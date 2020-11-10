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взятка (5957) горсовет (659) Луганщина (6244) СБУ (18677)

Глава одного из горсоветов Луганщины подозревается в получении неправомерной выгоды, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила председателя одного из городских советов Луганской, который вместе со своим заместителем требовал взятку от коммерческого директора одного из частных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители города требовали деньги от владельца фирмы, которая занимается ремонтом инфраструктуры. За вознаграждение чиновники обещали предпринимателю победу на открытых торгах и быструю оплату услуг по двум другим соглашениям.

16 октября правоохранители задержали заместителя городского главы в кабинете горисполкома при получении всей суммы взятки.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещаниее или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и других причастных лиц.

Также читайте: Разоблачена масштабная схема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Глава одного из горсоветов Луганщины подозревается в получении неправомерной выгоды, - СБУ 01
Глава одного из горсоветов Луганщины подозревается в получении неправомерной выгоды, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Это Кременная
А у нас за кресло мера судятся уже четвертый или пятый год и ниче. Умудряются и без мера воровать
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10.11.2020 16:14 Ответить
Ну тепер Крємінну очікує розквіт - головою став відомий сєпар струк.
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10.11.2020 16:23 Ответить
Глава одного из горсоветов Луганщины подозревается в получении неправомерной выгоды... замазуют не пишут город, как дети малые. он же на фотке видно Кремінна. дальшше 2 хвилини гугла.
Прокопенко Ю.О. - Кремінська Міська РадаГолову однієї з міськрад Луганщини підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, - СБУ - Цензор.НЕТ 3891
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10.11.2020 16:45 Ответить
Тоже мне сенсация! Рядовой случай из жизни чиновника хоть на Бамбасе, хоть в на Закарпатье.
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10.11.2020 17:55 Ответить
 
 