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Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии. ФОТОрепортаж

Школа снайперов Литвы, фонд "Blue Yellow" и литовский волонтер Йонас Оман передали украинским воинам квадрокоптер.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.

"В последние годы мало кто помогает фронту. Только и слышишь - "Войны нет, что ты несешь", на Донбассе делят земли, что я только не слышу. Но есть люди, которым неравнодушна судьба наших бойцов. И эти люди переживают за судьбу нашей страны больше, чем 70% украинцев", - говорится в сообщении.

По словам волонтера, в этот раз помогли школа снайперов Литвы, фонд "Blue Yellow" и литовский волонтер Йонас Оман.

Читайте: Подполковник Вдовиченко (Славян) попал в серьезное ДТП, ему нужна помощь, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии 01
Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии 02
Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
благородное дело, нужные вещи..... дякуем....
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09.11.2020 15:57
+7
А до комплекту те що в них в руках вони теж передали? Гарна школа, коли в них вступні іспити?
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09.11.2020 15:56
+7
Дякуємо побратимам.
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09.11.2020 16:47
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А до комплекту те що в них в руках вони теж передали? Гарна школа, коли в них вступні іспити?
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09.11.2020 15:56 Ответить
так, школа добра! в першу чеченську "литовские снайперши" звучало як тепер "польские негры" Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии - Цензор.НЕТ 9754
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09.11.2020 16:04 Ответить
благородное дело, нужные вещи..... дякуем....
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09.11.2020 15:57 Ответить
на серийных продажных дронах защита по взлётному весу стоит. ничо не прицепиш к телу. хотел примотать мобильный вайфай роутер с симкой.)))) шоб из леса или из лощины над деревьями поднять, в тех местах где с сетью проблемы. по частотах обох двох дивайсов вопрос сразу не рассматривался. пошёл проконсультироваться вживую о том весе, который могут поднимать. а тут такой абломм ((( модем отпал вместе с вопросом о интерференции частот обох двох ))
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09.11.2020 16:03 Ответить
Могу посоветовать мобильный роутер для труднодоступных мест. В лесах помогает...
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09.11.2020 16:56 Ответить
та желаемый роутер найти сегодня не проблема. только в альпах не только лес, но и ущелья. нужно выпрыгнуть в слой покрытия. хотя дрон не очень то и подходит. у него по батареям время зависания ограниченно.
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09.11.2020 17:24 Ответить
Кто за то , что бы женщина с европейским менталитетом Даля́ Грибауска́йте стала президентом Украины?
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09.11.2020 16:08 Ответить
она согласна?
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09.11.2020 16:47 Ответить
"Минский прорыв" подписанный Зеленскими

" Согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня.
Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и т.д.
В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа " (с)
Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии - Цензор.НЕТ 437
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09.11.2020 16:08 Ответить
А где "Прорыв Пальчевского"?
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09.11.2020 16:56 Ответить
Дякуємо побратимам.
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09.11.2020 16:47 Ответить
При бажанні нашої недоречноі влади матюкатися вже неохота. В нас тих квадрокоптерів мало бути як воронів.
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09.11.2020 16:58 Ответить
Ого!!! какие у них пухи.
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09.11.2020 19:09 Ответить
Боже бережи Литву!
До речі, ви помітили, що в цій війні не чути про "прібалтійскіх_снайпєрш" з кацапських "змі", про яких вони брехали під час війн в Ічкерії?
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09.11.2020 20:06 Ответить
За помощь снайперской школы спасибо. Отдельное спасибо за игрушечный квадрик и плюшевую игрушку
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09.11.2020 20:44 Ответить
А скільки передав "95 квартал"? А скільки Вілкул, Новінський, Рабінович, Медведчук, Беня???
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10.11.2020 09:38 Ответить
 
 