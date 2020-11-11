Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня под Кабинетом Министров состоялась акция "Обглоданная кость для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину!"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Участники акции требуют не допустить урезания бюджета на медицину в 2021 году.

Они отмечают, что на прошлой неделе депутаты поддержали увеличение бюджета на медицину. В соответствующем законопроекте закреплено 225 млрд грн на программу медицинских гарантий (на медицинскую реформу) и 17,2 млрд грн на лекарства для тяжелобольных пациентов.

"Однако рассмотрение бюджета на 2021 только началось. Далее слово за Кабинетом Министров Украины и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Именно они могут не согласовать увеличение бюджета на медицину и снова бросить объедки с "пышного стола силовиков" врачам, медсестрам, всем медицинским работникам и всем категориям пациентов.

Мы уже видели, как это правительство закатало в асфальт бюджет на борьбу с ковидом, как отдало деньги для онкобольных на дороги, как яро не поддерживало увеличение бюджета на медицину. Поэтому мы выходим на публичную акцию протеста. Врачи и пациенты принесут под здание Кабмина обглоданные кости, как символ бюджета, который им достается каждый год", - говорится в анонсе мероприятия.

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Организаторами акции выступили общественные организации Пациенты Украины, Ассоциация работников системы здравоохранения Украины "Медицинские лидеры", "100% жизни" - Сеть ЛЖВ.















Фото/видео - Олег Богачук