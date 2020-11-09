В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В польском городе Скерневице к 100-летию Варшавской битвы открыли монумент в память о поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Монумент "Перед Варшавской битвой" изображает лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского вместе с венгерским премьером Палом Телеки, Шарлем де Голлем, который тогда был военным советником польской армии, и украинским атаманом Симоном Петлюрой.
"Памятник напоминает также о польско-украинском союзе тех времен, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками", - отмечается в сообщении Министерством культуры Польши.
Напомним, Варшавская битва в августе 1920 года, которую называют также "Чудом над Вислой", стала переломным моментом в советско-польской войне. После нее большевики вынуждены были пойти на переговоры с Польшей.
Пожалуйста, подождите...
Большая часть украинцев была за Членина в результате получили голодомор в награду.
Сейчас по другому?
Политически и экономически активной является примерно (от страны) 15-30 процентов
Остальные - сырковая масса,плывущая по течению. Гумус цивилизации.
У нас это положение меняется очень медленно или не меняется вааще.
Результат - налицо
В. И. Ленин (1903-1924)
И. В. Сталин (1924-1953)
Ничего не перепутал? Членин.
Ленин был революционером. А вот Сталин - мразота редкая. При котором не только был голод но и людей с радостью пускали на мясо.
Особенно когда убийц выбирают на выборах...
Кто хочет - ищет способы
Остальные - отмазки
И я не переживаю, потому как уехать могу в любой момент - закон о воссоединении родственников в цивилизованных странах не отменят никогда
Автор, - Edmund Bartłomiejczyk
Na pomoc! Wszystko dla frontu! Wszyscy na front! (1920)
Bolszewicy morduja bezbronne kobiety! (1920)
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Парашенский пример с исконно русскими землями это дикое прошлое
Кого типа минин с пожарским хотели со своим ополчением из майшкві вігонять?
Поляков и козаков. Они там два года біли и потом ушли
лаптеногое ополчение пришло через 8 месяцев
ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами...
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
Погромами занимались белогвардейцы, а красные, понимая, что позиции Директории в Украине сильны, создали пропагандистский штамп и приписали эти деяния петлюровским войскам.
Мы не 30-х годах при Политиздате живём.
Сейчас, благо, 21-й век, и все мифы вскрылись.
Вбивство Петлюри - 7 пострелів. Головний Отамана військ Української Народної Республіки, Голова Директорії УНР був одним із тих, хто хотів визволити український народ від поневолення і відновити в Україні суверінітет і самостійність. І він був яскраввим організатором тогочасних українських збройних сил, які вели важку боротьбу на кілька фронтів.25 травня 1926 року кремлівський агент єврейського походження виродок Самуїл Шварцбард здійснив сім пострілів у спину Симона Петлюри в центрі Парижа. А причиною цього злочину була цілеспрямована патріотична діяльність Симона Петлюри, як за часів Української Революції, так і в еміґрації у Європі. Москва, не зумівши заплямувати чесне ім'я борця за волю Україну, обрала типовий для себе шлях розв'язання проблеми - загрозу варто було усунути фізично. Убивство Симона Петлюри було підступно розробленим більшовицьким планом в Москві.
Вірний син України Симон Петлюра не зміг завершити справу свого життя - визволення Батьківщини від російської окупантів. Він і за кордоном, продовжував свою державницьку діяльність, спрямувавши зусилля на міжнародну політику - активізував своїх однодумців для мужньої боротьби проти окупациї кремлем Української держави.
До останніх днів Симон Петлюра був переконаний, що "українці мусять зайняти місце серед кола вільних народів світу". Що й сталося за 70 років після його загибелі. Вічна слава Головному Отаману військ Української держави УНР!