Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Школа снайперов Литвы, фонд "Blue Yellow" и литовский волонтер Йонас Оман передали украинским воинам квадрокоптер.
Об этом на странице в сети Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.
"В последние годы мало кто помогает фронту. Только и слышишь - "Войны нет, что ты несешь", на Донбассе делят земли, что я только не слышу. Но есть люди, которым неравнодушна судьба наших бойцов. И эти люди переживают за судьбу нашей страны больше, чем 70% украинцев", - говорится в сообщении.
По словам волонтера, в этот раз помогли школа снайперов Литвы, фонд "Blue Yellow" и литовский волонтер Йонас Оман.
Топ комментарии
+21 Артм Воронцов
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" Согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня.
Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и т.д.
В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа " (с)
До речі, ви помітили, що в цій війні не чути про "прібалтійскіх_снайпєрш" з кацапських "змі", про яких вони брехали під час війн в Ічкерії?