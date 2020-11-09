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СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задержала всех участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе. Остальные злоумышленники ликвидированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014 г. главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить с промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военнослужащих для других диверсантов.

СБ Украины установила, что наиболее активной была террористическая группа, во главе с Валерием Бергманом с позывным Немец. Она состояла из 8 человек - преимущественно местных жителей.

СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 01

Координацию группы осуществлял главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции "ЛНР"". За три месяца в 2014 году группа Немца подорвала 5 мостов на Донбассе и заминировала еще четыре.

СБ Украины установила всех участников террористической группировки.

СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 02

"У нас была исчерпывающая информация и мы подробно спланировали операцию, чтобы ни один из них не избежал наказания. Нам это удалось", - отмечают в Службе безопасности Украины.

Правоохранители задержали Бергмана во время спецоперации СБ Украины и Нацполиции в сентябре 2019 г. вблизи Лисичанска. В течение 5-ти лет он скрывался в лесах и на заброшенных дачах на подконтрольной украинской власти территории. После задержания диверсант признал свою вину, дал подробную информацию о расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для диверсантов, и сведения относительно других участников террористической группы.

СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 03

Из схронов "группы Бергмана" правоохранители изъяли более 5 килограммов тротила, самодельное взрывное устройство с взрывчаткой в ​​почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки "Star model B", почти 250 патронов разного калибра и 3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан луганский террорист из группировки "Немца", причастный к подрыву 5 мостов на Донбассе, - СБУ. ФОТО

В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников группы "Бергмана". Последним украинскому правосудию был передан диверсант, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Только два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности.

СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 04

Продолжается досудебное следствие.

СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 05
СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 06
СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 07
СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 08
СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 09
СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 10
СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 11
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+28
Тільки Моніці не кажіть, бо відпустить.
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09.11.2020 14:24
+22
Затримали - це добре, а коли відпустите?
Штепу он також затримали - а тепер вона депутат міськради.
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09.11.2020 14:26
+14
Зелька Потерпілий всіх відпустить в обмін на"таксистів", які ішли на обмін щоб отримати по 100 тис грн., які держава Україна виплачує тим хто був у полоні у терористів, а отримавши гроші "таксисти" спокійно повернулись назад в ордло.
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09.11.2020 14:30
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Правила форума Совет форумчан
Тільки Моніці не кажіть, бо відпустить.
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09.11.2020 14:24 Ответить
На одной из фотографий (с подземным схроном) шоколадка РОШЕН в пакете ))))
Весёлый символизм . . .
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09.11.2020 16:38 Ответить
Так тож Порошенко схрони закладав і склади підривав.Тож зебуїни з усіх утюгів кричать.
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09.11.2020 18:38 Ответить
Бергман - это таки Бергман ?
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09.11.2020 14:25 Ответить
Так, це не воронєжський аеродром Балтимор))
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09.11.2020 14:28 Ответить
Затримали - це добре, а коли відпустите?
Штепу он також затримали - а тепер вона депутат міськради.
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09.11.2020 14:26 Ответить
А от викопні СВТ- цікаві.
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09.11.2020 14:26 Ответить
Точно такий ППШ я колись відкопав на городі.
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09.11.2020 14:30 Ответить
Хоч не викинув? Свердлиться дірочка у стволі для деактиву, а потім реставруєш. З новим прикладом гарно виглядає)
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09.11.2020 14:33 Ответить
О, гут! Буде обмін на таксистів.
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09.11.2020 14:26 Ответить
На обмін підуть.
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09.11.2020 14:28 Ответить
Плохо схроны устроили - все сгнило. Не пейте, дети, стекломой.
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09.11.2020 14:28 Ответить
Зелька Потерпілий всіх відпустить в обмін на"таксистів", які ішли на обмін щоб отримати по 100 тис грн., які держава Україна виплачує тим хто був у полоні у терористів, а отримавши гроші "таксисти" спокійно повернулись назад в ордло.
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09.11.2020 14:30 Ответить
Як сказав Сєнцов- якщо я маю стати цвяхом у труні ***** та расєї- я готовий терпіти.
А про Гриба мовчіть. Йому лозиною по одному місцю потрібно надавати.
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09.11.2020 14:36 Ответить
поехал в Минск качан попарить.
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09.11.2020 14:38 Ответить
До звільнення Балуха, Кольченка і Сенцова Зеленський має таке відношення, як ви до папи римського. А щодо таксистів, то відкрийте повний список тих, на кого клоун проміняв Цемаха.
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09.11.2020 14:50 Ответить
Так і Порошенко, і міжнародна спільнота. А те що клоун записує у свої активи досягнення Порошенка, то це вже нікого не дивує. Це як у тій байці "Мы пахали".

Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» - от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит:
«Откуда? - мы пахали!»
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09.11.2020 15:32 Ответить
почти 250 патронов разного калибра, это как, 249 патронов и 1 гильза или пуля?
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09.11.2020 14:31 Ответить
Выжил благодаря качественному шоколаду малоизвестного бренда. СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 1008
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09.11.2020 14:33 Ответить
Хех! І шоколад РОШЕН там. Це порохобот. СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 322
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09.11.2020 14:33 Ответить
Квартальне СБУ дуже старалось. Вмостило плитку шоколаду на передній план.
І що цікаво, метал поіржавів, а паперова обгортка шоколаду як тільки-но з вітрини магазину.

Ох уж эти сказочники .... (с)
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09.11.2020 14:38 Ответить
еще и дата изготовления свежак мабуть, переборщили спецы с доказухой.
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09.11.2020 14:42 Ответить
Меня смущают фотографии. Это схроны времен войны с Германией?
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09.11.2020 14:34 Ответить
Судя по штыку не позже 1944 года схрон. Фото ну тупо с раскопок черных арехологов, лимонка ТТ , штык с остатками трхелинейки, ппш.
На фига же они современным ДРГ - загадка.
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09.11.2020 15:57 Ответить
Та накрили "чорного копача"...
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09.11.2020 21:14 Ответить
А зачем им 152 мм арт.снаряд - что - из ливневого стояка запускать? Какой-то разводняк!
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10.11.2020 11:37 Ответить
Доречі, всі помітили рошенку на фото? )))
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09.11.2020 14:34 Ответить
Як не помітити? Баканівці старанно вмостити її на передній план.
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09.11.2020 14:40 Ответить
СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 1932 так это ведь!!свои!! ,.понять и простить!!"вот и фотодоказательство!!рошенками баловались!!,,порохоботы"значит!! СэБэУ как всегда ,.бесчинствует!!" СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 2333 СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 3001 СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9770
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09.11.2020 14:35 Ответить
Только два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности.Источник: https://censor.net/ru/p3229898

Это значит, что они не только задержаны, но и осуждены судом?
К обмену готовы?!
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09.11.2020 14:36 Ответить
странно, чего это он к сепарам не свалил, а у нас аж 5 лет бомжевал
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09.11.2020 14:36 Ответить
наверное мост перепутал при подрыве.
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09.11.2020 14:39 Ответить
Мені цікаво - звідки фотографії? На фото, крім ******** зброї та *********** - купа того, що пролежало в землі з часів війни... СВТ, "мосінка", ППШ, граната зразка 1933 року... Нас знову пробують за "ЛОХів" тримать?...
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09.11.2020 14:38 Ответить
галимый схрон черных копателей.
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09.11.2020 14:40 Ответить
Плюс новенька "рошенка". Схрон якогось Марті Макфлая.
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09.11.2020 15:15 Ответить
СБУ-молодцы. На фотографиях сокровища послевоенных пацанов.В них шашек не было, а РГД 33 без ручек были.
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09.11.2020 14:48 Ответить
Всех поменять на слесарей и таксистов.
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09.11.2020 14:52 Ответить
Только слесарей, таксистов уже аж за край.
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09.11.2020 14:55 Ответить
Тай що далі - умовний термін, обмін, лікування та відпочинок за рахунок України? Чи може все по справедливості, щоб було зрозуміло усім, в першу чергу рідним загиблихї на донбасі вояків - що Держава Україна існує, що вона бореться з расійским агресором та проросійською ватною шушерою? я маю на увазі короткий суд (хвилин з сорок, більше напевно не треба). Потім, так вже й буди - по останній цигаці дати викурити - до найближчої стінки. Та - "Взвод готуйсь, взвод - плі".
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09.11.2020 14:54 Ответить
Що за хлам ? Один ТТ нормальний...
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09.11.2020 15:02 Ответить
Кольт M1911
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09.11.2020 15:06 Ответить
У них навіть патрони різні.
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10.11.2020 07:27 Ответить
А еще неплохо было бы, если они задержали еще и участников ТКГ
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09.11.2020 15:08 Ответить
Ну вишенка на торте , там была ,, визитка Яроша '' а здесь шоколадка Roschen ))
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09.11.2020 15:20 Ответить
кольт мобила и рошенка ...мобила уже наверно разрядилось в ноль за 6 лет..
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09.11.2020 15:27 Ответить
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ! АМНИСТИРОВАТЬ!
===========
В. ЗЕЛЕНСКИЙ, Л. КРАВЧУК, А. ЕРМАК, С. СИВОХА, Д. АРАХАМИЯ
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09.11.2020 15:46 Ответить
И тут подрывы мостов без Порошенко не обошлись! Его выдала шоколадка РОШЕН.
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09.11.2020 15:48 Ответить
Задержали ВСЕХ !

Как понимать, ОСТАЛЬНЫЕ (!?) ликвидированы ?

От такой писанины можно с ума сойти.
Если ВСЕХ задержали, то какие ОСТАЛЬНЫЕ могут быть, мать вашу ???????
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09.11.2020 15:53 Ответить
Никому не кажется что СБУ черных археологов пытается выдать за диверсантов?
Неужели у рашки все так плохо, что они своим дивер группам поставляют ржавый мусор?
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09.11.2020 16:12 Ответить
Обменяют опять на какого алкаша -дворника!!!
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09.11.2020 16:44 Ответить
Судячи з цих фотографій все це повна профанація.
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09.11.2020 16:59 Ответить
Ото улов, аж не віриться у доленосне затримання СБУ. Гляди і старий гвинтарь ще часів 1 світової, і АК іржавий може ще з афганської, а лимонка і патрони теж навряд чи змогли б бахнути. На кого це розраховано, на який лохторат, головне що серед речей шоколадку з Рошен задокументували, ну Петре-друже тримайся, тепер тобі не вивернутись від народного гніву меча і кінжала, не треба було сепарів і бойовиків постачати шоколадною провізією . Тому вони досі протримались у схроні. А щодо вибухівки, ото питання.
Але це все байки, поки ще нічого не встигли сепари "признатись" треба терміново в обмінний фонд, бо ще розповідять звідки старий карабін і тротил. Хм.., дивно, крім рошен-обгортки не знайшли ні картки Яроша, ні візитки Національного корпуса , ні навіть записки з номером телефону жодного волонтера, а навіть медсестри із АТО і ООС.
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09.11.2020 17:11 Ответить
Тема таможни, 7-го км., и конвертцентров - не раскрыта. Это точно "СБУ"? Мабуть щось у лісі здохло.
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09.11.2020 17:31 Ответить
Идиоты.
За такую сохранность оружия для диверсантов - нужно наградить!
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09.11.2020 17:38 Ответить
Всі 8 мали "чинити опір" при затриманні та бути знищені бо даунецькі суди дадуть їм по 5 років умовно .
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09.11.2020 18:23 Ответить
Їх амністує вувузєла...
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10.11.2020 07:28 Ответить
Ну задержали и что дальше? Через неделю отпустят и передадут, как "вагнеровцев", и скажут, что это они это делали без злогого умысла, это у них такие игры (!!!). И это вместо того, чтобы их по очереди расстрелять на каждом из мостов, которые запланировали взорвать. И вопрос - а что в Украине уже отменена уголовная ответственность за хранение боевого оружия - да только это хранение должно стать причиной упрятать их на пожизненно? Нужно срочно ужесточать уголовное прав с одновременной 100% ротацией судебного корпуса, иначе нам удачи не видать!
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09.11.2020 20:16 Ответить
Ну було ж 735% лохів--то чому цей цирк не показувати і в подальшому. Це вже навіть не 95 квартал---це те дно брехні і цинізму яку досягли ці гниди за короткий час.
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09.11.2020 21:28 Ответить
А що то за металолом на фотографіях?
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10.11.2020 10:30 Ответить
На фотках те що чорні археологи накопали?
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10.11.2020 10:43 Ответить
тупі москальські виродки, все ч/з жопу: що щі, що "схрон". вода з перекислою капустою та гнилою картоплиною - то їжа, а яма вздовж дороги з багнюкою - то "схрон" СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву п'яти і мінування чотирьох мостів на Донбасі - Цензор.НЕТ 3273
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10.11.2020 10:57 Ответить
 
 