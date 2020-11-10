На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
На Закарпатье задержан председатель Воловецкой ОТГ Михаил Попелич на взятке в сумме 80 тысяч гривен.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Правоохранители задержали председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича на взятке в сумме 80 тысяч гривен. Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги народа", однако партийная принадлежность не дает никому иммунитет, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета. Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду!" - заявил Петров.
Напротив, Петров призвал правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел.
По информации Укринформа, Михаила Попелича задержали на взятке за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары.
Как сообщили в СБУ, чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ.
Для передачи "отката" глова ОТГ привлек своего знакомого в качестве посредника. Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы взятки.
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А 73% думали шо барыга Порох а эти-чеснейшие люди и идут во власть ради помощи своим избирателям!
Каких тебе, бл., реформ не хватает?
Но одно я никогда не понимал - что у правоохранителей за страсть людей мордой в землю класть ? Он что - убийца, особо опасный террорист-каратист, что надо так обездвижить в унизительной форме и ещё и фотографировать так для публикации ? Неужели там был хоть какой-то намёк на сопротивление аресту ?(я молчу про то, что в соседней Беларуси творится, когда людей держат в позе "руки на стену" по несколько часов . . .).
Блин, вот честно, за взятку нужно сажать, но если бы сидящий коррупционер подал в суд на государство на возмещение морального ущерба (жестокое и унижающее достоинство обращение при задержании), то мог бы себе эту же взятку заработать в суде . . . ЕСПЛ бы ему точно компенсацию присудил.
Зачем правоохранители такой фигнёй страдают ?
И вопрос №2 - презумпцию невиновности ещё никто из Конституции не вычёркивал. На каком основании фамилия официально публикуется губернатором ? Что за дешёвый пиар ? Это же ещё один повод для иска о нарушении прав человека и гражданина . . . Или главе облгосадминистрации Конституцию выполнять не обязательно ?
Кто-то, кому-то "передал" 3 % суммы контракта за уже законченые работы.
Верх "альтруизма"?. ).
Кто и когда слышал про такие откаты?
Думаю, что никакой здравомыслящий судья в это не поверит.
И это при том, что сам "преступник", вероятно, и не в теме.
Пока у нас будут "показатели", до тех пор и будут такие "постановки".
Я не поверил.
Государству проще и надежнее по расходам уличать корупционеров, но государство так не хочет, почему-то.
А вы как думаете?