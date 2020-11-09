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Предприниматели перекрыли объездную дорогу Львова: Требуют упрощенной системы налогообложения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Львовщине представители ФОП-ов перекрыли объездную дорогу Львова, на улице Городецкой. Так они выступают против фискализации малого бизнеса. Люди требуют упрощенной системы налогообложения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Перекрывают дорогу с 11 часов дня. Такую акцию анонсировали накануне. Предприниматели также хотели перекрыть дорогу Киев-Львов в селе Малые Подлески Жовкивского района, дорогу Львов-Ужгород в Самборе и Стрые, дорогу Львов-Рава-Русская в селе Сопошин Жовкивского района и дорогу Львов-Краковец в Яворове.

ФОПы требуют, чтобы Верховная Рада отменила законопроекты №385031 и №385032, которые введут полную фискализацию малого бизнеса.

Вместо этого они настаивают, чтобы до 21 ноября парламент принял альтернативные законопроекты №3853-1(2) и №3993, позволяющие сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Законопроекты, принятие которых требуют предприниматели, среди прочего отменяют нормы об обязательных регистраторах расчетных операций для малого бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений.

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Предприниматели перекрыли объездную дорогу Львова: Требуют упрощенной системы налогообложения 01
Предприниматели перекрыли объездную дорогу Львова: Требуют упрощенной системы налогообложения 02
Предприниматели перекрыли объездную дорогу Львова: Требуют упрощенной системы налогообложения 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Да шо вы гаварите! А Бубочка, Ярмак, Кравчучка и прочие малоросы это не угроза нацбезопасности?
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09.11.2020 13:23
+9
ЧУДОВА НОВИНА ДЛЯ ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!!
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09.11.2020 13:28
+7
Предприниматели перекрыли объездную дорогу Львова: Требуют упрощенной системы налогообложения - Цензор.НЕТ 7691
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09.11.2020 13:21
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Хулиганы это, а не протестующие.
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09.11.2020 14:10 Ответить
Ці "протести" залежать від траншів з кремля та настрою французьких дармоїдів. Підприємці перекрили об'їзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування - Цензор.НЕТ 3569
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09.11.2020 14:21 Ответить
Как раз протестовали работающие. Требовали снижение налогов и цен на топливо.
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09.11.2020 16:42 Ответить
А палили авто та трощили крамниці теж "рабочіє"?
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09.11.2020 19:38 Ответить
Не-е-е. Бездельники требовали, что бы дизтопливо не дорожало и налоги с зарплаты не превышали 45%.
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10.11.2020 10:25 Ответить
Создавайте неудобства власти, не согражданам!
Перекрывайте проезд к их офисам, домам и дачам, а не объездную.
Если вам похрену интересы других граждан, не удивляйтесь, что власти похрену ваши.
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09.11.2020 14:00 Ответить
Тю, а що на те Зеленський каже? Воно ж обіцяло преференції для малого бізьнєсу. Підприємці перекрили об'їзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування - Цензор.НЕТ 875
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09.11.2020 14:40 Ответить
Что-то с этими "протестующими" не так. Кем организован протест? Кто активисты? "Цензор", сухая новость это хорошо, но додавайте к ней что-то для анализа.
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09.11.2020 14:48 Ответить
Ну,ну вимагайте ви ж обожнюєте над собою знущання.То коли агент російських спецслужб Порошенко труїть вас сміттям з самою великою фракцією в місьраді. Звинувачуючи у всьому Садового.Тепер ще Синютку оберіть і вперед на цвинтар з холодих квартир,там тепліше.Тільки,щоб не було популізму і головне - абинеюлька!!!
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09.11.2020 15:17 Ответить
Херсон с вами тоже перекрыли!
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09.11.2020 15:40 Ответить
Давно пора !!! Ло налогового майдана совсем чуть-чуть осталось !!!!!
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09.11.2020 16:46 Ответить
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