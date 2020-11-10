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ВМС (1317) корабль (1926) Николаев (2008) Укроборонпром (1211)

В Николаеве завершен ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

Сегодня, на "Николаевском судостроительном заводе", входящем в состав ГК "Укроборонпром" завершен ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". Специалисты предприятия уже начали процесс спуска корабля на воду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В Николаеве завершен ремонт десантного корабля Юрий Олефиренко 01

Согласно плану ремонта корабля проведены работы по восстановлению корпуса, обшивки и цистерн, проведены малярные работы, проверка газохода и винто-рулевого комплекса. 

В Николаеве завершен ремонт десантного корабля Юрий Олефиренко 02

"Во время ремонта был обнаружено дополнительный объем работ, который представители завода провели в срок. В ближайшие дни будет проведена комплексная проверка корабля, после чего вместе с представителями ВМС Украины проведем процесс приема-передачи, Корабль готов на 100% к выполнению по назначению. Поэтому, после того как командир подпишет акт приемки корабля, он направится в пункт постоянной дислокации", - рассказали в "Укроборонпроме".

В Николаеве завершен ремонт десантного корабля Юрий Олефиренко 03

Сам процесс спуска на воду проходит в три этапа.

Сначала корабль должен только коснуться воды, затем углубление происходит еще на метр, а дальше уже полное погружение подводной части корабля до момента его подъема с киль-блоков. После каждого этапа корабль осматривают экипаж, представители завода, под водой работают водолазы. Все это делается для исключения возникновения различных внештатных ситуаций, И когда будет подтверждено, что корабль сошел и ничего не мешает винтам, тогда уже за дело берутся буксиры.

В Николаеве завершен ремонт десантного корабля Юрий Олефиренко 04

Напомним, что ранее ГП "Николаевский судостроительный завод" уже выполнил работы по ремонту противодиверсионного катера "Голая Пристань" и малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
при этой власти никогда
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10.11.2020 18:02
+6
Треба відразу їх модернізувати до міжзоряного крейсеру
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10.11.2020 18:20
+1
Все фотки предусмотрительно сделали с километровой дистанции. Чтобы зрадоманьяки не прикопались.
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10.11.2020 18:55
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Правила форума Совет форумчан
Корвети, коли будуть добудовані українські корвети? Ремонт будь якого українського військового корабля потрібно поєднувати з потужною модернізацією, заміною озброєння, радарів, систем ППО-ПРО, підвищенням живучості, зменшенням радіопомітності.
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10.11.2020 17:54 Ответить
при этой власти никогда
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10.11.2020 18:02 Ответить
Треба відразу їх модернізувати до міжзоряного крейсеру
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10.11.2020 18:20 Ответить
Та ДА. Зменшення радіопомітності закладається ще на етапі проектування, а зараз це - тільки гроші "просаджувати" в трубу.
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10.11.2020 19:18 Ответить
Навіть зараз можна змінити обриси корпусу і зменшити помітність корабля на радарах. Це нескладно і недорого.
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10.11.2020 19:28 Ответить
Все фотки предусмотрительно сделали с километровой дистанции. Чтобы зрадоманьяки не прикопались.
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10.11.2020 18:55 Ответить
Просвіти , як можна змінити обрис корпусу без додаткових шпангоутів? Тільки як омога детальніше.
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10.11.2020 19:44 Ответить
 
 