Мурал-оберег с козаком Мамаем появился в Авдеевке. ФОТОрепортаж

В прифронтовой Авдеевке на одной из многоэтажек появился мурал "Козак Мамай".

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщает "Вчасно", мурал с изображением козака Мамая появился на стене дома №14 по улице Гагарина. Автором рисунка стал художник из Харькова Александр Бритцев.

"По замыслу, сакральный образ козака станет оберегом для города, расположенного вплотную к линии разграничения, который седьмой год подряд страдает от обстрелов российских оккупантов", - говорится в заметке.



