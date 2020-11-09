Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии. ФОТОрепортаж

Школа снайперов Литвы, фонд "Blue Yellow" и литовский волонтер Йонас Оман передали украинским воинам квадрокоптер.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.

"В последние годы мало кто помогает фронту. Только и слышишь - "Войны нет, что ты несешь", на Донбассе делят земли, что я только не слышу. Но есть люди, которым неравнодушна судьба наших бойцов. И эти люди переживают за судьбу нашей страны больше, чем 70% украинцев", - говорится в сообщении.

По словам волонтера, в этот раз помогли школа снайперов Литвы, фонд "Blue Yellow" и литовский волонтер Йонас Оман.

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