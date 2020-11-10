РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12285 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
2 420 4
взрыв (6102) правоохранительные органы (2944) Донецкая область (7131)

Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Волновахе, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В результате взрыва в Волновахе (Донецкая область) два человека получили осколочные ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департаментк оммуникации Национальной полиции.

Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Волновахе, - Нацполиция 01

Сегодня в 10.15 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий на окраине города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавшие доставлены в больницу.

Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Волновахе, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Волновахе, - Нацполиция 03

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Проводится обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался.

Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Волновахе, - Нацполиция 04

Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: На Харьковщине в результате взрыва снаряда ранен 9-летний мальчик, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Явно металлоприемка
показать весь комментарий
10.11.2020 16:53 Ответить
А так ********* кликали русккєй мірь...."Плачте,дурні очі..."
показать весь комментарий
10.11.2020 22:58 Ответить
раз устройство неизвесное то пусть это будет трава.Или булыжник. Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4448
показать весь комментарий
10.11.2020 18:22 Ответить
І що там "нєізвєстного" ? Вибухнула металева залізячка ! Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9654
показать весь комментарий
10.11.2020 18:53 Ответить
 
 