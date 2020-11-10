Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Черниговской области правоохранители задержали при получении взятки председателя сельского совета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
"Чиновник требовал 1 000 долларов за передачу земельного участка в собственность", - говорится в сообщении.
Сегодня, 10 ноября, правоохранители задержали сельского голову при пролучении первой части взятки - 500 долларов. Во время задержания чиновник пытался избавиться от полученных денег.
Уголовное производство расследуется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
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+4 Elvic Vic
показать весь комментарий10.11.2020 18:23
+3 Вальд Ще
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+3 Oleksandr Boiko
показать весь комментарий10.11.2020 18:12
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І спіткала невдача
Мусара більше в два рази на операцію грошей витратили.
Вот таких и ловят . В основном не в плане борьбы с мошенничеством , а за лютый демпинг !
Аж страшно себе представить этот водоворот в природе до бесконечности.