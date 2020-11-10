Начальник столичного ЖЭКа вымогал у дантиста $4 тыс., - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Сотрудники одного из жилищно-эксплуатационных участков в г. Киеве погорели на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, начальник жилищно-эксплуатационного участка одного из коммунальных предприятий Киева требовал от частного дантиста неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. долларов США. Как выяснилось, мужчина переоборудовал свою квартиру под стоматологический кабинет, поэтому служащие потребовали от него взятку за неподачу документов для привлечения его к ответственности за нарушение градостроительного законодательства и предоставления соответствующих разрешений.
Правоохранители задокументировали получение мастером этого же участка, привлеченного руководителем в качестве посредника, всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте (около 100 000 гривен).
Начальнику и мастеру жилищно-эксплуатационного участка сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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