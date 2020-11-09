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задержание (6587) Одесская область (3104) СБУ (18668) Затока (112)

Экс-глава сельсовета Затоки задержан по подозрению в ряде преступлений, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-главу поселкового совета Затоки, который скрывался от следствия по подозрению в ряде преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержанный с марта 2019 исполнял обязанности поселкового головы Затоки. 22 февраля 2020 Киевский районный суд Одессы отстранил его от должности. Чиновник является фигурантом нескольких уголовных производств. СБУ подозревает его в злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, незаконных сделках с земельными ресурсами и организации покушения на жизнь адвоката.

Сотрудники спецслужбы в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили временное место жительства подозреваемого и задержали его в Одессе на арендованной квартире.

Киевским районным судом города Одессы экс-чиновнику избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

По материалам Управления СБУ в Одесской области в течение 2020 сообщникам экс-головы поселкового совета Затоки объявлено двенадцать подозрений в совершении уголовных преступлений. В отношении семерых фигурантов материалы уголовных производств направлены в суд для рассмотрения по существу, пять человек знакомятся с материалами досудебных расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Экс-глава сельсовета Затоки задержан по подозрению в ряде преступлений, - СБУ 01
Экс-глава сельсовета Затоки задержан по подозрению в ряде преступлений, - СБУ 02
Экс-глава сельсовета Затоки задержан по подозрению в ряде преступлений, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
берите любого главу сельсовета в любой точке страны - они все замазаны земельными махинациями , а вы одного в год принимаете
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09.11.2020 18:00
+1
При чем здесь убс?
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09.11.2020 17:52
+1
Начинать нужно с киевского боксёра ...
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09.11.2020 18:08
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При чем здесь убс?
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09.11.2020 17:52 Ответить
Хтось з київських бандитів не отримав те що хотів на березі в Затоці, а тепер отримає.
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09.11.2020 17:52 Ответить
Я за эту Затоку читаю ещё с ющенских времён .
Конечно воруют , конечно убивают - ведь власть же , богато жить хотят , а вот жить по закону и совести не хотят . Не для этого во власть лезли .
Вполне есстественно .
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09.11.2020 17:58 Ответить
берите любого главу сельсовета в любой точке страны - они все замазаны земельными махинациями , а вы одного в год принимаете
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09.11.2020 18:00 Ответить
А нужно делиться, панимашь...
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09.11.2020 18:18 Ответить
Начинать нужно с киевского боксёра ...
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09.11.2020 18:08 Ответить
с этой Затокой же задолбали. еще 5 лет назад там кинули иностранного инвестора на 1,5 ляма зелени. тогда же нарыли кучу преступлений со стороны месных властей и даже вышли на труханова. нашли незаконное полчение десятков га побережья и что. сняли бабла и те же люди до этого времени на своих местах и делают что хотят. сегодня будет то же самое. нас вошло в "моду" дохрена ловить и разоблачать престпников, только вот сажать и конфисковывать не модно. выгоднее делиться
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09.11.2020 18:17 Ответить
а провести аудит селищьних рад по всій Україні тяжко?
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09.11.2020 18:36 Ответить
Ой не по зубам вам ребятки копать в тех местах! Даже с учётом что контора ваша сильная. Зря полезли. Ну разве что по старому всё опять---бабло побеждает всё!
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09.11.2020 19:07 Ответить
Вы его хозяина ******** посадите и будет вам счастье.
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09.11.2020 20:42 Ответить
Затока. Кемер. Аликанте. Котор. Будве. Сложный выбор. Ексголову сільради Затоки затримали за підозрою у низці злочинів, - СБУ - Цензор.НЕТ 247
Очень надеюсь, что суд заработает в Украине и тогда выбор станет легким.
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10.11.2020 01:02 Ответить
 
 