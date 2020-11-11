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ранение (3239) Донбасс (26945) военнослужащие (5636) Корчинская (39)

Корчинская обнародовала фото раненного на Донбассе воина: "Оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Наемники РФ безнаказанно обстреливают украинские позиции на Донбассе.

Об этом сообщила экс-нардеп Оксана Корчинская, передает Цензор.НЕТ.

"#перемирие Московские оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции. Ночью ранили нашего военнослужащего", - рассказала Корчинская и опубликовала соответсвующее фото раненного воина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг открывал огонь вблизи Каменки, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Корчинская обнародовала фото раненного на Донбассе воина: Оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции 01
Корчинская обнародовала фото раненного на Донбассе воина: Оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции 02
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Топ комментарии
+69
Зебилы за это и голосовали, да и еще за низкие тарифы.
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11.11.2020 09:17
+56
Российские фашисты сейчас не просто обстреляли позиции ВСУ, а применили 92-мм минометы. Отличное у нас "перемирие", правда, ваше Шутейство ?
Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 3157
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11.11.2020 09:23
+47
Біда....і безпорадність.
Одужання воїну.
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11.11.2020 09:18
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Зебилы за это и голосовали, да и еще за низкие тарифы.
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11.11.2020 09:17 Ответить
обрали клована очолювати армію.
це ж взагалі нонсенс !
та і Беня вже значно підчистив наші кишені.
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11.11.2020 09:19 Ответить
Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 1145
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11.11.2020 09:24 Ответить
Біда....і безпорадність.
Одужання воїну.
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11.11.2020 09:18 Ответить
Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 7861
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11.11.2020 09:39 Ответить
Прийдеться штабу ООС визнавати обстріл.
Чи скажуть, що це було необережне поводження зі збоєю?
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11.11.2020 09:19 Ответить
вони не визнали порушення перемир'я навіть коли сепарня вбила львів'янина.
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11.11.2020 09:20 Ответить
Добре, що хоч не "самовбивство".
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11.11.2020 09:38 Ответить
Слава Богу, воїн живий. А так, хто зна що б вони заявили ...
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11.11.2020 09:40 Ответить
Нічого й гадати - небойова втрата, нижня я планка підлості і цинізму давно втрачена.
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11.11.2020 09:47 Ответить
Відчули слабкість, тому і обстрілюють.
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11.11.2020 09:21 Ответить
Терористи відчули повну безкарнісь і впевненість, що "українська" влада захистить їх від вогню у відповідь.
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11.11.2020 09:53 Ответить
Згоден. Але так само порошенківські гієнштабівські колаборанти захищала росіян від вогню у відповідь влітку 2014 року. Був тому свідком в ЛАПі наприкінці серпня - не дозволяли артилеристам бити у відповідь по шахті, яка знаходиться під Новоаннівкою та з якої нас кожен день накривали "Градами" та мінами. Мовляв то шахта ахметовська - це "народноє достояніє" і бити по ній не можна.
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11.11.2020 14:16 Ответить
Ты написал ложь.
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11.11.2020 10:24 Ответить
шо то я никак не пойму смысл такого перемирия - каждый день раненый,контуженый, калека или убит! это шо вовик ты этого хотел? напоминает мне сказку которую мне бабуля в детстве читала - чтобы дракон не спалил город ему каждые 3 дня давали на съедение девушку...... может ну его на йух такое перемирие. может все же лучше стена и ров с крокодилами (если воевать в лом)???
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11.11.2020 09:23 Ответить
чем стена и ров поможет от обстрелов?
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11.11.2020 09:30 Ответить
ты что правда про крокодилов подумал? стена и ров это условно. я имел ввиду такую же полосу как между двумя Кореями. весьма эффективно. широкая зона на дальность выстрела стрелково оружия, минные поля, противотанковые и пехотные заграждения, доты, дзоты, закопанные танки и арта... очень эффективно... и главное прекратить всякие сношения с лугандой. закрыть все кпвв и дороги на йух. там нет наших людей там кацапская вата и предатели.... когда одумаются сами поппросят.....
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11.11.2020 09:57 Ответить
Потому что єто чушь. И про Корею и про крокодилов. Единственная возможная "стена" єто вооруженная до зубов армия отчечающая на провокации еще до начала провокаций.

Настроить вы можете чего угодно, но если по твоим постройкам будут валить 152мм єто сизифов туд.
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11.11.2020 10:04 Ответить
я тебя понял защитних "угнетенных лугандоновцев". есть еще один вариант - не делать ничего засунуть как страус голову в песок и переодически поцеловуя "нашихлюдей" из лугандона в попу. ты видишь что зельц воевать не хочет и думает что все можно решить еврейскими договорняками! так шо украинцам делать?
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11.11.2020 10:26 Ответить
Ты или баран или провокатор)
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11.11.2020 10:55 Ответить
ты видать за зельца голосовал? знаешь откуда вывод такой - как только начинаешь вас подталкивать хоть к каким то действиям так сразу или баран или провокатор! всёэто я уже много раз слышал..... кстати, я тебя вроде не оскорблял олень.....
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11.11.2020 11:21 Ответить
Значит таки провокатор) Гуляй. Вместе с зельцом.
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11.11.2020 11:26 Ответить
я лучше с порохом погуляю, пингвин.
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11.11.2020 19:25 Ответить
Российские фашисты сейчас не просто обстреляли позиции ВСУ, а применили 92-мм минометы. Отличное у нас "перемирие", правда, ваше Шутейство ?
Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 3157
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11.11.2020 09:23 Ответить
опечатка 82-мм
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11.11.2020 09:25 Ответить
Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 3042
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11.11.2020 09:35 Ответить
Уж больно он "грозен", как я погляжу.
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11.11.2020 09:39 Ответить
Херовний...
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11.11.2020 09:54 Ответить
Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 203
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11.11.2020 10:22 Ответить
Ох, Оксана, Оксана ... Ну ты же должна понимать, что если наши начнут отвечать, то боевые действия возобновятся с новой силой. И это было бы не страшно, если бы не одно НО. Это наш, якобы, "главнокомандующий". С таким "говнокомадующим" начинать военные действия невозможно. Проигрыш неминуем. Как не прискорбно, но лучше один раненный за 10 дней, чем 10 убитых за один день.
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11.11.2020 09:25 Ответить
если не начнут отвечать у нас через полгода-год не будет никакой армии. Кто согласится сидеть в окопах мишенью?
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11.11.2020 09:29 Ответить
То тоді може краще і зброю забрати, за непотрібністю? Мішеням зброя ні до чого.
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11.11.2020 09:40 Ответить
Я четко обосновал свою позицию. А ты, когда предлагаешь "зброю забрати", чем руководствуешься? "Мишенями" наших защитников с какой целью оскорбляешь?
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11.11.2020 09:48 Ответить
Ты уже оскорбляєш своим поносом всех украинцев....
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11.11.2020 10:26 Ответить
Обычно с упоротыми тролями не общаюсь, но т.к. в отличие от многих у тебя хоть имя есть, поинтересуюсь: Обосновать свою позицию сможешь? Или ляпнул и в кусты.
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11.11.2020 10:34 Ответить
Тобі конкретно дали відповідь в 2-ох попередніх коментарях -Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 8864 Andriy Kalnyshevsky та Ulrich Shtal даже немає що додати.... І "твоя" думка дуже схожа на думку сєпарів, москалів і зедебілів - "перестать стрелять", "там же наші люді" і т.д.
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11.11.2020 13:00 Ответить
С тобой все понятно. Еще один "съезжаю с темы". Где я говорил про "перестать стрелять", "там же наші люді"? Кроме "урапатриотизма" и кидания говном, нет не одного комментария по существу мною сказанного.
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11.11.2020 13:15 Ответить
А почему "не страшно"? Для тебя солдаты и армия, которая воюет, - это типа абстрактные понятия? Ты хоть понимаешь, что умирать никто не хочет, а умирать придется?
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11.11.2020 10:26 Ответить
"Не страшно" - когда война за правое дело. Когда наша Армия начнет освобождать оккупированные территории. А когда "сидят" на одном месте и каждый день убитые и раненные, то лучше уж такое "перемирие". Не согласен?
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11.11.2020 10:37 Ответить
Я согласен в том, что худой мир лучше хорошей войны. Чтобы идти в наступление нужны силы и средства. В какую волну мобилизации ты свое отвоевал? Ну только честно
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11.11.2020 10:41 Ответить
Еще хотел добавить : а у вас большой опыт общения с даунбассцами?
Это же накаченные срашковской пропагандой зомби! У меня резонный вопрос : а нахиба МНЕ умирать за это быдло?
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11.11.2020 10:45 Ответить
В военкомат пошел в 14 году. Но по ряду причин, в Армию не взяли. Волонтерил. На передке небыл.
С даунбасцами общался. И с проукраинскими переселенцами, и с упоротой ватой.
Освобождать необходимо не "вату ватную", а во-первых, нашу землю, а во-вторых тех бедолаг, которые не имели возможности выехать в Украину, но душой за нас. Думаю там таких 20-30%. А это очень не мало. Для остальных все стандартно - чемодан-вокзал-россия.
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11.11.2020 10:51 Ответить
Все верно ты говоришь. У меня мама одноклассника спросила еще в 2015 "Когда вы нас освободите? Я всю жизнь платила налоги, в том числе и на армию "
Я не нашелся ответить....
Чистить даунбассцев - геноцид, а убедить... Рядом с Песками есть село Первомайское, так вот хозяйка магазина лично мне говорила, что не будет продавать еду и сигареты ВСУ за их "кровавые деньги "
Мне таких освобождать прикажете?
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11.11.2020 10:57 Ответить
Вот поэтому я всегда и говорил и говорю, что освобождение Донбаса - это ОГРОМНАЯ проблема. И нет тут простых рецептов. Нет никакой "волшебной палочки". Есть два взаимосвязанных фактора. Первое - это только "хорватский сценарий" (а для этого нужна мощнейшая Армия. И второе: Мы должны стать ФРГ, а ОРДЛО оставаться ГДР. ******...но и первое и второе. Спасибо Порошенко. Про Зе молчу, т.к. это чмо даже обсуждать не хочу. Оно для меня не президент.
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11.11.2020 11:16 Ответить
Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 2223
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11.11.2020 11:21 Ответить
Підтверджую. Луганчанин. Фактично - друга хвиля (оформлений як третя).
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11.11.2020 14:21 Ответить
Для Vladimir T
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11.11.2020 14:22 Ответить
в росії вже стрільбищ не потрібно е тір в Україні по живим мішенням ,відстріл воїнів
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11.11.2020 09:28 Ответить
Поверь, сепарня получает своё. Там, у сепарни, есть (как мы называем) третья сторона. Вот она и хочет войны. Я лично видел, как выезжает (с участка сепаров) танк и ложит три выстрела по Невельскому, два по Донецку.
Результат немного предсказуем, не правда ли?
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11.11.2020 10:31 Ответить
Не факт. Воні дурні як будяк на городі. Відсутність критичного мислення - їх особлива прикмета.
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11.11.2020 14:26 Ответить
Зеленский и так называемые "судьи" не конституционного суда уничтожают Украину и хотят превратить украинцев в рабов руssкого мира.
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11.11.2020 09:30 Ответить
не верю! если есть ружбайка, то стреляет в ответ! возможно нам чего то не договаривают...
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11.11.2020 09:32 Ответить
Можно и не стрелять, а тихо резать. Условия перемирья этого не запрещают.
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11.11.2020 09:42 Ответить
Если бы только один "говнокомандующий"! А сколько всяких бессодержательных пустых непрофессионалов типа хомчаков, муженок и прочих чинуш в погонах умеют только щеки надувать и давать команду "смирно!". С этими можно выиграть войну? А может, они в своих головах тоже уже ее закончили? А для кой-кого она и не начиналась?
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11.11.2020 09:36 Ответить
Муженко был командующим до весны 2019. Какое отношение он имеет к "перемирию" тупого клоуна? Или ты в летаргическом сне была полтора года?
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11.11.2020 09:59 Ответить
Цей тип має відношення до здачі української території безпосередньо. Як і до формування штучних котлів на догоду російському генштабу.
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11.11.2020 14:29 Ответить
Наталья, вы откровенно не правы. Те генералы, кто имел мужество в 2014 принять на себя ответственность и командование армией - Мужики. Гелетея и Муженко военные уважают.
Это я вам как военный говорю.
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11.11.2020 10:00 Ответить
Да, признаю, сравнение бездарного и трусливого хомчака и Муженко неуместно.
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11.11.2020 11:44 Ответить
Це жарт?????? Кого поважають - "Катафалка" та білозубого хлища? Ти де воював, в якому баті чи штабі????
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11.11.2020 14:32 Ответить
28-я ОМБР, третий бат. А где воевал ты?
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11.11.2020 15:13 Ответить
наталья, знаешь что по этому поводу говорил американский генерал айкенберри? каждый цивильный мнит себя великим полководцем и считает что без труда может командовать полками и дивизиями, но всегда входит в ступор если ему предлагают командовать авианосцем.... это тебе ответ на якобы непрофессионалах хомчаков и муженков. ты что в военном деле сильно разбираешься или командовала хотябы взводом? блин критики... не хотите воевать давайте строить стену и ров с крокодилами как между Кореями и главное с лугандой и ее ватой прекратить любые сношения......
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11.11.2020 10:06 Ответить
Большое видится на расстоянии.
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11.11.2020 11:46 Ответить
Да Вы что? ?!!! что то смотрю смотрю я вечером в чистое ночное осеннее небо и не фига не вижу огромную планету Юпитер. тоже вроде большая и расстояние большое....ан нет не видно ничего!!! а знаете почему? а надо астрономом т.е. профи быть чтобы рассуждать о делах весьма специцифечских. хотя если говорить о ведении внешней и внутренней политике нынешним гарантиком согласен - профан, дилетант и клоун!!!
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11.11.2020 13:20 Ответить
Коронавирус-мочи зелень.
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11.11.2020 09:54 Ответить
Дай бог тебе здорове.ты на ПЕРЕДОВОЙ -ТЫ ГЕРОЙ !!!
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11.11.2020 09:54 Ответить
Росіяни тільки і вміють, що дрочити. .. гнилий народ на кацабії...
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11.11.2020 09:58 Ответить
Тут вопрос к нашим солдатам больше почему они не стреляют в ответ а лучше на опережение? Лично меня никакая сила и никакой гавнокомандующий не заставил никакими приказами терпеть и унижаться перед врагом. Даже если и есть какой то приказ не стрелять то у нас не 33-й год и максимум что за нарушение приказа ето не дадут премии или выгонят из етой сраной позорной армии. Лучше нарушить приказ и уничтожить врага став героем, чем выполнить приказ чмошника сепарского и умереть терпилой.
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11.11.2020 10:01 Ответить
Все путем Просто вам все знать не нужно.
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11.11.2020 10:04 Ответить
Арестовича наслушался или тебе лично докладывают?
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11.11.2020 10:06 Ответить
Я - сержант ВСУ. И у меня второй контракт. Я не узнаю о таких новостях, я делаю новости.
А ты кто?
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11.11.2020 10:08 Ответить
Я той, хто робив новини в 2014-му та 2015-му роках під Луганськом. Незважаючи на дії та бездію гелетея, муженка та порошенко.
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11.11.2020 14:41 Ответить
Вопрос был задан не тебе. Я в те года был под Песками. Позывной позиции "Мадьяр".
Какие лично у меня тебя лично ко мне вопросы?
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11.11.2020 15:09 Ответить
К чему хайп? Пострелушки (особенно район Песок, Теплиц, Шахты) - постоянные. Сепарне оооочень не сладко.
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11.11.2020 10:03 Ответить
Щось не віриться,щоби наші хлопці не відповіли ватникам,не такими вони є!Якщо ЗЕлень і заборонила офіційно "ответку",то думаю,що наші воїни неофіційно "забили"на ту заборону болт!
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11.11.2020 10:03 Ответить
тссс... це військова таємниця...
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11.11.2020 14:32 Ответить
Великий стратег радується, що зараз гине набагато менше воїнів - це невірна орцінка ситуації (і невідомо, що шмаркля пообіцяло ***** за т.з. перемир"я). Так, військових, з офіційних повідомлень (!), гине менше, але ворог безперешкодно укріплює позиції, поступово просувається вперед і підтягує озброєння. Це майже ідеальні умови для підготовки ударних груп.
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11.11.2020 10:15 Ответить
перед тем как идти на войну
убей предателя
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11.11.2020 11:22 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції" - Цензор.НЕТ 9437
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11.11.2020 12:40 Ответить
Ну если им нравится ходить мишенями для сепаров и не давать ответку то это их проблемы.
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11.11.2020 13:46 Ответить
А где то щас раненый клоун валяется и видосики снимает
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11.11.2020 13:48 Ответить
брехня. обе стороны стреляют симметрично.
на той стороне такой же скулёж про зраду, что ВСУ якобы безнаказанно обстреливают
ордловцев.
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11.11.2020 19:08 Ответить
 
 