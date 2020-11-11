Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего гражданина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 УК Украины).
По предварительной информации, вечером 9 ноября у въезда на территорию одной из автомобильных заправок по бульвару Дружбы Народов произошло столкновение автомобиля марки Mersedes-Benz GLE 450 под управлением судьи одного из районов города Киева и мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R под управлением несовершеннолетнего, в результате чего последний получил телесные повреждения.
В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.
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- Голодаю я…
- А так и не скажешь, на вид упитанная.
- Я с голоду пухну.(с)
Неужели мы не знаем, как ездят на спортбайках?
Главное для спортбайкеров не перемещение, главное - разгон и рёв мотора.
не удивлюсь если, ему еще и орден дали , а наградное дома уже лежит
просто дитина не очікувала що мерс здійснить манерв під "керпіч".
Лет двадцать назад, я в машине на заднем сиденье, смт. одной из областей, перекресток, водитель до нуля сбрасывает скорость и едет.
Пассажир:
- а зачем останавливался, мы же по главной едем?
- мы едем по главной, но те кто едут по второстепенной могут этого не знать!
Скользящий удар,и вилка на месте. Может тормозил в хорошем смысле этого слова.
А может ты считаешь, что малолетки садятся за руль моциков чтобы ездить в рамках пдр?
сразу вспомнилось
***
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
Нашли друг друга.
НАШЛИСЬ
больше всего в этой ситуации жаль Кавасаки.
/всплакнул/
и один раз моргнувший сигнал поворота был воспринят как стоп-сигнал.
это тоже взятка, но от общества
и аппетиты возрастают пропорционально, воровали, воруют и будут
я бы платил всем - по динарию, не зависимо от профессии
Обычно судьи на тавриях катаются
Хотя Kawasaki Kamikaze в данном случае подошло бы больше.