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На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Задержанный по подозрению в госизмене на админгранице Крыма с Херсонской областью - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

Об этом стало известно в ходе заседания суда в Херсоне, где задержанному избирают меру пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным корреспондента издания, дело в суде решено слушать в открытом режиме с участием журналистов.

Комментарии Федоряна и его защиты относительно предъявляемых ему обвинений пока отсутствуют.

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На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна 01
На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна 02

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

По данным ведомства, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как отметили в прокуратуре, с 2012 года задержанный занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После аннексии Крыма в 2014 году он остался работать на указанном предприятии, которое было перерегистрировано по законодательству России.

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По данным прокуратуры, подозреваемый "систематически обеспечивал российских правоохранителей в Крыму транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и управление ФСБ в Крыму".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
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09.11.2020 15:37
+13
Как задержали так сразу и отпустят , это ж не патриоты Украины. Щас ЗЕрмак подсуетица и выпустят..
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09.11.2020 15:37
+9
Українського закордонного паспорта захотілось?
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09.11.2020 15:37
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09.11.2020 15:37 Ответить
Он стоял на кпп, кого не словят, все там стояли, ни кто не воевал
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09.11.2020 15:39 Ответить
Федорян розповість як Аваков продав за 2 млн. доларів посаду керівника ГУ МВС в АРК людині Аксьонова - Сергію Абісову, який зрадив Україну і присягнув Аксьонову, фактично вивівши всю міліцію Криму з підпорядкування української влади!
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09.11.2020 15:43 Ответить
Федорян... Авакян...

Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян....
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09.11.2020 16:18 Ответить
рюкзаков відпувтив яника за те що колись яник відпустив рюкзачника в сонячну Італію
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09.11.2020 16:39 Ответить
Само собою, він і переходив в ці дні, "час Зеленскага", з розрахунку, що максимум помурижать, і відпустять, та ще й пенсію українську перерахують.
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09.11.2020 15:43 Ответить
Ще й виплатять за період 2014-2020 годів.
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09.11.2020 22:47 Ответить
А в это время, где-то на подвале ДНР от радости запрыгали таксист с маршрутчиком, пойманные за пьяную езду по Донецку...
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09.11.2020 15:47 Ответить
Как задержали так сразу и отпустят , это ж не патриоты Украины. Щас ЗЕрмак подсуетица и выпустят..
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09.11.2020 15:37 Ответить
может и неодпустят, замминистром сделают например...или в какую нибудь область начальником. На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна - Цензор.НЕТ 8460 На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна - Цензор.НЕТ 8460
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09.11.2020 15:41 Ответить
Українського закордонного паспорта захотілось?
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09.11.2020 15:37 Ответить
Мечтал поехать по безвизу посмотреть красоты Кракова и солнечной Черногории.
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09.11.2020 15:40 Ответить
А в тайгу--недостатньо *********?
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09.11.2020 22:48 Ответить
Полюбому відпустять.Краще таких при спробі втечі...
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09.11.2020 15:40 Ответить
Усі затримані за держзраду стають політичними діячами різного рівня в Україні.
Тільки знищення при спробі втечі. На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна - Цензор.НЕТ 2899
Хлопці, невже не зрозуміло?
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09.11.2020 15:40 Ответить
Ехал Карабах защищать?
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09.11.2020 15:42 Ответить
Наші реформовані ватні судді його випустять ще й допоможуть втікти..
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09.11.2020 15:44 Ответить
На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна - Цензор.НЕТ 2745 На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна - Цензор.НЕТ 2745 ублюдки в мантиях и ублюдки в прокуроских погонах дадут условно - у него характеристика с места жительства хорошая
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09.11.2020 16:10 Ответить
Здаров"їце у ніво плахоє,мать-старюшька,дєтє двоєчьнєкє,жіна--курва...
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09.11.2020 22:50 Ответить
На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна - Цензор.НЕТ 1807
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09.11.2020 23:39 Ответить
Вирішив легалізуватися... Зараз під заставу, потім - два роки судів, які його виправдають, потім - в депутати!
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09.11.2020 16:12 Ответить
Чого зрадникам до нас лізти? Побажали московію, то і сидіть там, дурні.
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09.11.2020 16:15 Ответить
Так це ж не патріот, тому в найближчий час відпустять, ще й компенсацію виплатять за рахунок платників податків.
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09.11.2020 16:19 Ответить
как только соберется приличное количества стОящих для кацапов людишек, так и обмен произведут. Эфэсбэ сдерживает Козыря, мол, не время еще, хотя тот уже пару раз говорил, что обмен, мол, "вот-вот" произойдет.
Таксистов из лугандона и другой пьяни русские уже наскладировали.
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09.11.2020 16:43 Ответить
Предатели даже не прячутся. Едут за паспортами, балотируются в депутаты... Так они боятся быть наказанными украинским правосудием. Скорее кому то насолил. Избирательное правосудие.
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09.11.2020 16:50 Ответить
Он вышел на пенсию до оккупации.Жил как и все.Ехал к стареньким родителям.Какой он предатель? Обычный человек я его хорошо знаю.
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09.11.2020 20:33 Ответить
Ви це серйозно?
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09.11.2020 22:51 Ответить
Если я вам сейчас предоставлю доказательства обратного, вместо него срок мотать согласны?)))
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10.11.2020 00:41 Ответить
Вызывайте повесткой и предоставляйте.Мне насрать на Вас и на него в том числе.Я просто констатировал,что я его знал.
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11.11.2020 08:19 Ответить
 
 