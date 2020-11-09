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Киев (24531) таможня (1916) часы (146) Государственная таможенная служба (143)

Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Трое незадекларированных наручных часов швейцарского бренда "Rolex" обнаружили сотрудники во время проверки международных экспресс-отправлений (МЭО). Стоимость оценивается около миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни, все три отправления направлялись из Тайваня в Украину в адрес одного получателя - в Запорожье.

"Внимание таможенников привлекла фамилия этого получателя. Ведь две недели назад в адрес данного мужчины уже направлялось международное отправление с незадекларированным хронометром швейцарского бренда "Omega" стоимостью 139 тыс грн, который киевские таможенники изъяли по протоколу за нарушение таможенного законодательства. На этот раз содержание каждой из посылок отправитель задекларировал как "браслет" и отметил его стоимость - 30 долларов США. Однако, при таможенном досмотре МЭО, инспекторы таможни выяснили, что в этих трех посылках находятся элитные мужские наручные часы с уникальными серийными номерами торговой марки "Rolex". Часы находились в дорогих фирменных футлярах, там же были и бирки, паспорта и гарантийные документы на них. Цена каждого хронометра, согласно ярлыков, - 9800 евро. Хронометры относятся к коллекции "Submariner" - легендарных часов для профессиональных дайверов, с водонепроницаемостью 300 метров", - отмечается в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что согласно таможенному законодательству, все товары, пересылаемые через таможенную границу Украины, в частности в международных экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию, с указанием точных и достоверных сведений о товаре.

"Из-за недекларирования часов Киевская таможня Гостаможслужбы составила протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Часы общей стоимостью 29,4 тыс евро изъято. Материалы дел будут направлены в суд", - говорится в сообщении.

Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 01
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 02

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Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 03
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 04
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 05
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 06
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 07

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Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 08
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 09
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 10
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов 11

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Да-да, если из Китая, еще и с биркой, то точно настоящие.
- Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует - от настоящей не отличишь.(с)
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09.11.2020 16:50
+3
если есть наклейка SUPER, ценник и надпись swiss made, то точно-настоящие
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09.11.2020 17:28
+2
интересно, насколько быстро они растворятся ....
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09.11.2020 16:49
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Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов - Цензор.НЕТ 7932 наверное купили аналогичным образом...
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09.11.2020 16:51 Ответить
Да он сравнил со своими на руке и не ведая о последствиях учинил разборки кто ему подсунул браслет за 30.
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09.11.2020 16:56 Ответить
Таможеники не туди попали їм всього на всього треба було попасти в Зраду там можна було-б накопати мінімально Rolex-ів 200 та ще й лівмх.
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09.11.2020 16:46 Ответить
интересно, насколько быстро они растворятся ....
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09.11.2020 16:49 Ответить
Да-да, если из Китая, еще и с биркой, то точно настоящие.
- Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует - от настоящей не отличишь.(с)
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09.11.2020 16:50 Ответить
Rolex нннннада ?
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов - Цензор.НЕТ 4918
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09.11.2020 17:03 Ответить
все рады - день дурно не прошел...- кто то заимеет хорошие Котлы....- а на место тех конфискованых всунут дешевку имитат реплику китаезскую за 30 зЭлени ... Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов - Цензор.НЕТ 8401
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09.11.2020 16:50 Ответить
китайцы пострадали...
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09.11.2020 16:50 Ответить
получатель вообще то
если изьято таможней то защита не работает
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09.11.2020 16:54 Ответить
Жалкая китайская подделка ...
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09.11.2020 16:52 Ответить
Черт, а я только собрался брать на Али Джимни за 70 баксов, точно конфискуют, ведь ценник на него 25-30 кило.
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09.11.2020 16:54 Ответить
Хронометры относятся к коллекции "Submariner" - легендарных часов для профессиональных дайверов, с водонепроницаемостью 300 метров", опять где то по дну реки спиртовод тянуть будут.
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09.11.2020 16:58 Ответить
Про конфискацию трех кубометров дров в Житомирской области, "на границе с Россией",
было смешней.
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09.11.2020 16:59 Ответить
Нормально прокрутили... Теперь покупатель открывает спор, и Али возвращает бабосы. Таможня при Ролексах, покупатель при бабосах.
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09.11.2020 17:00 Ответить
интересно...там было только 3 (трое) "браслетов" ?? или ??
***
пар...сауна...женский смех..два мужика :
- шо ж ты сёдня такой задумчивый ?
- тааа... у тебя на таможне концов нет ? надо валюту перевезти...
- тю... так у митяя спроси..он буквально позавчера 3 лимона баксами перетащил..
- ни хера себе ! 3 лимона....а как?
- та легко...вез 5....
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09.11.2020 17:01 Ответить
кич. а ещё кварцевые за 230 долл идут на два порядка точнее.
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09.11.2020 17:18 Ответить
А ведь говорили придурку: Иди, нормально порешай с таможней. Не захотел "по нормальному" ... помахай ручкой дорогим котлам.
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09.11.2020 17:24 Ответить
если есть наклейка SUPER, ценник и надпись swiss made, то точно-настоящие
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09.11.2020 17:28 Ответить
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів - Цензор.НЕТ 9363 я не ошибся когда читав статью глянул на часы, ГАВНО ВНЕШНЕЕ ЕЩЁ ТАКОЕ ГАВНО ЗАСРАТОЕ ПОИСКАТЬ...НУЖНО! мои ожидания подтвердились.... ну на что они похожи все эти РОЛЕКСЫ? я имею вкус, а в молодости работал часовым мастером....да в те времена таких как бы не было часов... были японские всякие и не более того.... но всё тоже самое внутри... всё таже ручная сборка и так же они сломаются при падении и также время показывают как большенство недорогих часов, у меня хронограф японский за 200 долларов,(кстати хронограф модный как элемент в часах и это стоит денег дополнительно, только он обычному обывателю не нужен, да и пользоваться им как правило никто даже не знает как...)) и фосфорная подсветка и хронограф и календарь и нержавейка и кварц, и вид лучше чем у этих часов похожих на совковые всякие востоки и зениты .... всё это для богатеньких понтов и лишние траты на брэнды неболее того....))
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09.11.2020 17:29 Ответить
Жадность подвела!
Если бы задекларировали как копию ролекса за 100 баксов, никто бы и не спросил ничего!
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09.11.2020 17:41 Ответить
так этож фуфло! дебилы, наверх то уже доложили про оригинал по 10к! вот это таможенники попали
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09.11.2020 18:26 Ответить
Очень красивые) конечно странным показалось, браслеты по 30 долларов в деревянном футляре🙃
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09.11.2020 18:29 Ответить
ТАК А ДАЛЬШЕ ЧТО С ЧАСАМИ !!!???
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09.11.2020 19:05 Ответить
ездил как-то на экскурсию автобусом в Италию, привезли в Пизу, экскурсавод всех на выход приглашает, и так про между прочим говорит,- кстати, кто желает освежить свой Ролекс, может это сделать здесь, за 15 евро....хохотали, ну да, выходим из автобуса, у каждого черномазого этих ролексов как у дурака махорки...они видно там растут на деревьях недалеко...
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09.11.2020 19:16 Ответить
https://aliexpress.ru/item/1005001458556930.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b385081EVnFFr&algo_pvid=7b8d0579-d2fb-41ac-8867-79c860ea37f8&algo_expid=7b8d0579-d2fb-41ac-8867-79c860ea37f8-50&btsid=0b8b036d16049535906897225eaae9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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09.11.2020 22:29 Ответить
Зять для смеха подарил мне Rolex submariner - такие часы были у одного из Джеймсов Бондов.
За 49 долларов ...
Кстати, в школе нас учили, что часы - это не штука, а пара. Т.е. изъяли не "трое часов", а "три пары" часов. Х.з...
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10.11.2020 08:16 Ответить
 
 