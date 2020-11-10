Начальник столичного ЖЭКа вымогал у дантиста $4 тыс., - прокуратура. ФОТО

Сотрудники одного из жилищно-эксплуатационных участков в г. Киеве погорели на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, начальник жилищно-эксплуатационного участка одного из коммунальных предприятий Киева требовал от частного дантиста неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. долларов США. Как выяснилось, мужчина переоборудовал свою квартиру под стоматологический кабинет, поэтому служащие потребовали от него взятку за неподачу документов для привлечения его к ответственности за нарушение градостроительного законодательства и предоставления соответствующих разрешений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следователь Нацполиции задержан на взятке 3 тыс. долл. на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задокументировали получение мастером этого же участка, привлеченного руководителем в качестве посредника, всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте (около 100 000 гривен).

Начальнику и мастеру жилищно-эксплуатационного участка сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



