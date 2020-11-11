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акция (2402) Кабмин (13801) медицина (2450) Богачук Олег (1431)

Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Сегодня под Кабинетом Министров состоялась акция "Обглоданная кость для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину!"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции требуют не допустить урезания бюджета на медицину в 2021 году.

Они отмечают, что на прошлой неделе депутаты поддержали увеличение бюджета на медицину. В соответствующем законопроекте закреплено 225 млрд грн на программу медицинских гарантий (на медицинскую реформу) и 17,2 млрд грн на лекарства для тяжелобольных пациентов.

"Однако рассмотрение бюджета на 2021 только началось. Далее слово за Кабинетом Министров Украины и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Именно они могут не согласовать увеличение бюджета на медицину и снова бросить объедки с "пышного стола силовиков" врачам, медсестрам, всем медицинским работникам и всем категориям пациентов.

Мы уже видели, как это правительство закатало в асфальт бюджет на борьбу с ковидом, как отдало деньги для онкобольных на дороги, как яро не поддерживало увеличение бюджета на медицину. Поэтому мы выходим на публичную акцию протеста. Врачи и пациенты принесут под здание Кабмина обглоданные кости, как символ бюджета, который им достается каждый год", - говорится в анонсе мероприятия.

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Организаторами акции выступили общественные организации Пациенты Украины, Ассоциация работников системы здравоохранения Украины "Медицинские лидеры", "100% жизни" - Сеть ЛЖВ.

Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 01
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 02Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 03
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 04
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 05
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 06
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 07
Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 08Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 09Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину 10

Фото/видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+6
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда

Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину - Цензор.НЕТ 6740
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11.11.2020 10:15
+3
Зато дорога асфальтированая и мусора получили ваши деньги на борьбу они как и вы также борятся
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11.11.2020 10:14
+2
Украинцы против, когда деньги , которые позарез нужны медицине, перенаправляются на дороги и сериалы про сватов.
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11.11.2020 10:57
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А денажки то в Оман, тю-тю
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11.11.2020 10:08 Ответить
А Вава казав що інвестори прийдуть з Оману. Кабмин, не кидай медикам кость!: в Киеве протестовали против урезания бюджета на медицину - Цензор.НЕТ 2998Знов збрехав?
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11.11.2020 10:11 Ответить
Зато дорога асфальтированая и мусора получили ваши деньги на борьбу они как и вы также борятся
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11.11.2020 10:14 Ответить
А вот мне просто интересно : есть определенная сумма, она же Бюджет. Чтобы кому-то добавить, нужно у кого-то урезать.
Вот украинцы не против, если врачам добавят, а урежут, к примеру, у армии?
Украинцы знают, что мы воюем (не вся армия, а где воюю я) на БМП1 1968 года рождения. И я не скулю.А делаю свою работу работу.
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11.11.2020 10:14 Ответить
Еще они могут взять деньги, к примеру, из COVID-фонда, а не спускать его на уплывающие уже осенью "дороги".
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11.11.2020 10:29 Ответить
Возможно. Но как мерли, так и мрут.
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11.11.2020 10:34 Ответить
Можна ще зменшити видатки жОП, апарату ВР, затягнути паски виродкам-суддям.
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11.11.2020 10:39 Ответить
Украинцы против, когда деньги , которые позарез нужны медицине, перенаправляются на дороги и сериалы про сватов.
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11.11.2020 10:57 Ответить
То есть на ментов, ОП, прокуратуру и тд. Деньги с армии они взяли... А на врачей не нашлось и копейки... Вместо того что бы сократить раздутый и бестолковый гос. аппарат они его ещё больше раздувают. И писюн кладя на врачей. Которые сейчас дохнут как мухи... А могли бы повысить им выплаты что бы просто люди не увольнялись. Лечить ковидных некому. Про кислородные станции и другие плюхи которые могли бы спасать жизни я молчу.
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11.11.2020 13:52 Ответить
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда

Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину - Цензор.НЕТ 6740
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11.11.2020 10:15 Ответить
То Юлька-варовка всьо вкрала.
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11.11.2020 10:23 Ответить
Воровство бюджетных средств , выделеных на больных, которые без предоставления медицинской помощи умрут - разве это не мародерство ? Или это как то по другому называется ?
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11.11.2020 10:54 Ответить
чьи кости? пациентов?
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11.11.2020 11:26 Ответить
Бездомным собакам радость.
Хоть какая-то польза.
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12.11.2020 09:33 Ответить
 
 