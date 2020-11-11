Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Сегодня под Кабинетом Министров состоялась акция "Обглоданная кость для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину!"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники акции требуют не допустить урезания бюджета на медицину в 2021 году.
Они отмечают, что на прошлой неделе депутаты поддержали увеличение бюджета на медицину. В соответствующем законопроекте закреплено 225 млрд грн на программу медицинских гарантий (на медицинскую реформу) и 17,2 млрд грн на лекарства для тяжелобольных пациентов.
"Однако рассмотрение бюджета на 2021 только началось. Далее слово за Кабинетом Министров Украины и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Именно они могут не согласовать увеличение бюджета на медицину и снова бросить объедки с "пышного стола силовиков" врачам, медсестрам, всем медицинским работникам и всем категориям пациентов.
Мы уже видели, как это правительство закатало в асфальт бюджет на борьбу с ковидом, как отдало деньги для онкобольных на дороги, как яро не поддерживало увеличение бюджета на медицину. Поэтому мы выходим на публичную акцию протеста. Врачи и пациенты принесут под здание Кабмина обглоданные кости, как символ бюджета, который им достается каждый год", - говорится в анонсе мероприятия.
Организаторами акции выступили общественные организации Пациенты Украины, Ассоциация работников системы здравоохранения Украины "Медицинские лидеры", "100% жизни" - Сеть ЛЖВ.
Фото/видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Вот украинцы не против, если врачам добавят, а урежут, к примеру, у армии?
Украинцы знают, что мы воюем (не вся армия, а где воюю я) на БМП1 1968 года рождения. И я не скулю.А делаю свою работу работу.
Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда
Хоть какая-то польза.