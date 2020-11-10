РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11459 посетителей онлайн
Новости Фото Фоторепортаж Фотошопы политиков
27 730 35
Байден (2382) Зеленский (16530) Путин (29862) фотожаба (13300) Трамп (3343) Степанов Максим (2061)

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зе!лекарство от COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского выявили коронавирус: "Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Это так мило...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Хруст на печерских холмах

Проект "Без цензуры": Чего ожидать от Байдена? Каким будет новый хозяин Белого Дома для Украины. ВИДЕО

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Все средства хороши

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Так отож...

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Упс ...

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Na Rostov

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Реакция на победу Байдена

Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Больше фотошопов смотрите здесь
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2438 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1391
показать весь комментарий
10.11.2020 14:14
+45
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9711 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2937 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4771
показать весь комментарий
10.11.2020 14:09
+42
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8811
показать весь комментарий
10.11.2020 14:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9711 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2937 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4771
показать весь комментарий
10.11.2020 14:09 Ответить
Специально для ЗЕбанутых.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:14 Ответить
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6905
показать весь комментарий
10.11.2020 14:10 Ответить
цуко... не люблю постить жабы из новости, но тут не сдержался.
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7347
показать весь комментарий
10.11.2020 14:10 Ответить
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8024
показать весь комментарий
10.11.2020 14:11 Ответить
Говорящая жопа КАЛомойского и не такое может прокукарекать.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:15 Ответить
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2533
показать весь комментарий
10.11.2020 14:12 Ответить
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8159
показать весь комментарий
10.11.2020 14:13 Ответить
Буде, як кажуть німці - дас іст фантасіш!
показать весь комментарий
10.11.2020 14:54 Ответить
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2438 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1391
показать весь комментарий
10.11.2020 14:14 Ответить
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7166
показать весь комментарий
10.11.2020 14:18 Ответить
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8045
показать весь комментарий
10.11.2020 14:22 Ответить
на жаль...
показать весь комментарий
10.11.2020 14:54 Ответить
Які? Може "колеса"?
показать весь комментарий
10.11.2020 14:56 Ответить
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3088
показать весь комментарий
10.11.2020 14:31 Ответить
Зеля наконец посмотрел вирусу в глаза. Но как и с путиным, не помогло.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:34 Ответить
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8811
показать весь комментарий
10.11.2020 14:36 Ответить
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 574
показать весь комментарий
10.11.2020 14:39 Ответить
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8283
показать весь комментарий
10.11.2020 14:39 Ответить
Байден был вицепрезидентом при гее Обаме. Именно они заблокировали резолюцию конгресса о предоставлении летального оружия Украине. Чему радуются украинцы - непонятно. Им как лохам посты в твитере показали и они верят. Истерика Зе№2.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:03 Ответить
Оні? Оне?
показать весь комментарий
10.11.2020 15:17 Ответить
...то, что Обама гей - заявление на основе твоего личного опыта? Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1521
показать весь комментарий
10.11.2020 15:27 Ответить
Американский ультраправый телеведущий Алекс Джонс заявил в эфире своего шоу Info Wars («Информационные войны»), что бывшая первая леди США Мишель Обама - транссексуал. Посмотри этот сюжет. И ближе к делу. О поступке Байдена по отношению к Украине. А то вы как стадо баранов твитам верите, а дел не видете. Только и можете хамить и комментарии инакомыслящих как спам отмечать. "Демократы" недоразвитые.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:43 Ответить
...чувак, ты соотечественник нашего зелемойского? Иначе никак не могу объяснить твою манеру ответа вопросом на вопрос... Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9764
показать весь комментарий
10.11.2020 16:12 Ответить
Вы же в неадеквате, я вам указываю на факты, а вы в ответ хамство, пошлость и в спам. Но вы в неадеквате просто. Успокойся, и подумай. Ты ошибаешься сейчас.
показать весь комментарий
10.11.2020 16:26 Ответить
...увы, ошиблись твои родители в какой-то момент своей жизни... Пока, дефективный... Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3624
показать весь комментарий
10.11.2020 18:51 Ответить
Ну вот, опять хамство примитивного "собеседника".
показать весь комментарий
10.11.2020 19:24 Ответить
Некто пацак, так по чем твоя мамка принимает? Давай поподробней
показать весь комментарий
10.11.2020 16:18 Ответить
Скучила кацапська дупа за чорним володарем. Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5155
показать весь комментарий
10.11.2020 15:53 Ответить
Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3673" />
показать весь комментарий
10.11.2020 15:39 Ответить
Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3348
показать весь комментарий
10.11.2020 15:44 Ответить
Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8611
показать весь комментарий
10.11.2020 15:55 Ответить
Байден - це більшовицький переворот. "Розстрільні списки" вже готуються
показать весь комментарий
13.11.2020 22:31 Ответить
 
 