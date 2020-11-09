РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15215 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортажЗа рубежом
18 061 89
Россия (91225) стрельба (3161) убийство (6290)

Убивал по одному: российский солдат Макаров на военном аэродроме "Балтимор" зарубил топором майора и застрелил сослуживцев. ФОТО (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж За рубежом

Военнослужащий убил три человека на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части. ЧП произошло на территории военного аэродрома "Балтимор".

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает ТАСС и местное издание "Мое Online" со ссылкой на источники.

"Три человека погибли во время ЧП", — сказал собеседник агентства.

По данным издания "Мое Online", нападение произошло около 5 утра 9 ноября. Один человек получил ранения, он находится в реанимации.

"Военнослужащий открыл стрельбу, стрелял из пистолета, забрал у офицера. Убиты три человека. Сейчас он (нападающий - ред.) Забаррикадировался на территории части", - говорится в сообщении агентства, которое цитирует источник в экстренных службах региона.

Убивал по одному: российский солдат Макаров на военном аэродроме Балтимор зарубил топором майора и застрелил сослуживцев 01

Власти Воронежской области подтвердили агентству информацию о ЧП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Вены неизвестные расстреляли семь человек, - СМИ. ВИДЕО

"Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших", — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации области.

Позже, как пишет Газета.ру,  в СК РФ сообщили, что 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.

Информацию подтвердили в Западном военном округе, отметив, что нападавшего ищут командование части и правоохранительные органы.

"9 ноября 2020 года около 5.00 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся", — сообщили в округе.

Предполагается, что Антон Макаров до сих пор остается на территории военной части.

"По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал", — говорится в сообщении на странице регионального правительства в "ВКонтакте".

Как пишет Meduza, причиной нападения в воинской части называется конфликт рядового с проверяющим офицером.

Ранее "Вести Воронеж" опубликовали ориентировку на злоумышленника - это 20-летний Антон Макаров. Срочник из Воронежа, он прописан на улице 45 Стрелковой дивизии. Это следует из ориентировки от МВД по Воронежской области. Её распространяют в Сети.

Убивал по одному: российский солдат Макаров на военном аэродроме Балтимор зарубил топором майора и застрелил сослуживцев 02

Из документа следует, что рано утром в понедельник, 9 ноября, Антон Макаров застрелил водителя и дежурного по полку, у которого и отнял оружие. После этого солдат скрылся на территории с оружием – пистолетом ПМ. С собой, возможно, было еще два магазина.

Власти Воронежской области опубликовали имена убитых военнослужащих и рассказали о состоянии раненого. "Погибшие в результате стрельбы в воинской части: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Раненый рядовой Фирсов госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку", — сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По информации ФГКУ "416-й Военный госпиталь Минобороны России", угрозы жизни для пострадавшего солдата нет. "У нас находится пострадавший солдат, у него ранение в легкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжелый, в сознании, жить будет, ему очень повезло", - заявил представитель медучреждения ТАСС.

Сообщения источника местного портала "МОЕ! Online" о том, что рядовой Фирсов якобы скончался в реанимации, уже опровергли — по информации собеседника РИА "Новости" в Западном военном округе, это не так.

СК уже возбудил уголовное дело, а военные назвали основную версию убийства - нервный срыв.

Убивал по одному: российский солдат Макаров на военном аэродроме Балтимор зарубил топором майора и застрелил сослуживцев 03
Фото: росСМИ

"Вести Воронежа" сообщают, что солдат Макаров убивал военных по одному. Серия расправ началась с майора Сергея Ермолаева – когда тот отвернулся, срочник взял с пожарного щита топор и ударил его в спину, после чего вытащил пистолет и убил. Об этом сообщил телеграмм-канал Baza со ссылкой на следователей в понедельник, 9 ноября.

После расправы над офицером солдат зашел в комнату личного состава, где его заметил сослуживец и отправил его стоять в наряд – как и должно было быть. В ответ Макаров достал пистолет и выстрелил. На шум прибежал водитель, но его ждала такая же участь.

После этого срочник решил покомандовать военными и крикнул "Встали, построились!" Когда один из рядовых начал сбегать, Антон Макаров выстрелил ему в спину и скрылся.

В Воронеже объявлен план "Перехват" — к поискам Антона Макарова привлечены ОМОН и СОБР, сообщает Росгвардия. В качестве основной версии нападения срочника рассматривается нервный срыв, уточняет источник ТАСС. Военные следователи возбудили дела по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц" и части 4 статьи 226 УК РФ "Хищение оружия".

Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого.

Как выяснило издание "Baza", Макаров незадолго до армии готовился стать полицейским — он был студентом воронежского института МВД. Отучился молодой человек всего два года на радиотехническом факультете.

Убивал по одному: российский солдат Макаров на военном аэродроме Балтимор зарубил топором майора и застрелил сослуживцев 04
Фото: росСМИ

По словам педагогов заявили, что Макаров был вспыльчивым, недисциплинированным и иногда чрезмерно агрессивным. По воспоминаниям однокурсников Антона, он иногда странно вел себя, например, мог внезапно закричать.

Отчислен из института МВД Макаров был из-за драк. Об этом "Газете.Ru" рассказал бывший одногруппник военнослужащего. "Он был своеобразный человек, немного странный. Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошел", — отметил приятель злоумышленника.

Собеседник издания затруднился сказать, были ли конфликты с другими учащимися следствием травли. "Насчет травли не могу сказать, но конфликты были, точных причин не помню уже. Когда мы жили в казармах, он жил отдельно ото всех, а остальные — по восемь человек жили. Учился не очень хорошо", — пояснил он.

Сейчас возле здания института МВД в Воронеже, где раньше учился Макаров, выставлена дополнительная охрана. Там опасаются, что он может прийти к ним.

О склонности военнослужащего к конфликтам рассказали и школьные учителя. Они сообщили "Mash", что молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль. Характер у него был очень сложный. "В основном он был тихим, закрытым, но очень часто срывался. С учителями не поладил или с одноклассниками, оценку не ту поставили, на контрольной не дали списать — из-за этого мог вспылить. Такое часто было. Родители у него вроде есть, но жил с бабушкой и дедушкой", — рассказал одноклассник злоумышленника "LifeShot".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+86
Хорошо что это был именно хороший российский военный а не плохие солдаты НАТО.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:09
+81
Патронов ему как-то передать что ли..
показать весь комментарий
09.11.2020 09:10
+48
если бы он их не пристрелил, их бы трахнули геи из НАТО.. так что, рузькый зольдат спас их православную девственность..
а походу, чувак уже начал отстреливаться от наступающих легионов Байдена..
показать весь комментарий
09.11.2020 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тріпл кілл!!
показать весь комментарий
09.11.2020 09:09 Ответить
перк акимбо хотел прокачать
показать весь комментарий
09.11.2020 10:58 Ответить
Хорошо что это был именно хороший российский военный а не плохие солдаты НАТО.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:09 Ответить
А Биндеровцы! представляете что бы сделали, съели бы троих! Живьем!
показать весь комментарий
09.11.2020 09:15 Ответить
С "биндеравцами" все было бы еще хуже - тушенку из них сделали бы)
показать весь комментарий
09.11.2020 11:20 Ответить
Эта всьо НАТА праклятяе.Название - Балтимор!!!
Порушили скрепы от и бядя
показать весь комментарий
09.11.2020 12:20 Ответить
Патронов ему как-то передать что ли..
показать весь комментарий
09.11.2020 09:10 Ответить
...послати на підмогу вірменський спецназ.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:29 Ответить
Ну это точно не выйдет.Армянская армия это единственая армия в мирр,где приказы обсуждаются."Э,ара джян,я нэ буду этава дэлать,слюшяй!"
показать весь комментарий
09.11.2020 09:34 Ответить
пора засветить визитку Яроша))
показать весь комментарий
09.11.2020 11:22 Ответить
Совковая дедовщина причиной скорее всего. Хотя, могут быть и другие обстоятельства.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:11 Ответить
А причина совковой дедовщины - сама кацапская сущность
показать весь комментарий
09.11.2020 09:39 Ответить
он не захотел вступать в анальный гей кружок, в прошлый раз военный завалил всю гей вечеринку.
показать весь комментарий
09.11.2020 11:02 Ответить
И пистолет забрал у ахфицера.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:21 Ответить
если бы он их не пристрелил, их бы трахнули геи из НАТО.. так что, рузькый зольдат спас их православную девственность..
а походу, чувак уже начал отстреливаться от наступающих легионов Байдена..
показать весь комментарий
09.11.2020 09:12 Ответить
ЧП произошло на территории военного аэродрома "Балтимор". Российский военный застрелил троих человек на аэродроме под Воронежем - Цензор.НЕТ 8139 Балтимор в Воронеже!Источник: https://censor.net/ru/n3229808
показать весь комментарий
09.11.2020 09:12 Ответить
Вот потому его могут по ошибке разбомбить, вместо американского Балтимора.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:41 Ответить
Це щоб, коли бомбитимуть "воронеж", то починати з Болтимора А там і Вошинґтон поруч.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:42 Ответить
почти рядом Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 8715 Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 8715 Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 8715
показать весь комментарий
09.11.2020 15:14 Ответить
Если бы он этого не сделал, это бы сделали солдаты НАТО
показать весь комментарий
09.11.2020 09:12 Ответить
Аэродром под Воронежем называется "балтимор"!!!
О "великий и могучий русский езык"!
показать весь комментарий
09.11.2020 09:12 Ответить
эпическая скрепа. ненавидеть пиндосов и в то же время жутко хотеть им понравиться и что бы их уважали.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:17 Ответить
Взагалі-то, це Балтійське море - скорочення, як совок любив
показать весь комментарий
09.11.2020 09:23 Ответить
Ну да! Всемирно известные воронежские пляжи на балтийском побережье. Мне кажется, что Воронеж в конце концов будет разбомблен именно за это.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:27 Ответить
...доБлєснимі соколамі х%йла.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:30 Ответить
Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 66
показать весь комментарий
09.11.2020 09:30 Ответить
Тоже не понял, почему Балтимор ? А не Питтсбург или Филадельфия.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:20 Ответить
Питтсбург это возле Энгельса. Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 4366
показать весь комментарий
09.11.2020 11:08 Ответить
Ага... Якраз на півдорозі між Саратовом ы Енгельсом...
показать весь комментарий
09.11.2020 12:14 Ответить
Провести евакуацію нашого агента, терміново. Явка провалена))
показать весь комментарий
09.11.2020 09:13 Ответить
Это был глубоко законспирированный агент СБУ Зорян. Или Шкиряк. Вечно их путаю.
Российский военный застрелил троих человек на аэродроме под Воронежем - Цензор.НЕТ 3078
показать весь комментарий
09.11.2020 09:15 Ответить
Солодка парочка
показать весь комментарий
09.11.2020 09:20 Ответить
той що лиже анус авакову той зорян, той що яйці - шкіряк.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:33 Ответить
Ні, той,хто вилізує яйця, той Зорян, а хто шкірку на ******, той шкіряк.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:45 Ответить
о, Зорян со Шкиряком, это уже классика ))
показать весь комментарий
09.11.2020 11:09 Ответить
К награде его. За освобождение Воронежа.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:13 Ответить
Пистолет отобрал у офицера)))
показать весь комментарий
09.11.2020 09:13 Ответить
...ахфіцер спав з будуна.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:32 Ответить
ну чого одразу з будуна? Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 1416може свєжачка перебрав
показать весь комментарий
09.11.2020 09:43 Ответить
Замаскований цинічний бандерівець. Точняк.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:15 Ответить
Почали бомбити ВоронЄж Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 8385
показать весь комментарий
09.11.2020 09:18 Ответить
Пацталом)))
На аэродроме Балтимор в ВОРОНЕЖЕ солдат отобрал пистолет у офицера и поубивал православных скрепоносцев
показать весь комментарий
09.11.2020 09:19 Ответить
Все правильно зробив. Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 2728
показать весь комментарий
09.11.2020 09:21 Ответить
ТрампІст 100% Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 9064
показать весь комментарий
09.11.2020 09:21 Ответить
путініст....
показать весь комментарий
09.11.2020 09:22 Ответить
комуняки "байдена" (всі ці сандерси_з_камалами) обмежать американців у володінні зброєю, отже ви недалекі від правди.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:44 Ответить
чому ТАК мало?!!
показать весь комментарий
09.11.2020 09:21 Ответить
Талалаев! Ты здесь прекращай всякие испытания Свинёнок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил и кортик отобрал! (с)
показать весь комментарий
09.11.2020 09:23 Ответить
Я так понимаю люди не пострадали.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:24 Ответить
В тот монент там людей вообще не было. Так, что не переживайте.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:27 Ответить
Кортик отобрал...
показать весь комментарий
09.11.2020 09:25 Ответить
Помер Никодим?
Да и хрен с ним.
Пристрелили Ивана?
На одного меньше болвана.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:26 Ответить
Іпотеку погасив.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:28 Ответить
От що творять чудодійні вибори в США.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:27 Ответить
от же ж тупорила кацапня. Міг би підпалити керосин - згоріли б і літаки і узкоязичниє.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:31 Ответить
Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 5439 Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 2871
показать весь комментарий
09.11.2020 09:35 Ответить
Дави козломордих!
показать весь комментарий
09.11.2020 09:48 Ответить
мало убил... надо было убить 30, а лучше 300 кацапов...
показать весь комментарий
09.11.2020 09:48 Ответить
был в Воронежской области Россошанский район село Поповка пол села кацапы пол села русские русские говорят на Украинском языке тоесть на мове а кацапов говорят паны наменяли на борзых собак из расчета одна борзая на 100 кацапов
показать весь комментарий
09.11.2020 11:10 Ответить
Мабуть "голос" із Кривого Рогу.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:51 Ответить
Дарагие расеяне! Паддержите ето замечательное начинание ! Флешмоб пжлста
показать весь комментарий
09.11.2020 10:01 Ответить
бамбіть вароніж хатєлі...
показать весь комментарий
09.11.2020 10:09 Ответить
Московитская армия приступила к самоуничтожению - для дела мира на земле.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:11 Ответить
Срочно подвезите парню боеприпасы.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:17 Ответить
И это РАДУЕТ!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 10:24 Ответить
чим більше дохлих кацапів під воронежем, тим менше живих під Донецьком..
показать весь комментарий
09.11.2020 10:25 Ответить
Руцкий солдат-асвабадитель. Хет-трик.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:33 Ответить
Ну вот, добрались и до Воронежа. А то всё спрашивали, когда же начнут бомбить Воронеж)
показать весь комментарий
09.11.2020 10:37 Ответить
-4 потенциальных оккупантов.А если повезёт то при задержании и -5,а может и -6 появится!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 10:38 Ответить
Макаров застрелил сослуживцев из "Макарова".Скрепно!
показать весь комментарий
09.11.2020 10:51 Ответить
Рембо или Челах Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 9897
показать весь комментарий
09.11.2020 15:22 Ответить
Молодой человек был в наряде, в пять часов утра 9 ноября к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.
показать весь комментарий
09.11.2020 11:09 Ответить
Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 5862

...
показать весь комментарий
09.11.2020 11:49 Ответить
Ачётакова, баби есчо нарожают. Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 1832
показать весь комментарий
09.11.2020 11:45 Ответить
Военный аэродром под Воронежем с названием Балтимор?Вы уверены,шо это кацапский?Я думаю-это база НАТО.И по ней Искандерами лупанули.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:20 Ответить
Именно поэтому погибли лаптеногие ваеннаслужащие?
показать весь комментарий
09.11.2020 12:26 Ответить
Парень похож на Данилу из их культового фильма "Брат".
показать весь комментарий
09.11.2020 12:45 Ответить
Если бы их не застрелил Макаров из Макарова , это бы сделал солдат НАТО.
показать весь комментарий
09.11.2020 13:11 Ответить
Тримайся, воронежський хохол! До останнього патрона.
показать весь комментарий
09.11.2020 13:20 Ответить
*****

Какой хохол - натуральный еврей (по матери).
показать весь комментарий
09.11.2020 19:07 Ответить
Хоть бы он еще десятка два руской швали на тот свет забрал! Таких энтузиастов нужно поддерживать! Не только патронами! Видишь как то то жжет кацапов? Не стой сбоку, подбрось дровишек!
показать весь комментарий
09.11.2020 19:00 Ответить
О склонности военнослужащего к конфликтам рассказали и школьные учителя. Они сообщили "Mash", что молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой,

а мать уехала в Израиль.
Источник: https://censor.net/ru/p3229808
*****
еврей пожарным топором зарубил майора в комнате дежурного по части.
Почему деж. по части не застрелил извращенца из табельного оружия (вопрос конечно интересный).
А имел все возможности .
Наверное ПМ был выдан в оружейной комнате без магазинов .
Урок на б у д у щ е е .в действующей Армии ...-
оригинальный еврей.
Вот , что значит во время не успеть применить силу.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:05 Ответить
Что ты понимаешь вообще??? Всё правильно сделано. Единственный минус - мало подохло Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 6441
показать весь комментарий
09.11.2020 20:14 Ответить
Ну и какое же это чп? Если это даже на курьёзный случай не тянет. Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 4629
показать весь комментарий
09.11.2020 20:11 Ответить
вОнюшки-********* массово сходят с ума...


обосРаха- страна сумасшедших и буйнопомешанных, коих на паРаше процентов 70 от наявного населения сей азиопской помойки на 1/9 земной суши.


показать весь комментарий
12.11.2020 20:11 Ответить
 
 