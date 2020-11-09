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Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В прифронтовой Авдеевке на одной из многоэтажек появился мурал "Козак Мамай".

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке 01

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Как сообщает "Вчасно", мурал с изображением козака Мамая появился на стене дома №14 по улице Гагарина. Автором рисунка стал художник из Харькова Александр Бритцев.

"По замыслу, сакральный образ козака станет оберегом для города, расположенного вплотную к линии разграничения, который седьмой год подряд страдает от обстрелов российских оккупантов", - говорится в заметке.

Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке 02
Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке 03

Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке 04
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Топ комментарии
+11
Класс! Это хорошая достопримечательность даже для большого города.
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09.11.2020 12:05
+9
Может хватит привязывать Украину к московии через всяких там гагариных , Толстых и т д ? В Украине нет своих достойных которыми можно называть улицы ? Нужны обязательно с московии ?
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09.11.2020 12:26
+3
Danis Nielsen Да шо вам все не так ? Погода так действует ,загуглите , кто такой как козак Мамай и кто такой Гагарин ,при чем здесь империя🙄🤔🤫
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09.11.2020 12:14
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Класс! Это хорошая достопримечательность даже для большого города.
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09.11.2020 12:05 Ответить
Как сообщает "Вчасно", мурал с изображением козака Мамая появился на стене дома №14 по улице Гагарина. Источник: https://censor.net/ru/p3229857 -- какого черта есть ещё имперские не украинские название улиц ?
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09.11.2020 12:05 Ответить
Danis Nielsen Да шо вам все не так ? Погода так действует ,загуглите , кто такой как козак Мамай и кто такой Гагарин ,при чем здесь империя🙄🤔🤫
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09.11.2020 12:14 Ответить
Какое отношение имеет Гагарин к современной Украины ?
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09.11.2020 12:23 Ответить
Может хватит привязывать Украину к московии через всяких там гагариных , Толстых и т д ? В Украине нет своих достойных которыми можно называть улицы ? Нужны обязательно с московии ?
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09.11.2020 12:26 Ответить
Погоджуюся. Якби поряд з вулицею "Ґаґаріна" була вулиця, скажімо, Ніла Армстронґа, то це було б зрозуміло. А коли лише кацапсько-совкові герої, то, звісно, все це совкова відрижка.
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09.11.2020 12:53 Ответить
А что означает пучок георгиевских ленточек в нижнем левом углу?
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09.11.2020 12:31 Ответить
Означає те, що горітимуть вони в пеклі! Мурал-оберіг із козаком Мамаєм з'явився в Авдіївці - Цензор.НЕТ 1963
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09.11.2020 12:54 Ответить
Сначала эту стену надо было утеплить, а уж потом...
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09.11.2020 12:47 Ответить
Чому не прибрали той кондиціонер?
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09.11.2020 14:01 Ответить
козак, Мамай, кобза, шаровары, тютюн, табак, кушак, килич - всё тюрские слова.
на лубке 18 века под ним подпись "крымскій запорожец"
так, наблюдение...
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09.11.2020 16:57 Ответить
Велетенський місяць на прузі,
Як розпечений мідний шолом.
Спить Земля в голубій кольчузі -
Дума хмаркою над чолом.
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09.11.2020 18:29 Ответить
 
 