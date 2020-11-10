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взятка (5957) Нацполиция (15731) Черниговщина (1342) сельсовет (82)

Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Черниговской области правоохранители задержали при получении взятки председателя сельского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 01

"Чиновник требовал 1 000 долларов за передачу земельного участка в собственность", - говорится в сообщении.

Сегодня, 10 ноября, правоохранители задержали сельского голову при пролучении первой части взятки - 500 долларов. Во время задержания чиновник пытался избавиться от полученных денег. 

Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича

Уголовное производство расследуется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Гигант межгалактического гешефта , аднак !!!

Вот таких и ловят . В основном не в плане борьбы с мошенничеством , а за лютый демпинг !
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10.11.2020 18:23
+3
А першого османського зеМука?
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10.11.2020 18:09
+3
пошли косить капусту по осени ))) Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6496
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10.11.2020 18:12
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10.11.2020 18:03 Ответить
Саджати всіх на тривалий термін з конфіскацією,і забороною довічно отримувати керівні посади. Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2417
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10.11.2020 18:07 Ответить
А першого османського зеМука?
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10.11.2020 18:09 Ответить
Оманського!
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10.11.2020 18:10 Ответить
Ти такий розумний, аж страшно. Сам себе не боїшся?
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10.11.2020 19:23 Ответить
Всех ? Огласите весь список, пожалуйста . Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8339
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10.11.2020 18:20 Ответить
пошли косить капусту по осени ))) Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6496
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10.11.2020 18:12 Ответить
весной сажают осенью срезают
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10.11.2020 18:36 Ответить
Глупый . На работу скорее всего ездил на лисапеде . Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1286
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10.11.2020 18:14 Ответить
Хотів купати такий, як у гаранта Голобородько
І спіткала невдача
Мусара більше в два рази на операцію грошей витратили.
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10.11.2020 18:25 Ответить
а где вата с криками каркаркарррупцыя? Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8153чи уже не платят за такие лозунги?
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10.11.2020 18:20 Ответить
Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8358
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10.11.2020 18:21 Ответить
согласен . Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7957
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10.11.2020 18:22 Ответить
Гигант межгалактического гешефта , аднак !!!

Вот таких и ловят . В основном не в плане борьбы с мошенничеством , а за лютый демпинг !
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10.11.2020 18:23 Ответить
Мельчает взяточник.
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10.11.2020 18:30 Ответить
твоя пенсия за 2 года
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10.11.2020 18:37 Ответить
А де такі пенсії? В Туве?
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10.11.2020 18:46 Ответить
Прикинь, я даже не интересовалась вопросом. Зато ты, видно, давно в теме)
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10.11.2020 19:57 Ответить
Всіх хабарників,корупціонерів,крадіїв державної скарбниці. Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 847
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10.11.2020 18:34 Ответить
А в центах це буде 100000!!!
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10.11.2020 18:51 Ответить
хлопцы сажают не тока какурузу
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10.11.2020 18:57 Ответить
От какой он партии избирался, "огласите список, пожалуста"
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10.11.2020 18:59 Ответить
Да это же топ коррупционер , Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2855 Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7737 Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8117
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10.11.2020 19:10 Ответить
Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3168
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10.11.2020 19:56 Ответить
Чиновник сельсовета ззятки по штуке зелени, чиновники в районах по десять штук, чиновники в областях по сто штук, чиновники в столице по миллиону, чиновники в киевском офисе сами знаете какого по 10 миллионов и тд. и тп.
Аж страшно себе представить этот водоворот в природе до бесконечности.
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10.11.2020 19:22 Ответить
 
 