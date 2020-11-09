РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15009 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
7 463 12
нападение (2123) Переяслав-Хмельницкий (66) Нацполиция (15728)

Полиция в Переяславе задержала мужчину, напавшего с ножом на беременную. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В городе Переяслав Киевской области мужчина в состоянии наркотического опьянения набросился с ножом на беременную женщину.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина напал на улице на беременную женщину без каких-либо мотивов и угрожал ей ножом.

"Женщина не пострадала, злоумышленник задержан", - рассказали в главке.

Полиция в Переяславе задержала мужчину, напавшего с ножом на беременную 01

Читайте также: Нападение на прохожих в Кривом Роге: четверо пострадавших остаются в больницах с травмами средней тяжести

В сообщении полиции значится, что нападавший - 27-летний местный житель, во время поверхностного досмотра у него выявили пакет с каннабисом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Он был киборг из будущего посланный убить Сару Конер.
показать весь комментарий
09.11.2020 11:52
+1
Обострение какое то ....
показать весь комментарий
09.11.2020 11:54
+1
Какое будущее, такой и киборг! Срочно нужно что то менять Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну - Цензор.НЕТ 4974
показать весь комментарий
09.11.2020 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень информативное фото.
А был ли мальчик?
показать весь комментарий
09.11.2020 11:52 Ответить
...в стилі Цензора
показать весь комментарий
09.11.2020 12:47 Ответить
Он был киборг из будущего посланный убить Сару Конер.
показать весь комментарий
09.11.2020 11:52 Ответить
Какое будущее, такой и киборг! Срочно нужно что то менять Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну - Цензор.НЕТ 4974
показать весь комментарий
09.11.2020 13:09 Ответить
Обострение какое то ....
показать весь комментарий
09.11.2020 11:54 Ответить
...канабис был медицинский? Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну - Цензор.НЕТ 6990
показать весь комментарий
09.11.2020 12:08 Ответить
а в нашей стране есть нормальные??
показать весь комментарий
09.11.2020 12:27 Ответить
Канабис сюда за уши притянутый.
А шоколадки Рошен у него не было? Пригодился бы ДБР.
показать весь комментарий
09.11.2020 12:52 Ответить
Последнее время избиратели Бубочки разошлись.Нападают с ножами на людей наверное злые что не удалось ответить на 5 вопросов зезедента.Бубочка спроси у них наконец не против ли они легализации наркотиков?
показать весь комментарий
09.11.2020 13:15 Ответить
Напал с ножом,но она не пострадала-это как?
показать весь комментарий
09.11.2020 15:42 Ответить
Физически не пострадала, психологически - наоборот.
показать весь комментарий
14.11.2020 09:30 Ответить
 
 