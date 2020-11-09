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Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В прифронтовой Авдеевке на одной из многоэтажек появился мурал "Козак Мамай".
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщает "Вчасно", мурал с изображением козака Мамая появился на стене дома №14 по улице Гагарина. Автором рисунка стал художник из Харькова Александр Бритцев.
"По замыслу, сакральный образ козака станет оберегом для города, расположенного вплотную к линии разграничения, который седьмой год подряд страдает от обстрелов российских оккупантов", - говорится в заметке.
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+11 John Aba
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