дальше... Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 9745
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08.11.2020 19:31 Ответить
"КАКА я разьньєдца?" --китайоз читав труди нашого ЗЄ.
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08.11.2020 22:28 Ответить
Охранять правопорядок на Донбассе после вывода войск, разоружения и демилитаризации должна полицейская миссия ОБСЕ.
Как передает Укринформ, такое мнение выразил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина.
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08.11.2020 19:25 Ответить
Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 5414 Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 2546 Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 7588
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08.11.2020 20:52 Ответить
А это вовсе и не шутка. Когда сковырнули Колывана, это ВСЕРЬЕЗ там обсуждалось (ну, без ОУН, конечно)
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08.11.2020 21:24 Ответить
Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 8863
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08.11.2020 21:24 Ответить
Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 6590
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08.11.2020 21:36 Ответить
так и напрашивается продолжение...ЗА Родину! За Сталина?
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08.11.2020 21:58 Ответить
росийская миссия при ОБСЕ как мисия чикатило при детском садике
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08.11.2020 19:25 Ответить
Кацапи, що поробиш...
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08.11.2020 19:25 Ответить
То мелочи, далеко до спутникового снимка пятикилометрового СУ-25, "сбившего" пассажирский Боинг в 2014 году в небе над Донбассом.
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08.11.2020 21:17 Ответить
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 9803
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08.11.2020 19:25 Ответить
А що, у російських дуже голосно "пі-Ер-квадрат" стукає по рейках?...
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08.11.2020 19:39 Ответить
ні,там просто квадрат
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08.11.2020 21:59 Ответить
Колись, в 90-ті, читав статтю в якійсь газеті: "Если даже русские скопируют американскую машинку для стрижки волос в носу, то не обязательно она сможет выполнять предназначенную для этого функцию - может или просто волосы дёргать, или вообще нос искромсать...".
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09.11.2020 04:15 Ответить
Все правильно. Куда в Мордоре колесить? Там только закапываться. Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 9511
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09.11.2020 12:54 Ответить
Россия страна из другой реальности. Для РФ и выборы в Штатах неправильные. Совсем "пиндосы" оборзели - в багажниках голосуют Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 4672
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 8449
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08.11.2020 19:29 Ответить
Все что нужно знать об ОВСЕ.
Азербайджан ждавший помощи от ОБСЕ в Минске 30 лет положил на эту контору и сам освобождает свои земли от оккупантов.
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08.11.2020 19:32 Ответить
До речі заголовок не відповідає дійсності - не російська місія ОБСЄ а росмісія ПРИ ОБСЄ. Це суттєва різниця)
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08.11.2020 19:33 Ответить
ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом интересов всех сторон, - Кравчук...

А різниця буде в чому тоді , коли зараз ОБСЄ дозволяє кацапам при собі таке витворяти
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08.11.2020 20:47 Ответить
Странно идёт война шесть лет,часть украинской территории захвачена российскими оккупантами,а в Украине в тылу спецслужбы в маске журналюг собирают данные об украинской армии и узнают настроение нарида Украины, о готовности встретить российские оккупационные войска с цветами.
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08.11.2020 19:34 Ответить
Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 888
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08.11.2020 19:34 Ответить
Русские скоты хоть бы шеврон карателя замазали, что ли....
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08.11.2020 19:35 Ответить
Це те саме ОБСЕ з яким зеленський-кравчук ділять Україну?
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08.11.2020 19:38 Ответить
Похоже в россосийской миссии не знают что в гугле есть поиск по картинке и решили поставить фото разбитой 17 ноября 2013 года камеры россосийского журналиста в Вольске Саратовской области. https://www.saratovnews.ru/news/2013/11/22/napavshii-na-volskogo-jyrnalista-dobrovolno-yavilsya-k-sledovatelu/
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08.11.2020 19:39 Ответить
У них нет Гугла, у них -
Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 1291
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08.11.2020 19:54 Ответить
Это фото и еще раньше светилось...
Angry docs go on rampage at SSKM SEPTEMBER 28, 2010

Пускай Яныка арестовуют, он тогда президентом был. Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 5447
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08.11.2020 20:26 Ответить
Как оказалось фото вообще к нападениям не имеет отношения. Камера выпала из машины при открытии двери. http://simonwizz.blogspot.com/2011/01/health-and-safety.html
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08.11.2020 20:38 Ответить
по приказу или з а деньги. или вьі верите в их уж такую упротость? они ж вроде не из Мухостранска.
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08.11.2020 21:34 Ответить
Тю...чи й не новость Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 7961
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08.11.2020 19:42 Ответить
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме и депутат Европарламента Яак Мадисон говорили сегодня на радио TRE, что результаты выборов в США сфальсифицированы и вступление Джо Байдена в должность президента было бы началом упадка Америки.
Цензор опубликуй эту новость, если ты свободный демократический ресурс!
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08.11.2020 19:43 Ответить
Пшел в задницу,кацап.
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08.11.2020 19:46 Ответить
Получи 15р. кремлеботина.
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08.11.2020 19:48 Ответить
ну так бухни бояри кацариле
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09.11.2020 05:22 Ответить
а пруфы есть ?
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08.11.2020 19:47 Ответить
Тут пруфы
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08.11.2020 19:49 Ответить
"Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, - описал Март Хельме. - И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп ......

Извините, у вас в дурке разрешён интернет? Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 8545
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08.11.2020 19:56 Ответить
Это твой пруф, русский? На звЯЯзду.сру у тебя ссылки нет?
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08.11.2020 19:59 Ответить
Денис у тебя ХРОМОСОМА лишняя а так и новость из ********* никудышняя
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08.11.2020 19:49 Ответить
Не свободный и не демократический.Поэтому можешь валить на срусайты😂🌷
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08.11.2020 19:49 Ответить
Если русской не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох.
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08.11.2020 19:54 Ответить
Лучше штыком и тыкать в любом случае.
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08.11.2020 23:28 Ответить
фото задержания журналиста в РФ

-- та его ж на руках носят! -- как родного и морда у него довольная...*)
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08.11.2020 19:44 Ответить
Журналюга Саша Бобик гавкающий кацап
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08.11.2020 20:05 Ответить
Кацапня давно не парится. Просто занимаются деструктивом,ложью и провокациями чисто инстинктивно.
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08.11.2020 19:45 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.11.2020 19:55 Ответить
Алеж є 73,22% які їм вірять.
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08.11.2020 20:03 Ответить
Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 5654
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08.11.2020 20:04 Ответить
Козломорді олігофрени знову не ту фотографію підібрали: https://knews.kg/2012/10/03/sotrudniki-gosohranyi-izbili-jurnalistov-nbt-kogda-te-pyitalis-snyat-popyitku-shturma-belogo-doma/
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08.11.2020 21:13 Ответить
Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 8735
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08.11.2020 21:20 Ответить
Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 1108
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08.11.2020 21:25 Ответить
КОРОЧЕ на йух!!! Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ - Цензор.НЕТ 9913
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08.11.2020 21:39 Ответить
Пєсьня.Русккая:"А я в расьєю да мой хачю..."
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08.11.2020 22:35 Ответить
Именно )
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08.11.2020 21:49 Ответить
обсе и есть рашистская контора целенаводчиков на украинские позиции
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08.11.2020 22:37 Ответить
на украине-аххахаххах дулю вам в нос с перчиком аххахх
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09.11.2020 00:39 Ответить
Руссскій ворог України.
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09.11.2020 06:24 Ответить
 
 