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На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Васильковском районе Киевской области, около села Гребенки на Одесской трассе в ДТП погибли два человека. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
"Столкнулись два автомобиля и загорелись. В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, скорая помощь, полиция и СОГ", - сказано в сообщении.
Фото: паблик dtp.kiev.ua/Facebook
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+2 Michail Viktorovich
показать весь комментарий11.11.2020 10:06
+2 kps
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+1 5 копійок
показать весь комментарий11.11.2020 08:43
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ень старался...Газ это та хрень которая не только горит,но в взрывается без контакта с пламенем,и стараться нехрен ,перепад температуры уже может повлечь взрыв.а на счет автомобильных балонов вообще отстой,лично свидетель когда авто в гавно сгорает и ничем не потушить пока газ не выйдет,а 30 секунд бреда от тебя я услышал..если газ выходит без горения,то возможно,но с горением это длится намного дольше..Знаток х.ров!!!
знакомый рассказывал как ему выехали в зад машине и была утечка и машина загорелась... пару часов пожарники ее тупо пиливали водой ждали когда выгорит весь газ и ничего не взрывалось.
но ты давай отрабатывай копейку крича что газ опасен и надо его запретить или поднять акциз или ввести техосмотры каждый месяц тебе хозяева заплатят потом