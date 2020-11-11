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Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего гражданина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

По предварительной информации, вечером 9 ноября у въезда на территорию одной из автомобильных заправок по бульвару Дружбы Народов произошло столкновение автомобиля марки Mersedes-Benz GLE 450 под управлением судьи одного из районов города Киева и мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R под управлением несовершеннолетнего, в результате чего последний получил телесные повреждения.

Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР 01
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР 02
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР 03
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР 04

Смотрите также: ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали. ФОТОрепортаж

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.
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Топ комментарии
+43
Как всегда, честный судья на скромном бюджетном автомобиле....
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11.11.2020 10:34
+31
Хоть какая то польза от мажора.
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11.11.2020 10:35
+22
бідний і босий суддя взяв у своєї багатої тещі яка проробила все своє життя прибиральницею на заводі і в нього врізався мацатикліст! горє то яке! Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 6089
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11.11.2020 10:36
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Как всегда, честный судья на скромном бюджетном автомобиле....
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11.11.2020 10:34 Ответить
И отрок под стать на бюджетном кавасаки.
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11.11.2020 10:41 Ответить
Звідки у судді шикарний позашляховик? Суддя має бути звільнений за корупцію та порушення присяги!
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11.11.2020 10:49 Ответить
У малолетки моцик не детский откуда?))
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11.11.2020 10:55 Ответить
Десь вкрав, або взяв без дозволу батьків або друзів. Вже вланик має писати заяву що взяли без його відома.
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11.11.2020 10:56 Ответить
не факт. сейчас зарплаты у судей по 150 000 в месяц. вполне может себе позволить такую машину. вряд ли конечно купил на зарплату, но такой вариант тоже может быть.
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11.11.2020 11:29 Ответить
150 тис. на місяць це не у всіх, судді в середньому отримують по 20-40 тис. на місяць і купити такий шикарний позашляховик просто не можуть, якщо не беруть хабарі.
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11.11.2020 11:35 Ответить
какие 20-40? в районном суде минимум 60. в апелляционном от 150 000. верховный по 300 000. при зарплате 150 000 в месяц вполне реально взять кредит на такое авто, или отложить за 2-3 года.
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11.11.2020 11:38 Ответить
- Ты что, мать?
- Голодаю я…
- А так и не скажешь, на вид упитанная.
- Я с голоду пухну.(с)
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11.11.2020 12:29 Ответить
Хоть какая то польза от мажора.
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11.11.2020 10:35 Ответить
Судья сам виноват. Не надо было грубить сыну депутата!
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11.11.2020 13:52 Ответить
бідний і босий суддя взяв у своєї багатої тещі яка проробила все своє життя прибиральницею на заводі і в нього врізався мацатикліст! горє то яке! Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 6089
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11.11.2020 10:36 Ответить
ага, "мерседес судьи", просто прекрасно звучит. "что вы себе позволяете?! я честный судья!"
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11.11.2020 10:36 Ответить
Бачив я таких шумахерів. Розганяється, стає на сидіння і несеться задоволений.
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11.11.2020 10:37 Ответить
Согласен.... Дурачков предостаточно. Но!!!! Почему Мерседес судьи поворачивает направо?!?!? Разве там есть въезд? Там ведь только выезд!!!
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11.11.2020 11:31 Ответить
Не понятно к чему уточнять род деятельности водителя автомобиля в который влетел придурок на "Кавасаки".
Неужели мы не знаем, как ездят на спортбайках?
Главное для спортбайкеров не перемещение, главное - разгон и рёв мотора.
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11.11.2020 10:38 Ответить
Откуда ві знаете, что у бакера главное? Может, специально целился?
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11.11.2020 10:48 Ответить
Откуда у честного прошедшего люстрацию судьи такая машина? Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 7286
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11.11.2020 10:39 Ответить
Он ее честно задекларировал как подарок от тёщи.
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11.11.2020 10:41 Ответить
Теща за цибулю наторгувала...
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11.11.2020 10:47 Ответить
зарплаты у судей сейчас от 60 000 до 300 000 в зависимости от суда и выслуги лет. так что может и купил на зарплату.
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11.11.2020 11:31 Ответить
выслуга лет : добросовестно брал взятки 20 лет -поэтому поднять ему зарплату, Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 3859
не удивлюсь если, ему еще и орден дали , а наградное дома уже лежит
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11.11.2020 12:33 Ответить
все может быть
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11.11.2020 12:37 Ответить
какое -то позитивное ДТП))))
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11.11.2020 10:39 Ответить
Не Мерседес, а пакет с продуктами.
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11.11.2020 10:40 Ответить
"Самый честный" судья на мерсе походу хотел на знак поехать
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 3712
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11.11.2020 10:40 Ответить
Направьте это дело для обьективности в суд этого судьи.
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11.11.2020 10:40 Ответить
кстати, по фотке скорее судья не посмотрел в зеркало и не пропустил транспорт в ряду справа, а не байкер врезался
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11.11.2020 10:50 Ответить
Я конечно могу ошибиться, но мотоцикл похоже двигался по тротуару, типа я же несовершеннолетний мне по дороге нельзя.
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11.11.2020 10:55 Ответить
Судя по повреждениям малолетка не ехал, а летел и увидеть его не было возможности.
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11.11.2020 10:57 Ответить
якби він летів, то мерс був би не поцарапаний а кавасакі без передньої вилки і трупом на асфальті.
просто дитина не очікувала що мерс здійснить манерв під "керпіч".
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11.11.2020 11:23 Ответить
Скорее дитина "не очковала" бо моцик крутой и мощный.
Лет двадцать назад, я в машине на заднем сиденье, смт. одной из областей, перекресток, водитель до нуля сбрасывает скорость и едет.
Пассажир:
- а зачем останавливался, мы же по главной едем?
- мы едем по главной, но те кто едут по второстепенной могут этого не знать!
Скользящий удар,и вилка на месте. Может тормозил в хорошем смысле этого слова.
А может ты считаешь, что малолетки садятся за руль моциков чтобы ездить в рамках пдр?
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11.11.2020 11:53 Ответить
Так там же "кирпич" на въезд! На фото видно, что угол тротуара вытянут в сторону дороги, что говорит о умышленном нарушении судьёй как минимум правил пдд, а возможно просто хотел байк подрезать....
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11.11.2020 11:24 Ответить
А возможно пробка была, и судья решил по тротуару время скоротать???
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11.11.2020 11:34 Ответить
Там ведь отличный выезд на тротуар))) А на заправку ну очень спешил)))))
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11.11.2020 11:35 Ответить
Пускай судья подаст декларацию откуда он взял деньги на такое авто. Бред типо *теща подарила* не принимается.
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11.11.2020 10:40 Ответить
вже не треба подавати)
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11.11.2020 10:43 Ответить
"мама любит скорость"
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11.11.2020 11:11 Ответить
как символично мажорва на заработанной техники-мажор выйди вон
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11.11.2020 10:44 Ответить
Антикоррупционая борьба после решений КС приобретает непредсказуемы формы.
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11.11.2020 10:45 Ответить
Бог шельму мітить. Шкода суддю,все життя збирав на мерседес.Що ж він бідненький тепер робити буде.
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11.11.2020 10:47 Ответить
Шпатлевкой двери замажет, и будет со слезами на очах еще 20 лет собирать на следующее авто.
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11.11.2020 10:57 Ответить
За 20 не збере, бо взялися за корупціонерів.
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11.11.2020 11:02 Ответить
ага) "взялися"
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11.11.2020 12:39 Ответить
думаю у малолетнего гонщика папики тоже... не простые смердные... )))
сразу вспомнилось
***
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
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11.11.2020 10:52 Ответить
Редакция, ДТП не у въезда на заправку, а у выезда. Мерс так стоит как будто против движение (на кирпич) хотел поехать.
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11.11.2020 10:52 Ответить
Саме так. Там виїзд із заправки Glusco. Це добре видно на Google Maps. На скріні знизу червоним прапорцем позначив місце зіткнення, а червоним колом - напрям руху по території заправки:

Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 6103
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11.11.2020 12:19 Ответить
Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 9922
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11.11.2020 12:42 Ответить
Один отрицал законы физики (и инерции), а второй отрицает законы вообще.
Нашли друг друга.
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11.11.2020 10:53 Ответить
хоть одна правильная авария. золотой "судья", который всегда вершил кривосудие в пользу "золотых" мальчиков, получил от "золотого" мальчика пендаля.
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11.11.2020 11:00 Ответить
Мені думається що на моциклєткє був синок якогось простого українця, тіпа "син поваріхі і лєкальщика"... От жалко пацана....
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11.11.2020 11:03 Ответить
Ну че сказать?
НАШЛИСЬ
больше всего в этой ситуации жаль Кавасаки.
/всплакнул/
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11.11.2020 11:04 Ответить
У судьи, возможно, ещё задние поворотники красные (машина из Америки),
и один раз моргнувший сигнал поворота был воспринят как стоп-сигнал.
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11.11.2020 11:07 Ответить
Продажно-имбицильным украинским судьям ПДР и Конституция разрешает поворот через 2 ряда с полосой общественного транспорта на одностороннюю встречку! Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 2633
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11.11.2020 11:10 Ответить
А Мерседес в декларации судьи указан?
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11.11.2020 11:11 Ответить
А зачем? Уже нечего декларировать. Пацаненок уже выкупил мерина у судьи.
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11.11.2020 14:02 Ответить
судячи з фото, людина яка іменем України виносить рішення, їхала під "керпіч". Ну впринциі все вірно суддям же на закон начхати.
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11.11.2020 11:12 Ответить
****, жалко бедного судью. А мажора то как жалко. Нет слов что бы выразить этим двум почтенным паразитам сожаление. Грёбанныые кровосиси.
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11.11.2020 11:12 Ответить
Надо обьявить сбор средств на восстановление поврежденных авто и моцика и на психологическую реабилитацию отрока и судьи.
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11.11.2020 11:33 Ответить
Не совершенно летний тоже небось сын прокурора или судьи 🤦😂😂😂😂
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11.11.2020 11:19 Ответить
Или депутата.
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11.11.2020 14:04 Ответить
мажоры играли в квача, а вы дтп, дтп
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11.11.2020 11:24 Ответить
Судья на новеньком Mersedes-Benz GLE 450? Он наверно работает в суде Саудовской Аравии.
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11.11.2020 11:31 Ответить
Там младший оператор азс имеет такое авто.
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11.11.2020 11:34 Ответить
Это вряд ли, средняя зарплата в экв. $2750
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11.11.2020 11:44 Ответить
а тебя не смущает что у них официально зарплаты по 150 000 в месяц? думаю в саудовской аравии судьи меньше получают
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11.11.2020 11:36 Ответить
Районный судья получает от государства около 60 тыс.
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11.11.2020 11:46 Ответить
ну, это если районный. в апелляции по 150
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11.11.2020 12:02 Ответить
глупо платить судьям много якобы для того, чтобы не брали взятки
это тоже взятка, но от общества
и аппетиты возрастают пропорционально, воровали, воруют и будут
я бы платил всем - по динарию, не зависимо от профессии
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11.11.2020 12:25 Ответить
поправка, взятка не от общества,а от государства, для защиты интересов тех, кто у власти
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11.11.2020 12:38 Ответить
в казну мьі платим
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30.11.2020 00:59 Ответить
Так судья явно нарушил правила, под знак. Каста не прикасаемых. Байкера жаль.
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11.11.2020 12:02 Ответить
Це авто "чесного"судді,навіть страшно уявити на яких авто їздять хабарники та корупціонери.
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11.11.2020 12:20 Ответить
"народный мститель"
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11.11.2020 12:20 Ответить
мАтАциклА будет виноватая 100500% Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 3756
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11.11.2020 12:44 Ответить
какой-то не правильный судья.
Обычно судьи на тавриях катаются Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 8176
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11.11.2020 12:51 Ответить
Kawasaki Ninja ZX-6R - название мотоцикла говорящее само за себя, проявилось по полной. ))

Хотя Kawasaki Kamikaze в данном случае подошло бы больше.
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11.11.2020 13:20 Ответить
Интересно куда это судья поворачивал? Даже по фото видно что он ехал в сторону "кирпича"
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11.11.2020 13:25 Ответить
Когда Конституционный суд Украины закроет это дело или ликвидирует эту статью в уголовном кодекси?
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11.11.2020 15:02 Ответить
Не скажу нічого за мотоцикліста, але суддю на Мерседесі можна вішати зразу ж, без суду і слідства, не прогадаєте.
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11.11.2020 15:20 Ответить
если у судей такая зарплата и они выносят неправосудные решения, может есть смысл уволить всех судей и набрать новых за в десять раз меньшую зп? В Украине так часто делают, например жадные бизнесмены
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11.11.2020 18:15 Ответить
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел на Merсedes. Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 9283
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11.11.2020 18:17 Ответить
 
 