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Кернес (1286) Фукс (36)

Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы "Шарите". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Вечером 10 ноября появилось первое с момента госпитализации в сентябре фото Геннадия Кернеса, третий раз избранного на пост Харьковского городского головы.

На фото, опубликованном в Telegram другом Кернеса Павлом Фуксом, мэр запечатлен с его пасынком Родионом Гайсинским, передает Цензор.НЕТ. Кернес, по-видимому, находится в больничной палате и подключен к аппарату.

На фото также есть надпись: "Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял".

Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы Шарите 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса

В то же время, жена Кернеса Оксана Гайсинская и сам Родион на своих страницах в соцсетях этой фотографией не поделились.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

Также читайте: Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова, но на следующий день закрыла, "потому что местонахождение его известно". 

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+73
похож на труп
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10.11.2020 22:20
+64
а че в Шарите? а не в Харьковской горбольнице №2?
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10.11.2020 22:21
+58
пора харківянам мавзолей будувати..... Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы "Шарите" - Цензор.НЕТ 4093
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10.11.2020 22:29
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Страница 4 из 4
та дайте мне пару штукарей вечнозелёных я вам за недельку запилю такой же видосик
главное бомжару найти с фейсом ну и припудрить.............
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12.11.2020 05:57 Ответить
Главное чтобы бомжара смог выучить несколько фраз - я тебя на ноль умножу, у тебя лицо кислое, ты не человек - ты кнопка и тому подобное.
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12.11.2020 10:38 Ответить
По ходу, усі харів,яни тепер будуть в новій каденціЇ Кернеса лікуватися в Шаріте. Чи слабо?
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11.11.2020 11:32 Ответить
Важко Адольфичу навіть з грошиа без влади живеться.
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11.11.2020 11:34 Ответить
Труп а выглядит как живой. Так и Харьковом будет руководить?
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11.11.2020 11:37 Ответить
Харьки позорные
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11.11.2020 11:50 Ответить
Не тринди, з яких мухосранськів ти, теж ніхто не знає )
Сєпар кернес ще не весь Харків
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11.11.2020 14:57 Ответить
кернес умер, но тело его живёт...
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11.11.2020 12:17 Ответить
Отсутствие совести не мешало ему воровать годами. Посмотрим, сможет ли он воровать без пульса.
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11.11.2020 17:20 Ответить
насосал..не наперстками ********* на лечение в германии.ах ты ж рыг
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11.11.2020 12:26 Ответить
хоnят теракт и дидыка два терпилы , ????????????????????????
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11.11.2020 12:27 Ответить
не знав, що в Шаріте щурів лікують
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11.11.2020 12:28 Ответить
Судя по цвету морды лица,он уже пару дней,как сдох
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11.11.2020 12:56 Ответить
Ждём приветов от падлафукса в тех же декорациях
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11.11.2020 13:08 Ответить
Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 8271
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11.11.2020 13:32 Ответить
Потеряйся снова, и навсегда сепар ватный!
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11.11.2020 13:56 Ответить
ну ватными харькАми можно и овощу править Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 8836
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11.11.2020 14:16 Ответить
Може воно поки ще й живе, але не дієздатне точно. Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 4009
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11.11.2020 14:27 Ответить
Теперь понятно, почему Допа срочно балотировался. Видать сразу после новостей об инсульте. Затем из Шарите сообщили, что малость полегчало. Вот Допа и снялся. А теперь незадача - что делать со всем этим? Либо держать бутафорию до упора, либо готовить новые выборы?
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11.11.2020 14:39 Ответить
. А теперь незадача - что делать со всем этим? Либо держать бутафорию до упора, либо готовить новые выборы?

Прямо украинский Аль Капоне,только с клиники...
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11.11.2020 20:48 Ответить
фильм Уикенд с Берни 3)))
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11.11.2020 15:04 Ответить
опередил )
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11.11.2020 16:23 Ответить
это живой труп
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11.11.2020 15:07 Ответить
единственный показатель жизнедеятельности кернеса- какашка на памперсе
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11.11.2020 15:09 Ответить
Як на мене,то гепа набагато краще виглядав би з осиновим кілком... Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 3797
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11.11.2020 15:40 Ответить
Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 6619
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11.11.2020 16:11 Ответить
конченая мерзота 👎👎👎
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11.11.2020 16:19 Ответить
сегодня ты лицо официальное, а завтра тебя вообще нет
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11.11.2020 16:20 Ответить
похоже на кадр из фильма "уикенд у Берни"
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11.11.2020 16:23 Ответить
Лежить напівдохлий, бурить в памперс, чи через катетер в пляшку і все рівно мріє про геподопінський міський трон. Це ж яку жадібність до влади треба мати, щоб бути таким виродком?

Пожалій чортів, мерзотнику, вони тебе вже зачекались!
Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 4227
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11.11.2020 16:31 Ответить
скорее всего этот овощ уже ни о чем не мриэ
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12.11.2020 00:16 Ответить
Братва,відпустіть козака до РАЮ,не можна ж так знущатись
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11.11.2020 16:37 Ответить
Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 6819
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11.11.2020 16:50 Ответить
ставка 25 рублей
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11.11.2020 20:41 Ответить
На фото труп с признаками разложения. Стыдно -с !
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11.11.2020 17:04 Ответить
Форму еще раз подтвердил огромную "любовь" граждан Украины к мэру крупного промышленного (в прошлом), культурного (в прошлом), научного (в прошлом) областного центра Украины. От такой любви лучше бы этому мэру не возвращаться. Но... Жадность, бесстыдство, безудержная жажда обогащения берут свое. Плевал он на эту "любовь".
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11.11.2020 17:15 Ответить
ставка 25
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11.11.2020 20:44 Ответить
Гепе здоровья 500 а его братану Допе по Дупе надавать нагайкай ,что не собчил обчиству о местонахождении братана... Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 1528
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11.11.2020 17:25 Ответить
Он уже темнеть начал. Может и живой, но явно плох.
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11.11.2020 17:30 Ответить
АВТОРАМ НЕГАТИВНЫХ КОММЕНТАРИЕВ.
Когда вы пишете свои комменты, вы не уважаете выбор харьковчан, которые в который раз выбирает себе в градоначальники отъявленного респектабельного жулика.
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11.11.2020 18:16 Ответить
За себе кажи, всі харків'яне за цього сєпара не голосували, він багатьох вже дістав, був адмінресурс - всі двірники і службовці міста повинні були голосувати за цього упиря на виборах, ото і весь результат.

Трупак мер Харкова Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 6394
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11.11.2020 20:33 Ответить
Нацмаячня.
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12.11.2020 00:37 Ответить
Голова профессора Доуела.
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11.11.2020 18:54 Ответить
Пасынок приехал за номерами счетов в заграничных банках. Хороший мальчик, любит папу.
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11.11.2020 19:15 Ответить
не папа он ему
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11.11.2020 20:27 Ответить
Не папа, а любовник! Хорошие гроши платил! И никогда ни в чом неатказывал! Заслужила женушка счета банковские! Попай заслужыло!
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12.11.2020 00:09 Ответить
харьков лох
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12.11.2020 00:45 Ответить
Приедь в Харьков и поймешь что лох это ты и все жители других городов....
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13.11.2020 04:24 Ответить
ок, мне даже не надо ехать, я могу в харьков пешком прийти
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13.11.2020 10:39 Ответить
Пасынок приехал за номерами счетов в заграничных банках. Хороший мальчик, любит папу.

Он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог...
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11.11.2020 20:52 Ответить
украл-віпил-в тюрму
романтика
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11.11.2020 21:09 Ответить
https://youtu.be/KjuGZ0SzZaE
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11.11.2020 20:17 Ответить
Гєпа тобі харків'яни скинулись на квиток до Кобзона Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 8991
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11.11.2020 20:30 Ответить
Майстерно фотошопом видалили руку, яка тримає повіки відкритими.
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11.11.2020 20:38 Ответить
А чого до підпіндосників повезли цей сєпарський труп, а не в Харківські лікарні ?! Дєди ваєвалі, бл.....я! Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 7667
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11.11.2020 20:47 Ответить
за бабло
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11.11.2020 20:55 Ответить
Соглашение о прекращении войны в Карабахе: патовая капитуляция и пиррова победа.

Объявленная Арменией капитуляция в рамках карабахского конфликта стала полной неожиданностью для многих, и вызвала одновременно как бурю эмоций и радости среди азербайджанцев, так и значительную долю непонимания происходящего. Ведь с одной стороны, Армения - страна оккупант, признала свое поражение, а с другой, Нагорный Карабах не становится полноценной частью Азербайджана.
Без малого месяц назад в своем интервью Гульнар Салимовой для издания Eurasia Diary я говорил о том, что карабахский конфликт может иметь три решения. Наиболее благоприятный для Баку сценарий это полное освобождение территорий, менее благоприятный это давление международного сообщества и заморозка конфликта на определенном этапе и третий, наименее благоприятный - вмешательство третьей стороны.
В итоге, получилось нечто среднее между вторым и третьим. Конфликт, по крайне мере по состоянию на сегодняшний день, замораживается, с сохранением за Азербайджаном освобожденных территорий, а Россия вводит своих «миротворцев». Но следует понимать, что российский миротворец это равноценно - российский интервент.
Таким образом, без прямой конфронтации, Россия реализует план по сохранению за Арменией той части Нагорного Карабаха, которая к Новому 2021 году вполне могла стать возвращенной в состав республики территорией.
На протяжении последних полутора месяцев российская сторона посредством своих глашатаев пропаганды старалась создать условия для своего вмешательства. Это и инсинуации на тему участия в конфликте на стороне Азербайджана неких турецких спецназовцев и сирийских наемников, это и обвинения в атаках азербайджанской армии на гражданскую инфраструктуру и церкви. Последним наиболее вопиющим фейком стало распространение информации об обстреле российских пограничников азербайджанцами.
Но, похоже, главную роль сыграло уничтожение российского ударного вертолета Ми-24 на границе Нахичеванской автономии и Армении, что вполне могло стать поводом для полномасштабного вмешательства РФ в конфликт. Именно после этого инцидента Ереван капитулирует, позволяя Баку сохранить лицо как стороне полноценно преобладавшей в этом противостоянии, а Россия начинает переброску своих сил и средств в Нагорный Карабах. Более 14 рейсов Ил-76 на данный момент состоялось из России в Армению. Так, словно весь этот потенциал просто ждал приказа в ангарах, ночуя под открытым небом и перекидываясь сухпайками.
Такая оперативность и готовность отправлять свои войска в регион говорит о заранее спланированной операции, будь то войсковой или миротворческой. Контроль за развертыванием российского контингента в Нагорном Карабахе взял на себя Национальный центр управления обороной, что тоже говорит о многом.
Таким образом, мы видим ситуацию вполне очевидную и предсказуемую. Россия добилась своего и разместила войска в Нагорном Карабахе, что ни Турция, ни Азербайджан не могли предотвратить. Во многом потому, что в случае полномасштабного конфликта, Баку оказывается под ударом российской каспийской флотилии, противопоставить которой армия Азербайджана не может ничего.
Напомню, что у Азербайджана на вооружении нет полноценных современных береговых противокорабельных ракетных комплексов. Попытка закупить российские БПРК «Бал-Э» не увенчалась успехом, ибо России такой баланс сил на каспийском плацдарме не выгоден, а украинские ПКРК «Нептун» только выходят в серию. В свою очередь, наличие крылатых ракет «Калибр» на вооружении каспийской флотилии РФ позволяет Москве наносить удары по Баку, не оказываясь в зоне азербайджанских средств поражения.
По сути, мы имеем следующий вариант пирровой победы.
Азербайджан показал, насколько эффективно его армия может воевать в условия сложной проходимости и труднодоступного ландшафта. Азербайджан с наименьшими возможными потерями смог нанести сокрушительный урон армянским формированиям и освободить, по сути, треть Нагорного Карабаха.
Армения потеряла часть территории и вынуждена выводить войска из еще не освобожденной азербайджанскими войсками. В Армении назревает масштабный политический кризис, о чем я писал неоднократно как о постфактуме пораженчества правительства Пашиняна, и недопонимании внутри общества, когда молодые и крепки парни готовы громить кабинет премьер-министра в Ереване, а в Карабахе воюют старики и 18-летние тощие пацаны. Армения начинает полномасштабный дрейф в полное подчинение России и фактически входит в стадию аншлюса. Армения признала свою неспособность воевать не только на поле боевых действий, но и на политической арене, превратившись в изгоя, на руках которого кровь мирных жителей Гянджа, Барда и других городов и сел, которые попадали под обстрел армянских формирований.
Россия в нынешней ситуации получает на самом деле колоссальный профит. Да, она не приняла участие в конфликте в прямом смысле слова, но она полноценно и официально заводит свои оккупационные подразделения для контроля неконтролируемой Азербайджаном части Нагорного Карабаха. То, чем она занималась ранее скрытно и через своих армянских марионеток, она теперь будет делать, что называется, сред бела дня не таясь. Более того, такой вариант присутствия российских войск в НК в разы повышает риски и угрозы для Азербайджана. Россия подтвердила свою хищническую геополитическую, реваншистскую заинтересованность в контроле региона под любым предлогом.
Турция… Роль Турции в данной разыгровке пока до конца не ясна. Конечно, Анкара это серьезная опора для Баку и Нагорный Карабах может превратиться во второй Идлиб или Триполи, где россияне потерпели сокрушительное поражение. Но в то время как российские борты скрыли солнце над Гюмри, турецкие «миротворцы» пока не создают им весомый противовес. Конечно, всему свое время, но это лишний раз говорит о том, что Россия к нынешнему ходу событий была готова заранее.
В одном из своих материалов я писал, что вмешательство России в карабахский конфликт может начаться с обстрела российского полевого лагеря или атаки некоего смертника на автомобиле на российскую военную базу. При этом жизни российских солдат в контексте такого сценария - это ничто и приемлемые жертвы. Что же, исходя из всего вышеизложенного, жертвы вчера таки были принесены....
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11.11.2020 20:56 Ответить
Гепыч, ты уже покаялся?
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11.11.2020 21:13 Ответить
єтому крису возле Старта наперсток за 25 рублей в сраку
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11.11.2020 21:20 Ответить
надеюсь на могиле напёрсток гранитный будет с шариком и надпись - кручу-верчу-выиграть хочу.
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11.11.2020 21:25 Ответить
К этой фотке больше подойдет подпись:
"Поднимите мне веки!"
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11.11.2020 21:30 Ответить
Ето уже не Гепа. Ето уже Гектор Саламанка, который звонит в звонок. Для тех кто смотрел *Во все тяжкие*?
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11.11.2020 22:16 Ответить
На сессии тексты будут писать на экране? А кто их будет редактировать?
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11.11.2020 22:22 Ответить
харя то перекошена... Неужели это тело будут кантовать за межi поликлиники.
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11.11.2020 23:56 Ответить
На виздоровлюючу людину не дуже схожий. Якщо чесно.
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12.11.2020 03:07 Ответить
дуже схожий на леніна
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12.11.2020 08:00 Ответить
Ошибаетесь дорогой скорее на сталина
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12.11.2020 19:02 Ответить
Та ладно, его побрить, подстричь и причесать будет как огурчик Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 7239
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12.11.2020 08:02 Ответить
Деякі полудурки ховають в хаті тіло мерця-пенсіонера (це пішло з блокадного Ленінграда) щоб отримувати пенсію....
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12.11.2020 08:48 Ответить
кернес жЫв!
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12.11.2020 10:09 Ответить
А тим часом у Харкові пів міста без опалення
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12.11.2020 10:31 Ответить
Повезло вате Харькова. Гепа жил. Гепа жив. Гепа будет жить.
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12.11.2020 11:34 Ответить
Вот гад, живучий...
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12.11.2020 12:09 Ответить
Харьковская вата скоро мумию Ленина мером выберет.
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12.11.2020 13:09 Ответить
Харьков город идиотов 🤫🐏🤣🤣🤣🤣🤔
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12.11.2020 15:21 Ответить
Блін, ну в "Шаріте", та за такі бабки, так фіксують НГЗ. У Адольфовича видно ішемічний інсульт в лівій півкулі, швидше за все масивний, та і іктеричність виражена а значить якийсь гепатит. В плані свідомості, сумніваюсь, що так все добре.
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12.11.2020 21:42 Ответить
прям "Уикенд у Адольфыча" какой-то получается
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12.11.2020 22:17 Ответить
Обьездил всю Украину. Харьков реально самый благоустроенный. Если Кернес это смог сделать.
Что говорить ОБО ВСЕХ ДРУГИХ мерах.... кто они тогда ??? Одесса, Киев , Львов и т.д....
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13.11.2020 04:27 Ответить
Якийсь страпон в носі торчить....
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13.11.2020 08:12 Ответить
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