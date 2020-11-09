Выловившие более 700 кг рыбы браконьеры задержаны на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Работники отделения полиции в порту "Херсон" во время отработки территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в акватории р. Днепр обнаружили браконьеров, которые осуществляли лов рыбы незаконными орудиями лова. Общий вес выловленной рыбы составляет более 700 кг. По предварительным подсчетам, нарушители нанесли ущерб естественной среде на 67 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вблизи с. Забарино инспекторы заметили лодку с тремя мужчинами на борту. Подъехав ближе к лодке, работники полиции увидели, что граждане осуществляют вылов рыбы незаконными орудиями лова.

Правонарушители назвались промышленными рыбаками, но в их документах правоохранители обнаружили несколько грубых нарушений ведения рыбного промысла. На всех сетках не было ни одной бирки, подтверждающих законность вылова. Двигатель, установленный на лодке, был гораздо мощнее, чем указано в имеющихся документах. Кроме того, у водителя лодки отсутствовала категория на право управления таким водным транспортом. Также полицейские установили, что журнал учета выловленных водных биоресурсов не ведется с начала октября текущего года, что свидетельствует о систематическом укрытии вылова.

У правонарушителей полицейские изъяли 48 мисинових сетей общей длиной 3 600 метров. В незаконных орудиях лова было более 700 кг рыбы разных видов, а именно: серебряный карась, лещ, белый амур, судак, окунь, карп и щука. По предварительным данным, своими действиями нарушители нанесли ущерб естественной среде на 67 тыс. гривен.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" (наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет).

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