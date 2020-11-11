РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6099 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж ДТП
7 590 29
Днепр_город (3761) ДТП (7443)

ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В результате ДТП с участием пяти автомобилей в г. Днепр один человек погиб, еще двое пострадали

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Видео Днепр Оперативный Online

Так, 11-го ноября в 01:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района города Днепр, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение пяти автомобилей. Легковой автомобиль "Infiniti" под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Honda". В результате столкновения, "Honda" продолжила неуправляемое движение по проезжей части и осуществила столкновение с автомобилями которые стояли на запрещающий сигнал светофора, "Audi" под управлением гражданина 1995 года рождения, "Mazda" под управлением гражданина 1997 года рождения и "Mazda" за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения", - сказано в сообщении.

ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали 01

Спасатели отключили элементы питания для предотвращения возникновения возгорания автомобилей и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека: водитель автомобиля "Honda" госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, пасажир автомобиля "Infiniti" госпитализированы в Днепропетровскую городскую клиническую больницу №6. К сожалению пассажир легковушки "Honda" от полученных травм погибла на месте", - сообщили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Одесской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля, два человека погибли. ФОТОрепортаж

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы. К оказанию помощи привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали 02
Фото: сайт ГСЧС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
В таком возрасте надо стартовать с горбатых запорожцев, и будете живы, и навыки вождения будут отличные.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:29
+6
дело не в автомобиле, а в мозгах, крутые авто, в основном, имеют те, кто с детства привык срать на все законы, разбрасывая бабло налево и направо и их дети.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:43
+5
опять синяк убил людей....зато зеленое лайно не подписало уголовку для синек
показать весь комментарий
11.11.2020 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В таком возрасте надо стартовать с горбатых запорожцев, и будете живы, и навыки вождения будут отличные.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:29 Ответить
с лошадей.
показать весь комментарий
11.11.2020 10:22 Ответить
опять синяк убил людей....зато зеленое лайно не подписало уголовку для синек
показать весь комментарий
11.11.2020 09:29 Ответить
Почему у нас считают, чем дороже автомобиль, тем больше можно сра-ть на законы?
показать весь комментарий
11.11.2020 09:32 Ответить
дело не в автомобиле, а в мозгах, крутые авто, в основном, имеют те, кто с детства привык срать на все законы, разбрасывая бабло налево и направо и их дети.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:43 Ответить
Так было давно!
Один мой знакомый, с достатком 1-1,5 тыс. уе., "вечный пешеход" как я думал, ругал автолюбителей которые не пропускали его даже вне перехода, царапал неправильно припаркованные ...
Купил на американском аукционе свой первый автомобиль, Форд Мустанг. ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали - Цензор.НЕТ 9017
Сказать, что ездит как-попало, не сказать ничего. ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали - Цензор.НЕТ 7653
показать весь комментарий
11.11.2020 09:52 Ответить
Тут обратная связь.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:51 Ответить
Он ,что был пьяный, ?, Но даже если трезвый ,на запрещающий сигнал светофора 🤔😠😠😠 Урод моральный😠
показать весь комментарий
11.11.2020 09:38 Ответить
время на подходе, этих тварей пора отстреливать.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:41 Ответить
Проспект называется Слобожанский...
показать весь комментарий
11.11.2020 09:46 Ответить
какаяризнецо?
показать весь комментарий
11.11.2020 10:14 Ответить
на розі вулиці Калинової
показать весь комментарий
11.11.2020 10:36 Ответить
дело было так
показать весь комментарий
11.11.2020 09:46 Ответить
мусора автоматически отмазывают водятла инфинити:
"В результате столкновения, "Honda" продолжила неуправляемое движение по проезжей части и осуществила столкновение с автомобилями"
показать весь комментарий
11.11.2020 10:11 Ответить
Гоняют ночью обсмотревшиеся форсажей. Гул стоит на пол-района но мусора их упорно не слышат. Вот итог, и так будет еще много раз.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:49 Ответить
Это все что надо знать о работе полиции в Днепре (впрочем. как и везде). Уверен, что тело на "Infiniti" - это системный нарушитель ПДД. Но ... Безнаказанность! Оно никогда не отвечало за свои нарушения. И вот финал. И дальше, ситуация будет только усугубляться. И никакая видимость работы, типа "ограничения скорости", "камеры", "увеличения штрафов" эту ситуацию не исправит! Полиции нет! Полиция не работает!
показать весь комментарий
11.11.2020 09:59 Ответить
всі водії ще пацанята. О пів-другої ночі... Чому я не здивований?
показать весь комментарий
11.11.2020 10:00 Ответить
видео момента аварии
https://t.me/informator_video/183
показать весь комментарий
11.11.2020 10:05 Ответить
Мда. Посмотрел видео. Малолетний *******.... убил человека.
показать весь комментарий
11.11.2020 10:15 Ответить
Все двадцатилетние сопляки, скорее всего под солями, ..В пол-второго ночи вместо того чтобы спать, рассекают по притонам и местам скопления ковидиотов-противомасочников.
показать весь комментарий
11.11.2020 10:18 Ответить
каким местом в 22 года намажорить на инфити я тоже хочу так- и в дамки.чики брыки и трупы
показать весь комментарий
11.11.2020 10:46 Ответить
За ДТП с превышением скорости надо сходу 10 ку давать.
показать весь комментарий
11.11.2020 11:16 Ответить
Едет грузин в машине с русским пасажиром со скоростью 200 КМ, вдруг перед
ними перекресток, красный свет горит. Водитель даже не снизил скорость,
пролетел на красный. Пасажир(П):
- Ты что делаешь, сейчас же милиция нас остановит:
Водитель(В):
- Зато как джигит пролетел!
Опять едут с такой же скоростью, опять перекресток, красный горит;
опять В. пролетел на этой же скорости.
(П): Ты что, мы же врезать можем!
(В): Зато как джигит пролетел!
Короче едут дальше, снова перекресток, но горит уже зеленый. (В) взял и
остановился.
(П): Ты что идиот, езжай давай, зеленный горит!
(В): Ша, сейчас оттуда джигит пролетит...
показать весь комментарий
11.11.2020 12:10 Ответить
А водителю Хонды уже выдвинули обвинение? Ну там двигался на желтый, как обычно, если уже повреждение других автомобилей приписывают ему. Наверно на суде: водитель Хонды двигался на жёлтый не справился с управлением и повредил 3 авто, и дадут больше чем водителю Инфинити или столько же?
показать весь комментарий
11.11.2020 16:56 Ответить
все на нормальных авто, но! живыми остались только пристёгнутые. и только у ауди открылись все подушки безопасности
показать весь комментарий
11.11.2020 18:22 Ответить
какие водилы ****нутые. такая ДТП!!!!!!!!! может кому помощь нужна, а они все спокойно дальше поехали. я такого не понимаю...
показать весь комментарий
11.11.2020 18:25 Ответить
прикольно, одни малолетки за рулями. и еще прикольно, что благодаря Авакову мы все сможем увидеть это смертельное ДТП
показать весь комментарий
11.11.2020 18:28 Ответить
В реанимации погиб и второй человек, пассажир Хонды. Их 6-летняя дочь осталась круглой сиротой.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:28 Ответить
 
 