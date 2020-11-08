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Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом
Российское представительство при ОБСЕ опубликовало твит о дискриминации журналистов в Украине, сопроводив его снимком с задержанием фотокоррепондента российского издания "Медиазона" Давида Френкеля в Петербурге в 2017 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая Газета".
Твит удалили после того, как это заметили пользователи соцсети. Сейчас в аккаунте есть пост с теми же словами заместителя директора департамента информации МИД Максима Буякевича, но уже с другой фотографией.
В удаленном твите использовался снимок, на котором запечатлен момент задержания фотокорреспондента на петербургском митинге против коррупции 12 июня 2017 года.
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Пускай Яныка арестовуют, он тогда президентом был.
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