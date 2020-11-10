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Водитель с женой сбежали с места ДТП на Одесчине, оставив в машине погибшего пассажира, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

По предварительной информации, вблизи с. Выгода водитель "Mazdа", не справившись с управлением, съехал с трассы в кювет, автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся. Пассажир, сидевший на заднем сиденье, погиб мгновенно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

32-летний водитель с женой, которая также была в автомобиле, место аварии покинули, однако полицейские их разыскали и сейчас проводят мероприятия по установлению обстоятельств ДТП. Для установления факта употребления алкоголя водителя с внешними признаками опьянения направили на медицинское освидетельствование.

Сейчас полицейские работают на месте ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины и задержании водителя в порядке ст. 208 УПК.

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Водитель с женой сбежали с места ДТП на Одесчине, оставив в машине погибшего пассажира, - Нацполиция 01
Водитель с женой сбежали с места ДТП на Одесчине, оставив в машине погибшего пассажира, - Нацполиция 02
Водитель с женой сбежали с места ДТП на Одесчине, оставив в машине погибшего пассажира, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Очередное бухое быдло.....
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10.11.2020 17:01 Ответить
не быдло. а избиратели Партии Регионов!
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10.11.2020 17:10 Ответить
СН
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10.11.2020 18:24 Ответить
какая газніца
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10.11.2020 23:24 Ответить
Ватный край,этим все сказано.Дикари в первозданном виде как и их кумиры - кацапы
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10.11.2020 19:30 Ответить
Это же нашолюдя, дайте им амнистию. Ну или условно.
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11.11.2020 03:00 Ответить
 
 