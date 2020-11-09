"Пошла, выпила, вроде нормальная была": в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Одессе полицейские задержали женщину, которая завладела автомобилем такси и совершила на нем ДТП
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммункации полиции в Одесской области.
"Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, - заблокировала двери, села за руль и уехала. Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Женщину полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, предусмотрено ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины.
Правовая квалификация всем действиям фигурантки будет дана в ходе следствия.
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я бы тоже угнал машину с такими раскладами))
Это как?!
ну шо за таксисты пошли, ну леди навеселе, ну хотела , ну будь музчиной отвези её домой .. может и к себе...ну нах с ней конфликтовать было...
и может быть даже упрут.
1. Ой, какая я пьяная...
2. Кто пьяная? Я пьяная???
3. На вопрос таксиста "Куда едем?" треснуть его по голове сумочкой и сказать: "Не твоё дело, скотина!"
залезли в такси три пьяных девушки....таксист решил приколоться - завел двигатель, погазовал минуты три, выключил зажигание и громко сказал: - приехали!
первая поблагодарила и выползла из машины..
вторая рассчиталась.
третья, как треснет таксисту сумочкой по плечу..
- та ладно...я ж пошутил (сказал таксист думая что она просекла прикол)
- ни хера себе... он пошутил! чуть нас всех не ухандохал... гонщик хреновый!!!
Ще згадав із серії феєричних СМС: "Сережа! Катя очень сильно напилась. Она в кабаке. Приедь забери ее домой. Целую, Катя"