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Маршрутка в Дрогобыче сбила насмерть ребенка. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 11 ноября, на Львовщине рейсовый автобус "Дрогобыч-Трускавец" сбил насмерть ребенка.
Об этом сообщает местное издание "Варто-Галицкие новости", передает Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в городе Дрогобыч на улице Трускавецкой.
По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм он скончалась на месте.
Детали и обстоятельства аварии устанавливает полиция.
Топ комментарии
+7 roshenko q
показать весь комментарий11.11.2020 11:00
+5 Паровоз на Соломенке
показать весь комментарий11.11.2020 11:26
+4 Dima30
показать весь комментарий11.11.2020 11:13
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ПДД нужно соблюдать!
90% шанса шо если бы он переходила "держа ухо востро", то и не было бы этого.
Я понимаю шо он мол права, но кому от этого, св. Пятру шоле, легче стало?
Может выбежала из-за какого-то скотовозки, а водитель говорила по телефону и постил в Одноклассниках довольно смищную картинку.
На ровном месте - насмерть, ну не знаю, надо постараться. Тем более не "болид" же летел, шо звук мотора или двигателя аж после удара чувствуется погибшим то.
Там ведь тоже "написано" "ясно" было, нет?
И сколько из написаного = совершенно противоположное?
Недавно было слева, статья, патриоту дали 15 лет, в коменты посм. - патриот, 4 патриота, сделали лежачим уже мужикам 14 ножевых. На сайте города там в коментах есть ссылка, писало.
Ну и? Вот так невзначай дали 15 лет? А патриот в статье говорил соооовершенно иначе. Подбегает сзади бык, толкает в плечо, достает нож, патриот борется с ним минуту и = ничего не помнит.
Я думаю шо минимум самый, сзади, если бык бы хотел убить, ну, избить, то не толкался бы, не? Но ведь НАПИСАНО!
Так и на заборе написано, и в Пиплии тоже написано про летающих петушков с двумя ногами и с мечами
Когда, наконец, государство начнет выполнять свою главную обязанность - ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН!?!???? Верните автоинспекторов на дороги! Достала анархия! Никакого порядка нигде и ни в чём!
Давайте еще посыпать ураном всех о ком написано шо они редиски. ВсЭ жэ очевидно - написано же что Ваня украл завод, а не курицу из магазина, все же очевидно написали.
А Журналисты такие:
гы-гы, напишем еще, обращайтесь)
Водитель маршрутки часовых дел мастер, Сумы, полная версияhttps://www.youtube.com/watch?v=i-oeaMPDiPQ
Как уточнили в ГУНП, фигурант получил наказание за ограбление прохожего. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.186 УК Украины (грабеж). Досудебное расследование ДТП еще продолжается."
Напомним, инцидент произошел 13 июля в Измаиле. Пострадала 74-летняя женщина. Виновник ДТП отобрал телефон у парня и пытался скрыться. Его задержали по горячим следам.
Это нормальная страна? Европейская???? С июля месяца расследование!!!???!!!
интересно, а чикатиле они тоже общественные работы присудили? или проявили бы принципиальность и впаяли бы с год условно?