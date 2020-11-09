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задержание (6587) Крым (26016) прокуратура (4864) ФСБ (1860) крымские татары (2689) Хизб ут-Тахрир (105) КПВВ (330)

На админгранице с Крымом задержан украинец, подозреваемый в госизмене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир", - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В субботу, 7 ноября 2020 года, на КПВВ "Каланчак" на административной границе Херсонской области и оккупированного полурострова Крым, был задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб ут-Тахрир".

"Установлено, что подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году, остался работать в указанном обществе, которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", - сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым, передает Цензор.НЕТ.

Позже задержанный, используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26 марта 2019 года предоставлял помощь оккупационным силовым структурам, а именно "Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым" в организации проведения незаконных обысков в домовладениях крымских татар, преследуемых за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

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На админгранице с Крымом задержан украинец, подозреваемый в госизмене и содействии оккупантам во время обысков по делам Хизб ут-Тахрир, - прокуратура 01
На админгранице с Крымом задержан украинец, подозреваемый в госизмене и содействии оккупантам во время обысков по делам Хизб ут-Тахрир, - прокуратура 02

"Подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "Управление ФСБ РФ по Республике Крым". В качестве примера, 27 марта 2019 года подозреваемый предоставлял транспортные средства сотрудниками оккупационного "Управления ФСБ РФ по Республике Крым" для проведения на территории г. Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержаны 23 человека", - указывается в сообщении.

Гражданин Украины подозревается по по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время Херсонским городским судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
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Топ комментарии
+16
на гіляку
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09.11.2020 14:09
+10
вибачайте, але ні !
колаборант проходить по дєлу "Хизб ут-Тахрир"
а отже має бути переданий херснським киримли.
сподіваюсь у них знайдеться пара міцних жеребці, а дали...... самі знаєте що
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09.11.2020 14:15
+7
не украинец, а хохол...малорос...
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09.11.2020 14:15
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на гіляку
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09.11.2020 14:09 Ответить
вибачайте, але ні !
колаборант проходить по дєлу "Хизб ут-Тахрир"
а отже має бути переданий херснським киримли.
сподіваюсь у них знайдеться пара міцних жеребці, а дали...... самі знаєте що
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09.11.2020 14:15 Ответить
Вибачайте, але ні, українську політику будуть робити українці, а не киримли.
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09.11.2020 14:30 Ответить
а киримли хіба не українці ?
це єдині українці, які залишились в Криму!
решта українців (українців) рєзко стали русскими
25 років незалежності СБУ займалась боротьбою з киримли, а потім повністю перейшда на службу рашки
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09.11.2020 14:36 Ответить
Справою зрадника буде займатись держава Україна, а не якісь там киримли. І таки да, киримли не українці.
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09.11.2020 14:45 Ответить
є українці як політична нація, а є вишиватники

не плутати одне з одним !!!!
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09.11.2020 14:55 Ответить
По-перше - тільки безмозглі барани, або вівці стосовно до тебе, використовують слово вишиватники.
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09.11.2020 15:37 Ответить
"...або вівці стосовно до тебе.."


нарьян-марський діалект української? На адмінмежі з Кримом затримано українця, підозрюваного в держзраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах "Хізб ут-Тахрір", - прокуратура - Цензор.НЕТ 5134
га, вишиватник ?
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09.11.2020 17:55 Ответить
держава Україна на чолі з ЗЄлєнським відпустить зрадника і вибачиться


киримли будуть судити чесно і справедливо



я за чесний суд
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09.11.2020 14:58 Ответить
По-друге - особливого відношення до киримли не буде, зарубай собі на носі.
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09.11.2020 15:38 Ответить
Крим належить киримли !
по праву первородства
за роки незалежності повернулось 300 тис. киримли, а було - ноль


отак, мальчік
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09.11.2020 17:52 Ответить
Дура! спочатку почитай історію хто й звідки є кримські татари і яка різниця між ними і караїмами. І нагадую що слово вишиватник вкористовують тільки кацапи і такі безмозглі курки як ти.
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09.11.2020 23:14 Ответить
На бутылку
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09.11.2020 14:17 Ответить
На дві! Щоб голова не хиталася...
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09.11.2020 14:28 Ответить
.... на таксистів.... поміняють
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09.11.2020 15:16 Ответить
Щас Зеля с Ермаком его быстро вернут, а то не дай бог ещё перемирие сорвётся из-за этого, вы ж понимаете
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09.11.2020 15:05 Ответить
не украинец, а хохол...малорос...
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09.11.2020 14:15 Ответить
І шо? Датуть п"ять років з випробувальним терміном? Чи відразу мідаль?
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09.11.2020 14:16 Ответить
Как поймали так и отпустят.
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09.11.2020 14:17 Ответить
отпустят не сразу. посидит как штепа потом депутато станет.
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09.11.2020 14:24 Ответить
або на таксистів даунецких поміняють
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09.11.2020 15:17 Ответить
Повесить его прям там на администрации границе За службу кацапам
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09.11.2020 14:18 Ответить
И не снимать в назидание другим коллаборантам!
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09.11.2020 14:33 Ответить
Чому ховаємо його обличча? Країна повинна знати своїх "героїв"!
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09.11.2020 14:51 Ответить
Перш за все "на кілок", а вже потім - кримінальна справа.
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09.11.2020 15:00 Ответить
Сейчас за него костями лягут жопоблоковцы и слуг прастова нариду,еще и извиняться заставят.
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09.11.2020 16:17 Ответить
Расстреляйт!
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09.11.2020 16:31 Ответить
І нємножко вєшать!( був такий совєцький фільм " Сікрітарь райкома", рекомендую переглянути).
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09.11.2020 18:34 Ответить
ГЛАВНОЕ ЕГО БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВСЕХ НАЙТИ И НАКАЗАТЬ !!!
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09.11.2020 20:26 Ответить
А Скорика чому не затримали...тепер краснощекий-хлопчик буде здавати Одесу прямо з пірса...?
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12.11.2020 08:53 Ответить
 
 