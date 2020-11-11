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На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Васильковском районе Киевской области, около села Гребенки на Одесской трассе в ДТП погибли два человека. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

"Столкнулись два автомобиля и загорелись. В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, скорая помощь, полиция и СОГ", - сказано в сообщении.

На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 01
На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 02
На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 03
На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 04
На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 05
Фото: паблик dtp.kiev.ua/Facebook

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На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли 06
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Топ комментарии
+2
Газовый балон значительно прочнее бензобака. Все горят одинаково
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11.11.2020 10:06
+2
угомонись эксперт диванный, чтобы подорвать баллон с газом надо очень постараться, даже если баллон лопнет то полная заправка сгорает за 30сек причем сама машина остается несгоревшая, а вот бензин горит долго и жарко.
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11.11.2020 10:25
+1
Машини пошматувало наче вони з зроблені з фольги.
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11.11.2020 08:43
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Машини пошматувало наче вони з зроблені з фольги.
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11.11.2020 08:43 Ответить
если скорости были высокие то не удивительно. плюс загорелись то значит баки порвало, а они пластиковые и очень крепкие, чтобы из порвать там вообще очень большое усилие надо.
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11.11.2020 09:03 Ответить
А вони й зароблені з "фольги".
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11.11.2020 10:25 Ответить
Как любил говорить наш преподаватель в автошколе - Быстро поедешь, медленно понесут!
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11.11.2020 09:15 Ответить
Горят так как газовые установки стоят,от безина машина может воспламениться,но это редко,а от дизеля практически нет..А вот газовая установка это полная ж..па,сколько людей заживо сгорело при авариях,даже достать не могли..
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11.11.2020 09:19 Ответить
ну там вроде ж отсекатели стоят, которые при резком сбросе давления запирают
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11.11.2020 09:26 Ответить
отсекатели есть но и остаточное давление бензина в системе тоже остаётся.возможно всё это и привело к возгоранию.коротнувшая проводка могла дать где то искру.
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11.11.2020 21:13 Ответить
Газовый балон значительно прочнее бензобака. Все горят одинаково
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11.11.2020 10:06 Ответить
угомонись эксперт диванный, чтобы подорвать баллон с газом надо очень постараться, даже если баллон лопнет то полная заправка сгорает за 30сек причем сама машина остается несгоревшая, а вот бензин горит долго и жарко.
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11.11.2020 10:25 Ответить
))))Ну я так посмотрю ты именно бывал в таких случаях и видел как взрываются балоны и очьм
ень старался...Газ это та хрень которая не только горит,но в взрывается без контакта с пламенем,и стараться нехрен ,перепад температуры уже может повлечь взрыв.а на счет автомобильных балонов вообще отстой,лично свидетель когда авто в гавно сгорает и ничем не потушить пока газ не выйдет,а 30 секунд бреда от тебя я услышал..если газ выходит без горения,то возможно,но с горением это длится намного дольше..Знаток х.ров!!!
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11.11.2020 11:44 Ответить
тут к примеру механический разрыв баллона после ДТП

знакомый рассказывал как ему выехали в зад машине и была утечка и машина загорелась... пару часов пожарники ее тупо пиливали водой ждали когда выгорит весь газ и ничего не взрывалось.

но ты давай отрабатывай копейку крича что газ опасен и надо его запретить или поднять акциз или ввести техосмотры каждый месяц тебе хозяева заплатят потом
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11.11.2020 13:11 Ответить
)))))мне нечего отрабатывать))опасно все,начнем с нарушения пдд..весь вопрос был в том что машины сгорели, горят все группы,но самой опасной есть газ,я ещераз повторюсь, являюсь свидетелем как горела машина на газе...потушить невозможно,да и ты сам об этом сказал..А на счет опасности,это дело каждого,у меня более 20 лет водительского стажа,но на газ переходить лично я боюсь,так как двое несовершеннолетних детей в машине..А все остальное дело каждого..На вкус и цвет....сам знаешь!!!
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11.11.2020 13:46 Ответить
летели по взлётно -посадочной...
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11.11.2020 23:42 Ответить
 
 