Убивал по одному: российский солдат Макаров на военном аэродроме "Балтимор" зарубил топором майора и застрелил сослуживцев. ФОТО (обновлено)

Военнослужащий убил три человека на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части. ЧП произошло на территории военного аэродрома "Балтимор".

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает ТАСС и местное издание "Мое Online" со ссылкой на источники.

"Три человека погибли во время ЧП", — сказал собеседник агентства.

По данным издания "Мое Online", нападение произошло около 5 утра 9 ноября. Один человек получил ранения, он находится в реанимации.

"Военнослужащий открыл стрельбу, стрелял из пистолета, забрал у офицера. Убиты три человека. Сейчас он (нападающий - ред.) Забаррикадировался на территории части", - говорится в сообщении агентства, которое цитирует источник в экстренных службах региона.

Власти Воронежской области подтвердили агентству информацию о ЧП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Вены неизвестные расстреляли семь человек, - СМИ. ВИДЕО

"Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших", — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации области.

Позже, как пишет Газета.ру, в СК РФ сообщили, что 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.

Информацию подтвердили в Западном военном округе, отметив, что нападавшего ищут командование части и правоохранительные органы.

"9 ноября 2020 года около 5.00 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся", — сообщили в округе.

Предполагается, что Антон Макаров до сих пор остается на территории военной части.

"По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал", — говорится в сообщении на странице регионального правительства в "ВКонтакте".

Как пишет Meduza, причиной нападения в воинской части называется конфликт рядового с проверяющим офицером.

Ранее "Вести Воронеж" опубликовали ориентировку на злоумышленника - это 20-летний Антон Макаров. Срочник из Воронежа, он прописан на улице 45 Стрелковой дивизии. Это следует из ориентировки от МВД по Воронежской области. Её распространяют в Сети.

Из документа следует, что рано утром в понедельник, 9 ноября, Антон Макаров застрелил водителя и дежурного по полку, у которого и отнял оружие. После этого солдат скрылся на территории с оружием – пистолетом ПМ. С собой, возможно, было еще два магазина.

Власти Воронежской области опубликовали имена убитых военнослужащих и рассказали о состоянии раненого. "Погибшие в результате стрельбы в воинской части: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Раненый рядовой Фирсов госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку", — сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По информации ФГКУ "416-й Военный госпиталь Минобороны России", угрозы жизни для пострадавшего солдата нет. "У нас находится пострадавший солдат, у него ранение в легкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжелый, в сознании, жить будет, ему очень повезло", - заявил представитель медучреждения ТАСС.

Сообщения источника местного портала "МОЕ! Online" о том, что рядовой Фирсов якобы скончался в реанимации, уже опровергли — по информации собеседника РИА "Новости" в Западном военном округе, это не так.

СК уже возбудил уголовное дело, а военные назвали основную версию убийства - нервный срыв.



Фото: росСМИ

"Вести Воронежа" сообщают, что солдат Макаров убивал военных по одному. Серия расправ началась с майора Сергея Ермолаева – когда тот отвернулся, срочник взял с пожарного щита топор и ударил его в спину, после чего вытащил пистолет и убил. Об этом сообщил телеграмм-канал Baza со ссылкой на следователей в понедельник, 9 ноября.

После расправы над офицером солдат зашел в комнату личного состава, где его заметил сослуживец и отправил его стоять в наряд – как и должно было быть. В ответ Макаров достал пистолет и выстрелил. На шум прибежал водитель, но его ждала такая же участь.

После этого срочник решил покомандовать военными и крикнул "Встали, построились!" Когда один из рядовых начал сбегать, Антон Макаров выстрелил ему в спину и скрылся.

В Воронеже объявлен план "Перехват" — к поискам Антона Макарова привлечены ОМОН и СОБР, сообщает Росгвардия. В качестве основной версии нападения срочника рассматривается нервный срыв, уточняет источник ТАСС. Военные следователи возбудили дела по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц" и части 4 статьи 226 УК РФ "Хищение оружия".

Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого.

Как выяснило издание "Baza", Макаров незадолго до армии готовился стать полицейским — он был студентом воронежского института МВД. Отучился молодой человек всего два года на радиотехническом факультете.



Фото: росСМИ

По словам педагогов заявили, что Макаров был вспыльчивым, недисциплинированным и иногда чрезмерно агрессивным. По воспоминаниям однокурсников Антона, он иногда странно вел себя, например, мог внезапно закричать.

Отчислен из института МВД Макаров был из-за драк. Об этом "Газете.Ru" рассказал бывший одногруппник военнослужащего. "Он был своеобразный человек, немного странный. Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошел", — отметил приятель злоумышленника.

Собеседник издания затруднился сказать, были ли конфликты с другими учащимися следствием травли. "Насчет травли не могу сказать, но конфликты были, точных причин не помню уже. Когда мы жили в казармах, он жил отдельно ото всех, а остальные — по восемь человек жили. Учился не очень хорошо", — пояснил он.

Сейчас возле здания института МВД в Воронеже, где раньше учился Макаров, выставлена дополнительная охрана. Там опасаются, что он может прийти к ним.

О склонности военнослужащего к конфликтам рассказали и школьные учителя. Они сообщили "Mash", что молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль. Характер у него был очень сложный. "В основном он был тихим, закрытым, но очень часто срывался. С учителями не поладил или с одноклассниками, оценку не ту поставили, на контрольной не дали списать — из-за этого мог вспылить. Такое часто было. Родители у него вроде есть, но жил с бабушкой и дедушкой", — рассказал одноклассник злоумышленника "LifeShot".