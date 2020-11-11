Маршрутка в Дрогобыче сбила насмерть ребенка. ФОТО

Сегодня, 11 ноября, на Львовщине рейсовый автобус "Дрогобыч-Трускавец" сбил насмерть ребенка.

Об этом сообщает местное издание "Варто-Галицкие новости", передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в городе Дрогобыч на улице Трускавецкой.

По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм он скончалась на месте.

Детали и обстоятельства аварии устанавливает полиция.

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