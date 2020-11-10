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взятка (5957) Закарпатье (2394) ОГА (2375) СБУ (18677) ОТГ (117)

На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от

На Закарпатье задержан председатель Воловецкой ОТГ Михаил Попелич на взятке в сумме 80 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Правоохранители задержали председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича на взятке в сумме 80 тысяч гривен. Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги народа", однако партийная принадлежность не дает никому иммунитет, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовывании бюджета. Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду!" - заявил Петров.

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Напротив, Петров призвал правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел.

По информации Укринформа, Михаила Попелича задержали на взятке за "откаты" на тендерах на дороги и тротуары.

На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от Слуги народа голову ОТГ Попелича (обновлено) 01

Как сообщили в СБУ, чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ.

Для передачи "отката" глова ОТГ привлек своего знакомого в качестве посредника. Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы взятки.

На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от Слуги народа голову ОТГ Попелича (обновлено) 02

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На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от Слуги народа голову ОТГ Попелича (обновлено) 03
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Топ комментарии
+28
Поршенко подстроил - и к бабке не ходи...
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10.11.2020 17:10
+23
Ой лол, новые лица 😂😂😂
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10.11.2020 17:06
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Ой лол, новые лица 😂😂😂
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10.11.2020 17:06 Ответить
Поршенко подстроил - и к бабке не ходи...
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10.11.2020 17:10 Ответить
он - действующий глава пгт - не новый, просто надо было от кого-то выдвигаться на выборах
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10.11.2020 23:07 Ответить
На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича

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А 73% думали шо барыга Порох а эти-чеснейшие люди и идут во власть ради помощи своим избирателям! На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 7074
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10.11.2020 18:26 Ответить
та його ж тільки вчора обрали, ще повноважень не отримало, а вже відкати вимагало, це триндець, ось вам влада шмарклявих, вони прийшли тільки красти і деребанити, а дебіли ще, думають, що порядок наводити, ну проголосували ж, обрали шмарклявого.
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10.11.2020 23:15 Ответить
логічно, пора відбивати вложене На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6095
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10.11.2020 17:09 Ответить
Взагалі то це зрозуміло , ну але ж не так швидко , в турборежимі На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 1772 . . Хоч би підождав офіційного оголошення закінчення виборів .
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10.11.2020 17:14 Ответить
А чего долго ждать? Он же за этим и шёл в головы ОТГ. Вопрос в другом,как можно бл*дь выбирать постоянно ворьё? Народ просто деградировал и потерял способность критически мыслить. А ведь первые вопросы который нужно задавать самому себе при выборе кандидата.....А за какой хрен он ведёт агитацию на многие миллионы гривен если такой правильный и честный? Откуда у тебя такие громадные бабки? Кто тебя спонсирует и зачем? Потом нужно понимать что те потраченные средства нужно будет возмещать в десяти кратном а то и сто кратном эквиваленте. К сожалению люди избирают не умом а ушами.
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10.11.2020 17:36 Ответить
...что значит "...потерял способность критически мыслить..."(с)? 73% населения изначально не обладают этой способностью и не желают ее развивать На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 5501
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10.11.2020 19:03 Ответить
Позорище. Правильно сделали, молодцы. Осталось разобраться со старыми кадрами, например, мэрия Одессы. Такое впечатление, что про них забыли , или они 'исправились'
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10.11.2020 17:09 Ответить
они откаты наверх передают. Прямо в Оман.
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10.11.2020 17:12 Ответить
На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 4671 На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 4671
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10.11.2020 17:32 Ответить
так шмарклявого ж затримали, з твоє Тятьяна Флай На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 8026 секти
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10.11.2020 23:17 Ответить
как неожиданно))) не может быть))))
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10.11.2020 17:10 Ответить
должно быть ошибка)
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10.11.2020 17:12 Ответить
Турборежим?
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10.11.2020 17:11 Ответить
Теперь для него просто режим . На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 5327
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10.11.2020 17:12 Ответить
Дебют ? А зеля собирал смешных в кучу , чему-то учил ... На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 8415
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10.11.2020 17:11 Ответить
Вот смешные чучу и звиздючат...
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10.11.2020 17:14 Ответить
80 тыс. грн ??? разве это деньги ? Приват хлопнул на 20 млрд$ и нормально.
На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 2069
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10.11.2020 17:11 Ответить
І головне до цієї пори немає кримінальної справи, а навпаки, ще відсуджує бюджетні кошти через "чужі" "не 100 відсоткові" українські суди.
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10.11.2020 17:51 Ответить
Обидно, понимаешь, что суды эти были так чудесно отреформированы бывшим...

Каких тебе, бл., реформ не хватает?
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10.11.2020 22:59 Ответить
ну так скажи Гомосека що ж тобі не вистачає, вже півтора року шмарклявий, а бувший тобі в штани все ще сере.
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10.11.2020 23:20 Ответить
Не дай Бог так проголодаться.
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10.11.2020 17:12 Ответить
только пришел и сразу к корыту! На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 5190 как предсказумо )))))))))))))))))
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10.11.2020 17:15 Ответить
На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 1236 адаптация
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10.11.2020 17:45 Ответить
На Закарпатье видать такие в тренде На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 4634
На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6621
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10.11.2020 22:08 Ответить
он не только пришёл - он и был мэром посёлка до выборов
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10.11.2020 23:06 Ответить
оригінальний спосіб провести перевибори
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10.11.2020 23:21 Ответить
Первый пошел!
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10.11.2020 17:17 Ответить
Далеко ли? Обычно всё спускается на тормозах, а затем и вовсе забывают.
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10.11.2020 17:27 Ответить
зеленые гниды разворовали все
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10.11.2020 17:23 Ответить
Де публічне ампутування рук?
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10.11.2020 17:29 Ответить
Это у Порошенко спроси, это ведь его слова.
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10.11.2020 19:03 Ответить
...чувак, стрелки не переводи, у нас в стране сейчас кто главный руль и потерпевший, а? На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 3976 Отож... На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 3054
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10.11.2020 19:05 Ответить
Ой, як незручно вийшло! Уроди зелені. Систему вони зломали.
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10.11.2020 17:34 Ответить
Мужик йшов щоб заробляти гроші і думав, що вже все можна, а тут тобі на.
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10.11.2020 17:36 Ответить
Назовите хоть одного избранного, от любой партии, который шел во власть не для того, чтоб воровать.
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10.11.2020 17:37 Ответить
На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 5320 у них лозунг...прибарахлится....
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10.11.2020 17:46 Ответить
Да нету таких, НЕТУ!!!
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10.11.2020 19:04 Ответить
А кого вы, люди, выбираете? Каждый народ достоин своего правителя. И не надо гнать пургу! Выбрали взяточника - получите результат!!! Можно подумать, что никто ничего не знает!!! У всех рыло в пушку!!!
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10.11.2020 17:47 Ответить
Вот это прикол! На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 4427 Бабуда, бабуда! На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6719 На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6719 На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6719
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10.11.2020 17:49 Ответить
Та не може бути, адже зелені вже подолали корупцію і слуги найчесніші і най, най, най - ось нарід по опитуванню на перше місце ставить, а нарід у нас *мудрий*
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10.11.2020 17:53 Ответить
Відкати має право отримувати лише Зелемойський, а не якийсь там ОТГ.
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10.11.2020 17:58 Ответить
В Закарпатье взятки - это норма. Можно столько наловить коррупционеров !!!!
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10.11.2020 18:20 Ответить
Зелені і на цьому піаряться. Ми ж такі чесні, не промовчали. Натомість маємо право мовчати щодо коломойського.
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10.11.2020 18:27 Ответить
ну шо вы накинулись? человек хотел побыстрее выборы отбить, понять и простить))
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10.11.2020 18:27 Ответить
Вот тебе и "новые" лица, одни воры, зе. где эту дрянь всякую насобирал???
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10.11.2020 19:10 Ответить
І треба ж так. Відразу "вирвали з контексту". Або "досвіду" не мав, або не поділився.
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10.11.2020 19:12 Ответить
Вопросов нет : нарушил закон - отвечай. Тут не обсуждается и я только ЗА.

Но одно я никогда не понимал - что у правоохранителей за страсть людей мордой в землю класть ? Он что - убийца, особо опасный террорист-каратист, что надо так обездвижить в унизительной форме и ещё и фотографировать так для публикации ? Неужели там был хоть какой-то намёк на сопротивление аресту ?(я молчу про то, что в соседней Беларуси творится, когда людей держат в позе "руки на стену" по несколько часов . . .).

Блин, вот честно, за взятку нужно сажать, но если бы сидящий коррупционер подал в суд на государство на возмещение морального ущерба (жестокое и унижающее достоинство обращение при задержании), то мог бы себе эту же взятку заработать в суде . . . ЕСПЛ бы ему точно компенсацию присудил.

Зачем правоохранители такой фигнёй страдают ?

И вопрос №2 - презумпцию невиновности ещё никто из Конституции не вычёркивал. На каком основании фамилия официально публикуется губернатором ? Что за дешёвый пиар ? Это же ещё один повод для иска о нарушении прав человека и гражданина . . . Или главе облгосадминистрации Конституцию выполнять не обязательно ?
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10.11.2020 23:05 Ответить
Как всегда, взяточники откупятся-и в Киев на повышение.
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11.11.2020 01:26 Ответить
Интересно какая у него "наследственность" , ведь до "Слуги Народа" у него была инная партийная принадлежность ?
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11.11.2020 01:54 Ответить
Это фейк!

Кто-то, кому-то "передал" 3 % суммы контракта за уже законченые работы.
Верх "альтруизма"?. ).
Кто и когда слышал про такие откаты?
Думаю, что никакой здравомыслящий судья в это не поверит.
И это при том, что сам "преступник", вероятно, и не в теме.
Пока у нас будут "показатели", до тех пор и будут такие "постановки".
Я не поверил.
Государству проще и надежнее по расходам уличать корупционеров, но государство так не хочет, почему-то.
А вы как думаете?
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11.11.2020 09:02 Ответить
 
 