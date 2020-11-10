РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11249 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
4 603 14
Луганщина (6244) СБУ (18677) хищение (657)

Разоблачена масштабная схема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия органов безопасности установлено, что организовал схему в 2018 году "влиятельный" бизнесмен из города Кременная. К противоправной деятельности он привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и ​​торговли строительными материалами.

Пользуясь служебным положением, чиновник обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ на социальных объектах района. После чего подконтрольное участникам схемы предприятие-проектант искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы участники схемы закупали по завышенным ценам у приближенных фирм, а разницу переводили в наличные и присваивали.

Оперативники спецслужбы установили, что за время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн гривен. Задокументировано, что только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 тыс. гривен. Точная сумма ущерба, нанесенного бюджету, устанавливается

Читайте: За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны с целью раскачивания ситуации в регионе, - СБУ

Производство начато по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершено организационной группой; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, которое совершено организационной группой; служебный подлог, совершено организационной группой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Кременной, по месту жительства, работы фигурантов дела и в их транспортных средствах. Изъяты черновые записи, 800 тыс. гривен и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Сейчас организатору и 4 фигурантам дела сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Также читайте: Экс-глава сельсовета Затоки задержан по подозрению в ряде преступлений, - СБУ. ФОТОрепортаж

Разоблачена масштабная схема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине, - СБУ 01
Разоблачена масштабная схема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине, - СБУ 02
Разоблачена масштабная схема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине, - СБУ 03
Разоблачена масштабная схема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Да тут надо тюрьмы строить и строить, а не как Зеля распрадавать.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:59
+1
Простий лайфхак для нашого СБУ і решти органів фінконтролю. Просто проаналізуйте відкриті відомості із Прозорро і власників фірм - переможців тендерів. А потім перевірте наочно виконання робіт. Ви просто ах...
показать весь комментарий
10.11.2020 15:01
+1
Опять Порох ?
Где вы уставшие ?
показать весь комментарий
10.11.2020 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да тут надо тюрьмы строить и строить, а не как Зеля распрадавать.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:59 Ответить
А вы думали, что рыги перевоспитались, стали патриотами и позабыли свои навыки уголовников？
показать весь комментарий
10.11.2020 14:59 Ответить
Хто там думав, такі процеси як мислення в їх мізках відсутні, від слова зовсім.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:06 Ответить
Простий лайфхак для нашого СБУ і решти органів фінконтролю. Просто проаналізуйте відкриті відомості із Прозорро і власників фірм - переможців тендерів. А потім перевірте наочно виконання робіт. Ви просто ах...
показать весь комментарий
10.11.2020 15:01 Ответить
Вот не чем СБУ заниматься )))
показать весь комментарий
10.11.2020 15:02 Ответить
Опять Порох ?
Где вы уставшие ?
показать весь комментарий
10.11.2020 15:02 Ответить
От каждого разоблачения я тащусь, уже сил нету, каждый день по три раза, минимум.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:04 Ответить
Ого, чекаємо на підвищення розробників схеми.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:04 Ответить
Ну никогда не было и вот вдруг...
показать весь комментарий
10.11.2020 15:06 Ответить
Хватит уже этого бреда про "разворовывание бюджетных средств"! Проблема одна и она хорошо всем известна - это откаты. И комерсы делал бы отличные ремонты из высококачественных материалов, если бы у них чиновники откаты до 40% не требовали. И где в статье эти самые "чиновники"? И сколько ушло на откаты?
показать весь комментарий
10.11.2020 15:06 Ответить
в декларациях прочитаешь, если их навсегда не засекретят
показать весь комментарий
10.11.2020 15:12 Ответить
Прежде ,чем проводить разного рода децентрализации,нухно привести а порядок судебную систему.
показать весь комментарий
10.11.2020 15:08 Ответить
Cхема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине
-это начало реализации Свободной Э Зоны
показать весь комментарий
10.11.2020 15:14 Ответить
сейчас главное доказать, что они все незаконно обогащались и тогда все, у нас это можно и никто никого никуда не посадит...
показать весь комментарий
10.11.2020 15:24 Ответить
 
 