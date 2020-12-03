Автограф Иова Борецкого и закладная доска Анастасии Скоропадской: выставка к 400-летию восстановления Киевской митрополии. ФОТОрепортаж

В Национальном музее истории Украины открылась выставка, приуроченная к 400-летию восстановления Киевской митрополии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выставка продлится до марта 2021 года.

В 1620 году иерусалимский патриарх Феофан после настойчивой просьбы козаков во главе с гетманом Петром Сагайдачным высвятил Иова Борецкого митрополитом, а также несколько иерархов на епископство.

"Событие отягощено интерпретациями в рамках межкофиссионной борьбы православных с униатами. Мы хотели дать незаангажированную трактовку. Как это событие повлияло на церкви, которые отождествляли себя с наследием Владимира Великого и созданной им Киевской митрополии? Речь идет о киевской православной и греко-католической (униатской) церквях", - рассказал сокуратор выставки, старший научный сотрудник НМИУ Ярослав Затылюк.

Возобновление Киевской митрополии имело долгосрочное влияние и отразилась в различных сферах. Киевская митрополия, объединявшая украинские и белорусские территории, на середину XVII в. стала едва ли не самой мощной среди остальных восточных православных церквей. Деятельность яркого гроздья киевских интеллектуалов помогала формированию собственного лица украинской культуры (от языка до повседневных практик). Ангажирование к церковным делам способствовало кристаллизации козацкой идентичности и превращению украинского рыцарства во "властителей отечества".

Униатская церковь в свою очередь искала способы найти свое место в общении с Константинопольским патриархом. Вместе с тем, отношения между клиром и структурами обоих церквей были скорее сотрудничающими.

"Культура и наследие обоих церквей было не конфронтационным. И там, и там происходили очень похожие вещи. Религиозная культура, особенно на уровне народной побожности, была очень похожей. Обе церкви взаимодействовали, влияли друг на друга", - объясняет доктор исторических наук Максим Яременко.

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Главное внимание на выставке сосредоточено на развитии религиозной культуры и конфессиональной жизни на украинской территории. Например, представлены вещи киевского митрополита времен Богдана Хмельницкого. Он был противником Переяславского соглашения и отказывался присягать на верность московскому царю. Церковники предвидели, что после этого может произойти изменение статуса киевской Церкви. Церковная юрисдикция Вселенского патриарха продержалась еще несколько десятилетий.

Также здесь можно увидеть престольное Евангелие, которое было в пользовании в Киеве до ХІХ века. На нижней доске книги изображена Богородица на полумесяце – иконографическое изображение непорочного зачатия Девы Марии. Это яркое влияние католической богословской мысли. Сейчас это одна из догм католической Церкви. Сегодня в православие это отбрасывают. Но в XVII веке православные киевской митрополии изучали разные источники, восприняли эту концепцию.

В экспозиции представлены артефакты из фондов Национального музея истории Украины, Национального Киево-Печерского заповедника и Национальной библиотеки им. В. Вернадского.

Кураторы выставки - Юлия Осташевская, Ярослав Затылюк и Максим Яременко.

Древности времен Киевской Руси - традиции, из которой выводила себя киевская православная и греко-католическая церкви.





Тарелка для пожертвований.









Закладная доска (как патронессы строительства харама) супруги гетмана Ивана Скоропадского Анастасии Скоропадской.







Автограф первого митрополита восстановленной церкви Иова Борецкого.