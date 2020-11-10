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Российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В зону конфликта на Закавказье Россия перебрасывает почти 2000 военнослужащих, около 90 БТР и 380 единиц автотехники.

Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль "миротворцев", составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский в Самарской области. Военные этой в/ч принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса, пишет в Facebook волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Итог новой карабахской войны, длившейся с 27 сентября по 10 ноября, – ввод российских "миротворцев", что и следовало ожидать. В историю опять запишется, что именно РФ остановила войну", – отметил он.

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Комахидзе уточняет, что с декабря 2005 года по ноябрь 2008-го "миротворческая" 15 ОМСБр ВС РФ была в зоне "грузино-абхазского конфликта" и в Приднестровье, а затем принимала участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

Более того, с 2014 года российская бригада "засветилась" в операции по захвату Крыма, а позднее – в боевых действиях на Донбассе: у InformNapalm есть немало публикаций с установлением личностей оккупантов из этой в/ч. Посмотреть их инфографику о 15-й ОМСБр ВС РФ в Украине.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm 01
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm 02
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm 03
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm 04

"Победила дружба!" (?) + 15-я "миротворческая"

Итог новой карабахской войны длившейся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года - ввод российских "миротворцев", что и следовало ожидать.

Так кто же победил?:

- Азербайджан? частично ... уже из заявлении Путина о возможном возвращении 5-ти районой Азерббайджану было всё ясно (мне не нравятся заигрывания Баку с РФ);

- Армения? почти что полный разгром и принятие условий под Российским давлением;

- Россия? РФ безусловно в выигрыше - добилась сразу нескольких целей. В первую очередь опять сыграла в "миротворца", уничтожела авторитет премьера Армении Пашиняна и полностью подчинила Армению (ну и что с того что вовремя не вмешалась, за то отомстила армянам за прозападные настроения руками Азербайджана. Но в историю опять запишется, что именно РФ остановила войну).

Турция? Разве что немногим...

Но тут явно что то не так, еще до начала событий между РФ и Турцией была некая договоренность, Азербайджан стал инструментом ее реализации. И это еще не конец. Кто знает что стоит за сговором Турции и Россиии

Как видно из официальных источников, в качестве "миротворцев" Россия направляет в Карабах 15-ю ОМСБр из Самары. Что это за соединение, довольно хорошо известно постоянным читателям Информнапалма.

- С декабря 2005 года по ноябрь 2008 года "миротворческая" бригада находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта. Принимала участие в россиской агрессии против Грузии в августе 2008 года;

- С 2014 года 15 "миротворческая" засветилась в операции по анексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений (как минимум 15 публикаций с установкой личностей "ветеранов Донбасса") в расследованиях ИН

15-я ОМСБр "миротворческих сил" на границе с Украиной

10,09,2014 

Возвращение к истокам. Как российские войска из бойцов ДНР/ЛНР снова облачаются в миротворцев 03.10,2014 

Скорбящие миротворцы из 15-й бригады 06,02,2015 

Подразделение 15-й самарской "миротворческой" бригады в Миллерово 25,04,2015 

Российский контрактник 15-й ОМСБр замечен в Краснодоне 05,08,2015

Мимикрия 15-й ОМСБр ВС РФ под "шахтеров Донбасса" 14,12,2015 

Военные преступники 15-й "миротворческой" бригады. Из неопубликованного 06,03,2016

РФ использует на Донбассе военнослужащих 15-й ОМСБр Миротворческих cил 05,05,2016

Наградное клеймо военных преступников ВС РФ. База данных и видеографика 03,10,2016 

Будни и праздники ростовского резерва армии "Новороссии" 04,10,2016 

Груз 200: контрактник 15-й ОМСБр ВС РФ ликвидирован в Донецкой области. Идентификация (фото, видео 18+) 06,10,2016 

Установлены 10 военных из 15-й ОМСБр ВС РФ. Участвовали в захвате Крыма и вторжении на Донбасс (Инфографика) 13,10,2017

Почему командиры 15-й ОМСБр ВС РФ были готовы выполнять преступные приказы Кремля 216,10,2017 

Установлены данные пяти военных 15-й ОМСБр РФ, пытавшихся скрыть свое участие в агрессии 10,11,2017", - рассказал Комахидзе.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm 05
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm 06
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm 07
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Топ комментарии
+33
Армянских оккупантов заменили Российскими миротворцами, которые тоже оккупанты. Поэтому мира в регионе не будет
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10.11.2020 11:35
+20
Баку, ви робити велику помилку, ще на надцять років!!!!!!!!!!!
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10.11.2020 11:35
+11
Те що росія буде змушена відтягнути частину своїх найбільш боєздатних підрозділів в Нагорний Карабах - це добре! Насправді числу 2000 військових потрібно помножити на три, бо одна черга працює, друга готується і третя відпочиває після ротації. Тобто росія зв'язує 6000 своїх найбільш боєздатних військових однією тільки миротворчею операцією! Для України це добре! Чим більше росія введе військ в зону конфлітку тим менше в неї лишиться для бойових дій на території України!
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10.11.2020 11:37
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Какая страна - такие и ее миротворцы. Бандиты, убийцы и насильники, такие же как в Абхазии, Осетии, Приднестровье, ОРДЛО. Эта бандота пробовала закрепиться в статусе миротворцев давно, еще в Косово. Помните, "героический рейд" на Приштину российских десантников? Оказалось - обычный "дран" из места постоянной дислокации по мандату ООН с захватом аэропорта Приштины. Из этого же аэропорта была и осуществлена эвакуация "героев-десантников" в Рашку. Я, волей случая, общался с командиром роты "крылатой гвардии РФ", которая формировалась в Орехово-Зуево и подрабатывавших за счет финансирования ООН в Косово. У офицера были украинские корни и он приехал на похороны тетки. После выпитого "герой" разоткровеничался и рассказал как они бежали, оставив часть боевой техники, лишь бы успеть погрузиться на самолеты-транспортники. Воевать они не хотят, хотят только хорошее денежное довольствие. Если Азербайджан захочет, то закрыв глаза на обстрелы "радикалов-экстремистов с обеих сторон", жертвами которых станут российские миротворцы, он добьется их досрочного вывода. Тем более, что их размещение, количество, вооружение, все уязвимые места "миротворцев" будут у спецслужб Азербайджана. Вот здесь планы путлера накрылись, за Азербайджаном стоит Турция. А за Грузией, Молдовой и Украиной стояли лишь "большие озабоченности". Так что, очередную кавказскую войну рашка проиграла.
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10.11.2020 18:48 Ответить
И этих шакалов зашлют в Карабах...Мира им там не видать как собственных ушей!Сколько можно наступать на одни и те же грабли???????
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10.11.2020 18:51 Ответить
реально урод на уроде. что за азиопские страшные рожи? это рюзьге? )
ну реально кацапо-орда...
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі брали участь в окупації Криму і воювали на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4113
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10.11.2020 20:05 Ответить
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