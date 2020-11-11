Корчинская обнародовала фото раненного на Донбассе воина: "Оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Наемники РФ безнаказанно обстреливают украинские позиции на Донбассе.
Об этом сообщила экс-нардеп Оксана Корчинская, передает Цензор.НЕТ.
"#перемирие Московские оккупанты безнаказанно обстреливают украинские позиции. Ночью ранили нашего военнослужащего", - рассказала Корчинская и опубликовала соответсвующее фото раненного воина.
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це ж взагалі нонсенс !
та і Беня вже значно підчистив наші кишені.
Одужання воїну.
Чи скажуть, що це було необережне поводження зі збоєю?
Настроить вы можете чего угодно, но если по твоим постройкам будут валить 152мм єто сизифов туд.
Это же накаченные срашковской пропагандой зомби! У меня резонный вопрос : а нахиба МНЕ умирать за это быдло?
С даунбасцами общался. И с проукраинскими переселенцами, и с упоротой ватой.
Освобождать необходимо не "вату ватную", а во-первых, нашу землю, а во-вторых тех бедолаг, которые не имели возможности выехать в Украину, но душой за нас. Думаю там таких 20-30%. А это очень не мало. Для остальных все стандартно - чемодан-вокзал-россия.
Я не нашелся ответить....
Чистить даунбассцев - геноцид, а убедить... Рядом с Песками есть село Первомайское, так вот хозяйка магазина лично мне говорила, что не будет продавать еду и сигареты ВСУ за их "кровавые деньги "
Мне таких освобождать прикажете?
Результат немного предсказуем, не правда ли?
Это я вам как военный говорю.
А ты кто?
Какие лично у меня тебя лично ко мне вопросы?
убей предателя
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
на той стороне такой же скулёж про зраду, что ВСУ якобы безнаказанно обстреливают
ордловцев.