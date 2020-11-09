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В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В польском городе Скерневице к 100-летию Варшавской битвы открыли монумент в память о поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой 01

Монумент "Перед Варшавской битвой" изображает лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского вместе с венгерским премьером Палом Телеки, Шарлем де Голлем, который тогда был военным советником польской армии, и украинским атаманом Симоном Петлюрой.

В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой 02

"Памятник напоминает также о польско-украинском союзе тех времен, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками", - отмечается в сообщении Министерством культуры Польши.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков. ФОТОрепортаж

Напомним, Варшавская битва в августе 1920 года, которую называют также "Чудом над Вислой", стала переломным моментом в советско-польской войне. После нее большевики вынуждены были пойти на переговоры с Польшей.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+39
Іще один доказ того, що коли українці та поляки були заодно, то били москаликів і гнали їх аж до мацкви, а коли чубилися, то наш спільний ворог бив нас поодинці.
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09.11.2020 21:34
+24
Символічно, що коли Петлюра оголошував мобілізацію для боротьби з більшовицькою навалою, то втомлений і зубожілий нарід тому протестував. В результаті Україна стала уесесерою, а більшовики той нарід так нагодували, що втомлені і зубожілі через якийсь десяток років жерли своїх дітей і масово вмирали з голоду. Нічого не нагадує?
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09.11.2020 22:04
+20
Respect Polska !В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой - Цензор.НЕТ 8007
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09.11.2020 22:00
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Фига се!
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09.11.2020 21:26 Ответить
А че фигассе? Поляки признают, что в борье с красной армиеей им очень здорово помогли петлюровці. Я про єто еще при совке знал
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09.11.2020 21:58 Ответить
Это были украинци которые хотели в Европу? Остальные были за Зе?
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09.11.2020 22:01 Ответить
В те времена еще даже папик зе не существовал даже в виде мутной капли
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09.11.2020 22:03 Ответить
Во все времена были свои зе!
Большая часть украинцев была за Членина в результате получили голодомор в награду.
Сейчас по другому?
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09.11.2020 22:09 Ответить
Тю,ты типа секрет открыл
Политически и экономически активной является примерно (от страны) 15-30 процентов
Остальные - сырковая масса,плывущая по течению. Гумус цивилизации.
У нас это положение меняется очень медленно или не меняется вааще.
Результат - налицо
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09.11.2020 22:14 Ответить
У Польщі до річниці Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою - Цензор.НЕТ 1193Руководители партии
В. И. Ленин (1903-1924)
И. В. Сталин (1924-1953)

Ничего не перепутал? Членин.
Ленин был революционером. А вот Сталин - мразота редкая. При котором не только был голод но и людей с радостью пускали на мясо.
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21.12.2020 12:00 Ответить
о шмаркленіуш1 знову з запою вийшов
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10.11.2020 08:38 Ответить
Іще один доказ того, що коли українці та поляки були заодно, то били москаликів і гнали їх аж до мацкви, а коли чубилися, то наш спільний ворог бив нас поодинці.
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09.11.2020 21:34 Ответить
"разделяй и властвуй" - основной принцип мордвы.
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09.11.2020 21:38 Ответить
Когда у кого то "мая хата з краю" разделить как два пальца об асфальт!
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09.11.2020 21:43 Ответить
асфальтная украина...
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09.11.2020 21:46 Ответить
Особливо, коли над прислів'ям попрацювали кацапи. Бо справжнє звучить так - «Моя хата скраю, першим ворога стрічаю».
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09.11.2020 21:54 Ответить
Так оно по деяниям видно где чия хата...
Особенно когда убийц выбирают на выборах...
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09.11.2020 21:56 Ответить
Після голодомору, в Україну чимало лайна кацапського навезли.
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09.11.2020 21:58 Ответить
И шо теперь делатЬ?
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09.11.2020 22:00 Ответить
А ті как думаешь?
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09.11.2020 22:02 Ответить
я думаю надо сваливать пока не поздно. Тут уже дела не будет. Нормально жить тут врядли получиться и что делать я хз...
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09.11.2020 22:03 Ответить
А кто не дает?
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09.11.2020 22:04 Ответить
Кому?
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09.11.2020 22:08 Ответить
Тебе
Кто хочет - ищет способы
Остальные - отмазки
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09.11.2020 22:11 Ответить
Способов валом. Но мне не 20лет. В 20 я готов был ехать куда передом стоял. Но ты так не переживай... Скоро тут остануться одни ЗЕ!
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09.11.2020 22:16 Ответить
Мне гораздо, гораздо больше, чем двадцать
И я не переживаю, потому как уехать могу в любой момент - закон о воссоединении родственников в цивилизованных странах не отменят никогда
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09.11.2020 22:21 Ответить
В США даже по обьединению не так просто уехать.
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09.11.2020 22:28 Ответить
Кроме США есть еще немало стран со спокойной и зажиточной жизнью.
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09.11.2020 22:31 Ответить
вали шмаркленіуш, вали У Польщі до річниці Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою - Цензор.НЕТ 4982, ти всеодно не українець
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10.11.2020 08:39 Ответить
Алекспенис не тебе конченое говорить что мне делать. Украинец...хахаха... да согласен, я не быдло!
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10.11.2020 10:04 Ответить
А теперича поляки разом с Трампом, а украинцы нет.
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09.11.2020 22:07 Ответить
мокши отомстят памятником самуилу шварцбурду...
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09.11.2020 21:34 Ответить
В Кейптауне на могиле поставят?
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09.11.2020 22:06 Ответить
а такой ?
У Польщі до річниці Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою - Цензор.НЕТ 4074
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09.11.2020 23:15 Ответить
В мене такий плакат у набагато кращій якості, - 1740х2516 У Польщі до річниці Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою - Цензор.НЕТ 9319
Автор, - Edmund Bartłomiejczyk
Na pomoc! Wszystko dla frontu! Wszyscy na front! (1920)

У Польщі до річниці Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою - Цензор.НЕТ 1866
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10.11.2020 00:08 Ответить
нагадує теперішні фільми про зомбі, от звідки брали натхнення і сценарій
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10.11.2020 08:40 Ответить
Більшовики вбивають беззахисних жінок!
Bolszewicy morduja bezbronne kobiety! (1920)

У Польщі до річниці Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою - Цензор.НЕТ 8316
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10.11.2020 09:25 Ответить
Якщо комусь цікаво, які польські плакати відцензурували вище хрестиками, може перейти за посиланнями сам:
https://img.hurtom.com/i/2020/11/1920_Lapy-zydowskie.jpg
https://img.hurtom.com/i/2020/11/SAKr-976-k-218-49-smaller-size_min2.jpg
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10.11.2020 10:06 Ответить
Вот так нужно искать точки соприкосновения
Парашенский пример с исконно русскими землями это дикое прошлое
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09.11.2020 21:34 Ответить
Какие точки? В Украине за Петлюру практически никто и не вспоминает.
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09.11.2020 21:37 Ответить
Ну, кроме как называть улицы его именем, а так, да - практически не вспоминать.
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09.11.2020 21:42 Ответить
Памятник супер и рашистам точно понравится. Кстати почему наш Главнокомандующий не на открытии ? Болезнь не причина.
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09.11.2020 21:41 Ответить
Коли ми з Поляками були разом,то палили мацкву,це головне шо треба пам"ятати.
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09.11.2020 21:44 Ответить
Исторический факт
Кого типа минин с пожарским хотели со своим ополчением из майшкві вігонять?
Поляков и козаков. Они там два года біли и потом ушли
лаптеногое ополчение пришло через 8 месяцев В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой - Цензор.НЕТ 8760
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09.11.2020 22:01 Ответить
А котрый там Петлюра?
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09.11.2020 21:53 Ответить
Который тебя на бутылку насадил В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой - Цензор.НЕТ 1866
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09.11.2020 22:29 Ответить
Тарас Шевченко

ПОЛЯКАМ

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами...

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
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09.11.2020 21:59 Ответить
Respect Polska !В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой - Цензор.НЕТ 8007
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09.11.2020 22:00 Ответить
Это запредельно.
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09.11.2020 22:01 Ответить
Не Петлюра,а Симон Васильевич Петлюра!!!.
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09.11.2020 22:01 Ответить
Не Симон Васильович, а Симон Петлюра.
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09.11.2020 22:05 Ответить
Кстати ударение на первом слоге сИмон
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09.11.2020 22:09 Ответить
Символічно, що коли Петлюра оголошував мобілізацію для боротьби з більшовицькою навалою, то втомлений і зубожілий нарід тому протестував. В результаті Україна стала уесесерою, а більшовики той нарід так нагодували, що втомлені і зубожілі через якийсь десяток років жерли своїх дітей і масово вмирали з голоду. Нічого не нагадує?
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09.11.2020 22:04 Ответить
Тебе тут почують одиниці!
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09.11.2020 22:10 Ответить
І то добре! Нехай хоч одиниці. Хтось почує і зрозуміє. Хтось вдасть, що не почув, але може хоч задумається...
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09.11.2020 22:15 Ответить
Эти люди своей истории не знаю и не интересуются... Потому для нарида никаких аналогий
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09.11.2020 22:17 Ответить
Таки да...
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09.11.2020 22:36 Ответить
Символично что именно Петлюра с Винниченко побоялись укрепления Скоропадского и сгноили его первый украинизованый корпус к западу от Киева в начале революции. Символично что они же распустили украинизованые 1,5 млн войск бывшей царской армии которые были готовы присягнуть Центральной раде в конце 1917 г. Символично что именно Петлюра с Винниченко выступали сначала за автономию а не независимость, и предали незалежников М.Михновского и полк им.Полуботка, который в июле 1917 захватил власть в Киеве чтоб обьявить независимость. Но полк им. Б.Хмельницкого и 'автономисты' Петлюры предали их и арестовав полуботковцев, передали власть в Киеве обратно Российскому временному правительству. Все остальное было уже агонией- такой же как сейчас у армян в карабахе. Вот потому потом к Петлюре потом никто не вернулся. Раньше нужно было думать а не делить власть
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09.11.2020 23:57 Ответить
все кто воевал против красных баранов - герои
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09.11.2020 22:04 Ответить
Добрий знак. Оркам на мокшанських болотах це не сподобається. В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой - Цензор.НЕТ 5610
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09.11.2020 22:19 Ответить
Все комментаторы явно без понятия кем был и что делал Петлюра. У украинцев знание собственной истории на уровне анекдотов.
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09.11.2020 22:35 Ответить
Если вы насчёт еврейских погромов, то это - подмена понятий.
Погромами занимались белогвардейцы, а красные, понимая, что позиции Директории в Украине сильны, создали пропагандистский штамп и приписали эти деяния петлюровским войскам.
Мы не 30-х годах при Политиздате живём.
Сейчас, благо, 21-й век, и все мифы вскрылись.
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09.11.2020 22:52 Ответить
Какие там "погромы"??? Немного жыдву потрусили и все...
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09.11.2020 23:26 Ответить
Знаємо вашу московську звичку "нємного потрусілі". Будете відповідати за всі свої злочини.
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10.11.2020 06:15 Ответить
У меня нет аргументов для идиотов вроди тебя!
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10.11.2020 10:05 Ответить
Просвіти нас темних, жиде.
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10.11.2020 00:37 Ответить
Бардзо дякуем.
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09.11.2020 22:46 Ответить
У Польщі до річниці Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою - Цензор.НЕТ 2862
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09.11.2020 22:58 Ответить
Нагадаю, що перед бандерівцями були петлюрівці! Так що респект полякам за це
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09.11.2020 23:08 Ответить
Так, так - поляки добро пам'ятають. Це вони з українцями тоді врятували Європу від ординської навали.
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09.11.2020 23:32 Ответить
Поляки виявились вдячними. Дуже відомий факт, що Петлюру після смерті судили в Прарижі за антисемітизм, а фактично судили всіх українців. Хоч пан Сімон навпаки декілька разів судив на смерть учасників єврейських погромів. Хто там ще мусить поставити пам'ятник Петлюрі?
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10.11.2020 06:09 Ответить
-
Вбивство Петлюри - 7 пострелів. Головний Отамана військ Української Народної Республіки, Голова Директорії УНР був одним із тих, хто хотів визволити український народ від поневолення і відновити в Україні суверінітет і самостійність. І він був яскраввим організатором тогочасних українських збройних сил, які вели важку боротьбу на кілька фронтів.25 травня 1926 року кремлівський агент єврейського походження виродок Самуїл Шварцбард здійснив сім пострілів у спину Симона Петлюри в центрі Парижа. А причиною цього злочину була цілеспрямована патріотична діяльність Симона Петлюри, як за часів Української Революції, так і в еміґрації у Європі. Москва, не зумівши заплямувати чесне ім'я борця за волю Україну, обрала типовий для себе шлях розв'язання проблеми - загрозу варто було усунути фізично. Убивство Симона Петлюри було підступно розробленим більшовицьким планом в Москві.
Вірний син України Симон Петлюра не зміг завершити справу свого життя - визволення Батьківщини від російської окупантів. Він і за кордоном, продовжував свою державницьку діяльність, спрямувавши зусилля на міжнародну політику - активізував своїх однодумців для мужньої боротьби проти окупациї кремлем Української держави.
До останніх днів Симон Петлюра був переконаний, що "українці мусять зайняти місце серед кола вільних народів світу". Що й сталося за 70 років після його загибелі. Вічна слава Головному Отаману військ Української держави УНР!
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10.11.2020 07:13 Ответить
Нажаль тої української держави, про яку мріяв Петлюра, українці так досі і не збудували.
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10.11.2020 08:53 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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10.11.2020 08:54 Ответить
Зеля должен остаться что бы развалить хохляндию!
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10.11.2020 10:06 Ответить
 
 