Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Волновахе, - Нацполиция. ФОТО

В результате взрыва в Волновахе (Донецкая область) два человека получили осколочные ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департаментк оммуникации Национальной полиции.

Сегодня в 10.15 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий на окраине города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавшие доставлены в больницу.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Проводится обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

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