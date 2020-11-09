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браконьерство (147) Нацполиция (15728) рыба (195) Херсонщина (3495)

Выловившие более 700 кг рыбы браконьеры задержаны на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Работники отделения полиции в порту "Херсон" во время отработки территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в акватории р. Днепр обнаружили браконьеров, которые осуществляли лов рыбы незаконными орудиями лова. Общий вес выловленной рыбы составляет более 700 кг. По предварительным подсчетам, нарушители нанесли ущерб естественной среде на 67 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вблизи с. Забарино инспекторы заметили лодку с тремя мужчинами на борту. Подъехав ближе к лодке, работники полиции увидели, что граждане осуществляют вылов рыбы незаконными орудиями лова.

Правонарушители назвались промышленными рыбаками, но в их документах правоохранители обнаружили несколько грубых нарушений ведения рыбного промысла. На всех сетках не было ни одной бирки, подтверждающих законность вылова. Двигатель, установленный на лодке, был гораздо мощнее, чем указано в имеющихся документах. Кроме того, у водителя лодки отсутствовала категория на право управления таким водным транспортом. Также полицейские установили, что журнал учета выловленных водных биоресурсов не ведется с начала октября текущего года, что свидетельствует о систематическом укрытии вылова.

У правонарушителей полицейские изъяли 48 мисинових сетей общей длиной 3 600 метров. В незаконных орудиях лова было более 700 кг рыбы разных видов, а именно: серебряный карась, лещ, белый амур, судак, окунь, карп и щука. По предварительным данным, своими действиями нарушители нанесли ущерб естественной среде на 67 тыс. гривен.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" (наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовый автобус перевернулся на Херсонщине, погибли два человека, около десяти травмированы, - полиция. ФОТО (обновлено)

Выловившие более 700 кг рыбы браконьеры задержаны на Херсонщине, - Нацполиция 01
Выловившие более 700 кг рыбы браконьеры задержаны на Херсонщине, - Нацполиция 02
Выловившие более 700 кг рыбы браконьеры задержаны на Херсонщине, - Нацполиция 03
Выловившие более 700 кг рыбы браконьеры задержаны на Херсонщине, - Нацполиция 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Вообще, какой идиот, в национальном парке разрешил промышленный лов рыбы? Там приедешь в район Забарино, так в воде сплошь сетки и ятеря
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09.11.2020 14:43
+7
Поки за це не почнуть в тюрму саджати, то і буде таке свавілля.
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09.11.2020 14:46
+6
Вся поліція отримає тохи речдоків додому
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09.11.2020 14:51
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Вообще, какой идиот, в национальном парке разрешил промышленный лов рыбы? Там приедешь в район Забарино, так в воде сплошь сетки и ятеря
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09.11.2020 14:43 Ответить
Це не на свою територію заїхали чужі і тут їх зразу побачили.
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09.11.2020 15:30 Ответить
Промрыбартелям разрешен промысел только с деревянных лодок,с движками определенной мощности. На фото металлическое корыто,а это уже браконьерство!
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09.11.2020 17:20 Ответить
Поки за це не почнуть в тюрму саджати, то і буде таке свавілля.
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09.11.2020 14:46 Ответить
Да всех этих браконьеров постоянно отмазывают, так как они работают не от себя, а от высокой "крыши". Браконьеров надо не сажать, а отстреливать. Труп уже не отмажешь. Будут бояться работать даже на "крышу".
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09.11.2020 15:37 Ответить
гарні карасики...
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09.11.2020 14:47 Ответить
Вся поліція отримає тохи речдоків додому
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09.11.2020 14:51 Ответить
Иногда и КНДР поступает верно - поцев бы нашинковали и накормили бы ими рыбу. А семьи ублюдков.... ну, можно и поблажку сделать - 5 лет работ на этом водоеме, от мусора чистить и т.д.
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09.11.2020 14:50 Ответить
Почему по одной рыбке не выложили в ряд?Ото зрелищно было б.
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09.11.2020 15:24 Ответить
мусора на страже майна депутатов
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09.11.2020 15:32 Ответить
На фото в лодке стоят полные корыта сетей. Такая же х..ня и у нас на водохранилище в районе КПК и Каменского. Вечерами ,когда эти ****** ,,сыпят,,сети, над водой стоит грохот этих корыт, будто куча баб устроила где -то рядом стирку!С каким удовольствием ,,посек,, бы тварей этих из ,,калаша,,!
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09.11.2020 17:16 Ответить
В пору начинать отстрел браконьеров.
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09.11.2020 17:34 Ответить
А з яким пафосом підпливають до надувного човна,перевірити документи,доколупатись чи ти часом не браконьєр.Хоча видно хто на вудки чи спініг ловить відразу.Не розумію який може бути промисловий вилов в природних водоймах.Хай копають собі ставки розводять рибу і скільки хочуть продають її,а не з дикої природи вибирають на продаж.
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09.11.2020 19:00 Ответить
Одним чтобы 700 кг рыбы поиметь нужно целый день в поту пахать, другим чтобы 700 кг рыбы поиметь нужно мигалку включить и корочкой помахать. Теперь райотдел целую неделю будет жрать рыбу. Пора вводить пожизненное заключение за должностные преступления для полицаев.
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09.11.2020 19:27 Ответить
 
 