Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Незаконно полученную информацию они реализовывали за денежное вознаграждение.
Для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов, организаторы также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.
Пожалуйста, подождите...
Особенно билеты по "українській мові та літературі".
Сын поменял уже третье место работы, диплом после выпускного еще не доставал. Есть специальности для которых требуются умения а не корочки или знания.
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А відповіді на екзаменаційні білети хіба не в лекціях та відповідній літературі?
Які такі секретні відповіді можуть бути на екзаменаційні білети? Адже іспит -- це бесіда студента з викладачем та розв'язок задач, якщо вони передбачені курсом. Це зімітувати неможливо.
Отакої. Я безнадійно відстав від життя