Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы "Шарите". ФОТО

Вечером 10 ноября появилось первое с момента госпитализации в сентябре фото Геннадия Кернеса, третий раз избранного на пост Харьковского городского головы.

На фото, опубликованном в Telegram другом Кернеса Павлом Фуксом, мэр запечатлен с его пасынком Родионом Гайсинским, передает Цензор.НЕТ. Кернес, по-видимому, находится в больничной палате и подключен к аппарату.

На фото также есть надпись: "Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял".

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В то же время, жена Кернеса Оксана Гайсинская и сам Родион на своих страницах в соцсетях этой фотографией не поделились.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

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2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова, но на следующий день закрыла, "потому что местонахождение его известно".