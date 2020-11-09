В Польше к годовщине Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой. ФОТО

В польском городе Скерневице к 100-летию Варшавской битвы открыли монумент в память о поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Монумент "Перед Варшавской битвой" изображает лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского вместе с венгерским премьером Палом Телеки, Шарлем де Голлем, который тогда был военным советником польской армии, и украинским атаманом Симоном Петлюрой.

"Памятник напоминает также о польско-украинском союзе тех времен, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками", - отмечается в сообщении Министерством культуры Польши.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков. ФОТОрепортаж

Напомним, Варшавская битва в августе 1920 года, которую называют также "Чудом над Вислой", стала переломным моментом в советско-польской войне. После нее большевики вынуждены были пойти на переговоры с Польшей.