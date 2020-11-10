Глава одного из горсоветов Луганщины подозревается в получении неправомерной выгоды, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила председателя одного из городских советов Луганской, который вместе со своим заместителем требовал взятку от коммерческого директора одного из частных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители города требовали деньги от владельца фирмы, которая занимается ремонтом инфраструктуры. За вознаграждение чиновники обещали предпринимателю победу на открытых торгах и быструю оплату услуг по двум другим соглашениям.

16 октября правоохранители задержали заместителя городского главы в кабинете горисполкома при получении всей суммы взятки.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещаниее или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и других причастных лиц.

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