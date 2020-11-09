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Полиция в Переяславе задержала мужчину, напавшего с ножом на беременную. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В городе Переяслав Киевской области мужчина в состоянии наркотического опьянения набросился с ножом на беременную женщину.
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина напал на улице на беременную женщину без каких-либо мотивов и угрожал ей ножом.
"Женщина не пострадала, злоумышленник задержан", - рассказали в главке.
В сообщении полиции значится, что нападавший - 27-летний местный житель, во время поверхностного досмотра у него выявили пакет с каннабисом.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Лев Львовский 63975c6a
показать весь комментарий09.11.2020 11:52
+1 Александр Лихошва
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+1 Сергей Якимец f3ff978b
показать весь комментарий09.11.2020 13:09
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А был ли мальчик?
А шоколадки Рошен у него не было? Пригодился бы ДБР.