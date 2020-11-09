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вырубка (155) СБУ (18668) Сумская область (1837)

СБУ на Сумщине разоблачила должностных лиц на незаконных рубках деревьев: ущерб достигает 1 млн грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц агролесхоза, причастных к масштабной незаконной вырубке деревьев коммунального лесного фонда Сумщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным следствия, фигуранты организовали схему незаконной вырубки деревьев и реализации их коммерческим структурам. Для проведения сделок злоумышленники противоправно выписывали лесорубные билеты, которые давали право на проведение повторных санитарных рубок.

По подсчетам экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти один миллион гривен.

СБУ на Сумщине разоблачила должностных лиц на незаконных рубках деревьев: ущерб достигает 1 млн грн 01
СБУ на Сумщине разоблачила должностных лиц на незаконных рубках деревьев: ущерб достигает 1 млн грн 02

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Во время следственных действий, в частности обысков в рабочих кабинетах и ​​по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли документацию, содержащую доказательства противоправных действий.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины, одному из руководителей агролесхоза сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных к созданию противоправного механизма.
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Як це вони работали без криші і не ділилися? Не порядок! СБУ працює. А тим часом, агенти ворога спокійно розвалюють Україну з середини.
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09.11.2020 11:29 Ответить
це зрада
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09.11.2020 20:52 Ответить
Все лесхозы Украины - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ!
Лес воруют чиновники!
Социализм и социальное государство в котором ресурсы принадлежат не местным общинам, а бюрократам - приводит к ПУСТЫНИ!!
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09.11.2020 11:58 Ответить
потужно, безпековий фронт в чагарниках
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09.11.2020 20:51 Ответить
 
 