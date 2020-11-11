Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы "Шарите". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Вечером 10 ноября появилось первое с момента госпитализации в сентябре фото Геннадия Кернеса, третий раз избранного на пост Харьковского городского головы.
На фото, опубликованном в Telegram другом Кернеса Павлом Фуксом, мэр запечатлен с его пасынком Родионом Гайсинским, передает Цензор.НЕТ. Кернес, по-видимому, находится в больничной палате и подключен к аппарату.
На фото также есть надпись: "Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял".
В то же время, жена Кернеса Оксана Гайсинская и сам Родион на своих страницах в соцсетях этой фотографией не поделились.
Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.
16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.
9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова, но на следующий день закрыла, "потому что местонахождение его известно".
Пожалуйста, подождите...
главное бомжару найти с фейсом ну и припудрить.............
Сєпар кернес ще не весь Харків
Прямо украинский Аль Капоне,только с клиники...
Пожалій чортів, мерзотнику, вони тебе вже зачекались!
Когда вы пишете свои комменты, вы не уважаете выбор харьковчан, которые в который раз выбирает себе в градоначальники отъявленного респектабельного жулика.
Трупак мер Харкова
Он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог...
романтика
Объявленная Арменией капитуляция в рамках карабахского конфликта стала полной неожиданностью для многих, и вызвала одновременно как бурю эмоций и радости среди азербайджанцев, так и значительную долю непонимания происходящего. Ведь с одной стороны, Армения - страна оккупант, признала свое поражение, а с другой, Нагорный Карабах не становится полноценной частью Азербайджана.
Без малого месяц назад в своем интервью Гульнар Салимовой для издания Eurasia Diary я говорил о том, что карабахский конфликт может иметь три решения. Наиболее благоприятный для Баку сценарий это полное освобождение территорий, менее благоприятный это давление международного сообщества и заморозка конфликта на определенном этапе и третий, наименее благоприятный - вмешательство третьей стороны.
В итоге, получилось нечто среднее между вторым и третьим. Конфликт, по крайне мере по состоянию на сегодняшний день, замораживается, с сохранением за Азербайджаном освобожденных территорий, а Россия вводит своих «миротворцев». Но следует понимать, что российский миротворец это равноценно - российский интервент.
Таким образом, без прямой конфронтации, Россия реализует план по сохранению за Арменией той части Нагорного Карабаха, которая к Новому 2021 году вполне могла стать возвращенной в состав республики территорией.
На протяжении последних полутора месяцев российская сторона посредством своих глашатаев пропаганды старалась создать условия для своего вмешательства. Это и инсинуации на тему участия в конфликте на стороне Азербайджана неких турецких спецназовцев и сирийских наемников, это и обвинения в атаках азербайджанской армии на гражданскую инфраструктуру и церкви. Последним наиболее вопиющим фейком стало распространение информации об обстреле российских пограничников азербайджанцами.
Но, похоже, главную роль сыграло уничтожение российского ударного вертолета Ми-24 на границе Нахичеванской автономии и Армении, что вполне могло стать поводом для полномасштабного вмешательства РФ в конфликт. Именно после этого инцидента Ереван капитулирует, позволяя Баку сохранить лицо как стороне полноценно преобладавшей в этом противостоянии, а Россия начинает переброску своих сил и средств в Нагорный Карабах. Более 14 рейсов Ил-76 на данный момент состоялось из России в Армению. Так, словно весь этот потенциал просто ждал приказа в ангарах, ночуя под открытым небом и перекидываясь сухпайками.
Такая оперативность и готовность отправлять свои войска в регион говорит о заранее спланированной операции, будь то войсковой или миротворческой. Контроль за развертыванием российского контингента в Нагорном Карабахе взял на себя Национальный центр управления обороной, что тоже говорит о многом.
Таким образом, мы видим ситуацию вполне очевидную и предсказуемую. Россия добилась своего и разместила войска в Нагорном Карабахе, что ни Турция, ни Азербайджан не могли предотвратить. Во многом потому, что в случае полномасштабного конфликта, Баку оказывается под ударом российской каспийской флотилии, противопоставить которой армия Азербайджана не может ничего.
Напомню, что у Азербайджана на вооружении нет полноценных современных береговых противокорабельных ракетных комплексов. Попытка закупить российские БПРК «Бал-Э» не увенчалась успехом, ибо России такой баланс сил на каспийском плацдарме не выгоден, а украинские ПКРК «Нептун» только выходят в серию. В свою очередь, наличие крылатых ракет «Калибр» на вооружении каспийской флотилии РФ позволяет Москве наносить удары по Баку, не оказываясь в зоне азербайджанских средств поражения.
По сути, мы имеем следующий вариант пирровой победы.
Азербайджан показал, насколько эффективно его армия может воевать в условия сложной проходимости и труднодоступного ландшафта. Азербайджан с наименьшими возможными потерями смог нанести сокрушительный урон армянским формированиям и освободить, по сути, треть Нагорного Карабаха.
Армения потеряла часть территории и вынуждена выводить войска из еще не освобожденной азербайджанскими войсками. В Армении назревает масштабный политический кризис, о чем я писал неоднократно как о постфактуме пораженчества правительства Пашиняна, и недопонимании внутри общества, когда молодые и крепки парни готовы громить кабинет премьер-министра в Ереване, а в Карабахе воюют старики и 18-летние тощие пацаны. Армения начинает полномасштабный дрейф в полное подчинение России и фактически входит в стадию аншлюса. Армения признала свою неспособность воевать не только на поле боевых действий, но и на политической арене, превратившись в изгоя, на руках которого кровь мирных жителей Гянджа, Барда и других городов и сел, которые попадали под обстрел армянских формирований.
Россия в нынешней ситуации получает на самом деле колоссальный профит. Да, она не приняла участие в конфликте в прямом смысле слова, но она полноценно и официально заводит свои оккупационные подразделения для контроля неконтролируемой Азербайджаном части Нагорного Карабаха. То, чем она занималась ранее скрытно и через своих армянских марионеток, она теперь будет делать, что называется, сред бела дня не таясь. Более того, такой вариант присутствия российских войск в НК в разы повышает риски и угрозы для Азербайджана. Россия подтвердила свою хищническую геополитическую, реваншистскую заинтересованность в контроле региона под любым предлогом.
Турция… Роль Турции в данной разыгровке пока до конца не ясна. Конечно, Анкара это серьезная опора для Баку и Нагорный Карабах может превратиться во второй Идлиб или Триполи, где россияне потерпели сокрушительное поражение. Но в то время как российские борты скрыли солнце над Гюмри, турецкие «миротворцы» пока не создают им весомый противовес. Конечно, всему свое время, но это лишний раз говорит о том, что Россия к нынешнему ходу событий была готова заранее.
В одном из своих материалов я писал, что вмешательство России в карабахский конфликт может начаться с обстрела российского полевого лагеря или атаки некоего смертника на автомобиле на российскую военную базу. При этом жизни российских солдат в контексте такого сценария - это ничто и приемлемые жертвы. Что же, исходя из всего вышеизложенного, жертвы вчера таки были принесены....
"Поднимите мне веки!"
Что говорить ОБО ВСЕХ ДРУГИХ мерах.... кто они тогда ??? Одесса, Киев , Львов и т.д....