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взятка (5957) ЖЭК (49) Киев (24534) прокуратура (4867)

Начальник столичного ЖЭКа вымогал у дантиста $4 тыс., - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Сотрудники одного из жилищно-эксплуатационных участков в г. Киеве погорели на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, начальник жилищно-эксплуатационного участка одного из коммунальных предприятий Киева требовал от частного дантиста неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. долларов США. Как выяснилось, мужчина переоборудовал свою квартиру под стоматологический кабинет, поэтому служащие потребовали от него взятку за неподачу документов для привлечения его к ответственности за нарушение градостроительного законодательства и предоставления соответствующих разрешений.

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Правоохранители задокументировали получение мастером этого же участка, привлеченного руководителем в качестве посредника, всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте (около 100 000 гривен).

Начальнику и мастеру жилищно-эксплуатационного участка сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Начальник столичного ЖЭКа вымогал у дантиста $4 тыс., - прокуратура 01
Начальник столичного ЖЭКа вымогал у дантиста $4 тыс., - прокуратура 02
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тю дурак...лучше б всей семье зубы вставил Начальник столичного ЖЭКа вымогал у дантиста $4 тыс., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6305.как раз на ту же сумму и вышел бы
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10.11.2020 15:31 Ответить
Зубами с начальником не поделишься.
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10.11.2020 15:36 Ответить
Зуби не клепка розуму директору не добавлять. Які вони мерзенні нічого робити не вміють, а хабар їм за чесні очі давай.
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10.11.2020 16:07 Ответить
Хабарі ******* всі, тільки не всі знають, як і за що їх брати.
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10.11.2020 16:14 Ответить
"за неподачу" - неконструктивная взятка. платят обычно за документы (подписи, печати).
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10.11.2020 15:41 Ответить
Почему же? Менты, например, практически всегда за "неподачу", "невозбуждение" и так далее берут
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10.11.2020 15:46 Ответить
ЖЭК может создать проблем не меньше ментов, ПОВЕРЬТЕ!
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10.11.2020 15:46 Ответить
ЖЭК №107 наверное имеется ввиду ? Начальник столичного ЖЕКу вимагав у дантиста $4 тис., - прокуратура - Цензор.НЕТ 2606
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10.11.2020 16:09 Ответить
вопрос а что еще жеки остались и какая связь жека со стоматологией
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10.11.2020 16:44 Ответить
 
 