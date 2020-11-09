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Винницкая область (917) вуз (903) СБУ (18668) хакер (1115)

Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Незаконно полученную информацию они реализовывали за денежное вознаграждение.

Для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов, организаторы также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.

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Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ 01
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ 02
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ 03
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
СБУ на страже грамотности. На работу этих хакеров возьмите что-ли. Профпригодность доказана...
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09.11.2020 13:52
+2
не знаю кто пишет тексты на ценоре но я живу на Винничине а не на виннитчине. вы же не пищите Черкастчина................
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09.11.2020 15:01
+1
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 2022
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09.11.2020 13:12
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Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 2022
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09.11.2020 13:12 Ответить
діти хоч зуби почистили чи ні
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09.11.2020 13:23 Ответить
наверное, рука кремля)))))))))))) Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 5854
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09.11.2020 13:12 Ответить
Однозначно.
Особенно билеты по "українській мові та літературі".
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09.11.2020 13:34 Ответить
Видимо, сейчас легче взломать сайты вузов, чем в них учиться.
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09.11.2020 13:35 Ответить
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 5784
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09.11.2020 13:36 Ответить
Если студенты хотят быть тупыми - зачем им мешать?
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09.11.2020 13:51 Ответить
так у ціні не знання, а сама корочка.
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09.11.2020 14:35 Ответить
У меня корочку спрашивали один раз, сразу после института, что бы был статус "молодого специалиста".
Сын поменял уже третье место работы, диплом после выпускного еще не доставал. Есть специальности для которых требуются умения а не корочки или знания.
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09.11.2020 16:27 Ответить
СБУ на страже грамотности. На работу этих хакеров возьмите что-ли. Профпригодность доказана...
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09.11.2020 13:52 Ответить
"...відповіді на екзаменаційні білети..."
===
А відповіді на екзаменаційні білети хіба не в лекціях та відповідній літературі? Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ - Цензор.НЕТ 9304
Які такі секретні відповіді можуть бути на екзаменаційні білети? Адже іспит -- це бесіда студента з викладачем та розв'язок задач, якщо вони передбачені курсом. Це зімітувати неможливо.
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09.11.2020 14:28 Ответить
а чого бесіда? у Європі ніхто математику, право і т.д. не здає усно, лише мови. а раз крали відповіді, то це явно письмовий тест.
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09.11.2020 14:36 Ответить
У ВиШах знання перевіряються тестами? Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ - Цензор.НЕТ 8296
Отакої. Я безнадійно відстав від життя Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ - Цензор.НЕТ 9811
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09.11.2020 14:54 Ответить
не знаю кто пишет тексты на ценоре но я живу на Винничине а не на виннитчине. вы же не пищите Черкастчина................
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09.11.2020 15:01 Ответить
 
 