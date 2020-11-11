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Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Общество

В центре Киева под зданием Кабинета Министров представители ресторанного бизнеса проводят акцию против введения в Украине карантина выходного дня. Чуть ниже на перекркестке улицы Грушевского и Петровской аллеи собрались представители прочего бизнеса, которые также требуют отказаться от идеи введения локдауна в субботу и воскресенья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Всего под зданием Кабмина находится около трех сотен официантов, работников кухни, хостес и управляющего персонала. Слоганом протеста стало "Имею право работать". Протестующие бьют в кастрюли и всячески шумят. На плакатах у протестующих надписи: "Ковид не зависит от времени суток", "Карантин выходного дня - это миллион людей без работы", "Закрыли? Помогите!", "Не оставляйте детей голодными".

Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 01
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 02
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 03
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 04
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 05
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 06
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 07
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 08
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 09
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 10
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 11
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 12
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 13
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 14
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 15
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 16
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 17
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 18
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 19
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 20
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 21
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 22

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Ниже здания Кабмина собрались представители ФОПов, которые в знак протеста против локдауна перекрыли улицу Грушевского и Петровскую аллею. Протестующие ходят по пешеходным переходам и периодически расступаются, чтобы пропустить скопившийся транспорт.

Требование акции: не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.

На месте дежурят бойцы Нацгвардии и полиция.

По состоянию на 12:15 акция завершилась.

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Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 23
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 24
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 25
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 26
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 27
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 28Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 29
Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея 30

Фото/видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+22
Как же так? А ведь весной 2019 90% мелких предпринимателей голосовали за Зельца. Что теперь не нравится? Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея - Цензор.НЕТ 4192
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11.11.2020 11:55
+11
Стопіццот нових робочих місць вам мало?
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11.11.2020 11:56
+10
В Европе не тратят деньги из ковидного фонда на дороги Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея - Цензор.НЕТ 1259
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11.11.2020 12:05
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шерембей.
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11.11.2020 19:41 Ответить
А вот ещё один ответ по существу. На твою любимую акцию приглашён...трижды судимый с конфискацией за квартирные кражи Дмитрий Шкоембей. Который, то ярый сторонник Ульяны Супрун, то за легализацию наркотиков, то лоббирует медзакупки препаратов определенных компаний за госсредства, а теперь ещё и защитник ФОП-ов, держателей рыгаловок пиццо-пиво.
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11.11.2020 19:40 Ответить
Здесь нет слов Карантин.Ищи лучше.
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11.11.2020 16:28 Ответить
Ну. Показывай. Приказ Президента Украины о введении военного положения. Действующий.
Я жду.
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11.11.2020 15:54 Ответить
Какая связь между Карантином и военным положением на основе Конституции?
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11.11.2020 16:29 Ответить
Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.
В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 этой Конституции.

Перевожу с юридического на человеческий. Любые мои права могут быть ограничены только на основе Конституции. Конституция в ст.64 предусматривает ТОЛЬКО ДВА варианта ограничения некоторых (но не всех, как указано выше) моих прав и свобод.
Этими вариантами являются:
- военное положение
- чрезвычайное положение

Ты видишь там слово "карантин" или "в случае карантина"? Нет. Не видишь. Т.о. при введении Карантина (к которому есть ряд вопросов как к таковому - я писал выше что есть процедура и она выполнена не была) любые права и свободы ограничены быть не могут.
Вообще... по уму и по закону оно должно работать так: Вводится военное / чрезвычайное положение... с сопутствующими гарантиями для населения (а это самое важное )
Но фишка в том, что к примеру во время ВС или ЧС низзя к примеру проводить выборы. Там вообще много чего низзя и много чего государство обязано делать. Но наши ... товарищи во власти не хотят обязанностей. А потому сделали такое вот "кастрированное" решение - которое ограничивает твои и мои права, возлагает на нас обязанности ... а они могут делать что угодно.
При ВС например, если бы я был Верховным главнокомандующим... я мог бы:
1) Силами военной полиции арестовать владельцев компаний-застройщиков скажем в Киеве.
2) Допросить их на предмет несоблюдения градостроительных норм... которые предпоалагают при постройке жилого района определенное кол-во мест в садах, школах, БОЛЬНИЦАХ - за счет застройщика для города.
3) Национализировать их предприятия за эти нарушения а их самих судить по законам военного времени. За ... действия приведшие к смертям моих соотечественников.
А ты - мог бы требовать всего этого на законных основаниях.
А так... нет ВС... зато есть куча ограничений. При том что от голода смертность 100% а от ковида где-то 1,6-2%
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11.11.2020 16:53 Ответить
Нигде в Конституции нет определения что Карантин это ограничение прав и свобод.И не надо было столько писать.
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11.11.2020 17:27 Ответить
Что в лоб, что по лбу.
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11.11.2020 17:49 Ответить
тебе уже сказали, что отсутствие Карантина и есть ущемление свобод и прав. Людей насильно заражают.
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12.11.2020 00:00 Ответить
Насильно?
Покажи мне хоть одного ковидника, который хватает невинного здорового и под дулом автомата на него кашляет).
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12.11.2020 10:10 Ответить
на него кашлять необязательно, достаточно кашлянуть в помещении.
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12.11.2020 10:20 Ответить
А если я кашляну гриппом? Или ОРВИ? Или пневмонией?
Ну как годика полтора назад. Что ж ты тогда так не переживал, учитывая что эти болезни передаются примерно так же, а от гриппа по всему миру в прошлом году погибло (по разным оценкам) до 1,2млн. людей.
?
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12.11.2020 10:28 Ответить
Откуда тебе знать переживал я или нет.
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12.11.2020 11:42 Ответить
черти, по 200 грн за рыло
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11.11.2020 12:06 Ответить
Этим слабоумным даже не приходит в голову , что они на этом митинге заражают друг друга , а вечером принесут заразу в свой дом , своим родственникам , друзьям , знакомым и сотрудникам , окружающим ?
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11.11.2020 12:06 Ответить
"Идут бараны, бьют в барабаны, кожу для них дают сами бараны" (с)
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11.11.2020 12:08 Ответить
Проверьте у них трудовые. Я уверен что 90% из етих визжащих нигде не работает
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11.11.2020 12:07 Ответить
Дядя ты дурак? Трудовые у фопов не заполняются.
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11.11.2020 12:16 Ответить
Тогда декларации проверьте. Уверен, там тысяча гривен в месяц дохода.
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11.11.2020 12:18 Ответить
А ты? Без разницы сколько у фопа дохода - заплатил тыщщу ЕСВ и свободен.
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11.11.2020 12:20 Ответить
Вот потому что у этих брехунов в декларации "без разницы сколько" их мнения никто и не спрашивает - пусть закрывают этих полунищих онанистов-орендаторов и пусть фуярят на производство.
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11.11.2020 12:26 Ответить
Ага, а ЕП нету типа? Нахера открывать рот, если ты безмозглое?
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11.11.2020 12:48 Ответить
До чего же "умные" украинцы, не выходят на протесты по доставке газа придуманной Ахметовым,снижение тарифов по ЖКХ,не выходят о поднятии пенсий.А вот ресторанный бизнес им подавай. Интересно сколько тут сидящих на форуме жрёт каждый день в ресторанах? НЕ ОДНОГО Же.Все тут ******** живут в "покращення" Порошенко.
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11.11.2020 12:07 Ответить
шо їсти шо їсти, мозок свій їжте,яким ви проголосували за зелене лайно.Я за локдаун!!!
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11.11.2020 12:10 Ответить
Я за локдаун. Если сопляк 20-30 лет не может на месяц закрыться и не имеет подушки, это не бизнес, а онанизм.
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11.11.2020 12:29 Ответить
Подушку вже прохавали при первой волне.Многие бизнеса работают ради работы себе в убыток,щоб сохранить бизнес.Некоторые понабирали кредитов,а платить нечем.Остаётся играть в лотарею.Спасибо що лохотрон разрешили и им не грозит локдаун Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею - Цензор.НЕТ 3424
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11.11.2020 13:25 Ответить
Главзебилы уничтожают малый бизнес, при этом всякие АТБ и Эпицентры будут работать. Всем одинаковые условия работы.
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11.11.2020 12:18 Ответить
нет , фопам фопов-шо наголосували, то най жеруть
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11.11.2020 12:22 Ответить
Знову провокуєш? В Ковіда немає політичного окрасу, хворіють всі!!!
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11.11.2020 12:31 Ответить
я хворію. то що? Я за те , щоб ота вся фопошобла, в якої зараз жопоболь по локдавунам та притєснєниям податковим, прочуяла, як воно голосувати паприколу та хуженєбудет.Удачі, та хорошега настроєния!
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11.11.2020 12:38 Ответить
Ще раз тобі хворому кажу--Ковідом хворіють усі, твоя провокація недолуга.
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11.11.2020 12:59 Ответить
яка провокація, дебіле?бачу ти хворий чимось іншим
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12.11.2020 08:34 Ответить
Идите на ахметкины заводы работать,продавцы пицц и трусов---там локдауна нет. и не предвидится.
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11.11.2020 12:24 Ответить
і їх можна зрозуміти, економіка краще не стала (як би не використовувало зеленське пандемію, але падіння економіки почалося ще до карантину).
не знаю, чи піде "кабмін" на поступки підприємцям, але кожен громадянин має вирішити для себе: чи заходити йому до привітно відчиненого закладу чи зважити на небезпеку коронавірусу.

і нехай на моєму шляху десятки відчинених закладів харчування я або приготую вдома, або скористаюся послугами служби доставки.
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11.11.2020 12:34 Ответить
Киев. Улица. Широкое окно в недешёвую забегаловку. За окном -- кухня.
НИОДНОГО В МАСКЕ!!!! Скоты.
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11.11.2020 12:34 Ответить
Эти все держатели рыгаловок - идейные противомасочники. Закрыть их всех к фуям.
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11.11.2020 12:37 Ответить
Ресторанний бізнес в Україні - на 80% пральня корупційного бабла!. Звісно офіціанти і кур'єри тут не винні, та навіть вони розуміють що медсестер і вчителів серед клієнтури вєлюрів немає
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11.11.2020 12:56 Ответить
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею - Цензор.НЕТ 4581
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11.11.2020 13:00 Ответить
Робити - дозволити ! Людям на вихідні виходити заборонити )))))
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11.11.2020 13:06 Ответить
Давайте будем дохнуть в угоду рестораторам!
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11.11.2020 13:08 Ответить
Вирус он хитрый, как мафия. По будням до 20.00 сидит под плинтусом, нос не высовывает. А как только 20.00 пропикает, так сразу и выходит на охоту, дебилов ищет. Ну, в с выходные у него вообще фестиваль круглосуточный. Но в понедельник с утречка - опять под плинтус! Я вашу мысль правильно понял?
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11.11.2020 13:11 Ответить
Для ТУПЫХ Парахнявых! Цель карантинных мероприятий ---по возможности сократить колличество возможных контактов между людьми---- Выходные это центры развлечений, массовые собрания людей..... Хотя кому я пишу, тебе лишь бы срать на власть, а по какому поводу плевать!
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11.11.2020 13:21 Ответить
По будням народу некогда ходить в ваши рыгаловки.Поэтому вас надо закрыть пожизненно за распостранение вируса.
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11.11.2020 13:26 Ответить
А теперь расскажите нам, какой процент этих протетстувальників первый раз в жизни приперся на избирательные участки и проголосовал за соплю по принципу "Хуже не будет!" и "Хоть посмеемся!"?Ну что, хуже не стало? Ржете?
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11.11.2020 13:08 Ответить
У меня бабуля говорила: "Сім год мак не родив і голоду не було"!
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11.11.2020 13:09 Ответить
(глас из мегафона) Граждане украинцы! Не стоит больше переживать! На заводах товарища Ахметова достаточно работы и пропитания! Всем хватит мяса и макарон, также имеются сладости, фрукты и выпечка для ваших детей. Вы будете работать в тёплых и светлых помещениях с двумя выходными, бросайте ваших арендодателей, выжимающих из вас последние деньги! Так как в выходные вы будете отдыхать с вашей семьёй, карантин выходного дня вас никак не коснётся! Слава Труду!
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11.11.2020 13:17 Ответить
Труду Слава!
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11.11.2020 18:31 Ответить
Ага, рестораторы по 18 лет! А плакаты качественные и не дешевые...
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11.11.2020 13:29 Ответить
Тяжело дышать ? Закажи порцию кислорода в своем любимом ресторане.)
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11.11.2020 13:35 Ответить
Не потрібно нікого закривати, все що треба це поголовне носіння масок як в приміщеннях так і на вулиці, потрібно робити їх над доступними і краще слідкувати за їх використанням, потрібно щоб вся влада показово постійно носила маски і рекламувала це, будь які заходи - в масках.
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11.11.2020 14:03 Ответить
Та и хрен на ваши рестораны.там обычные работяги не перекусывают кто жрать захочет то в маркет за продуктами и на кухню.зарплаты в конвертах чёрный нал и т.д.Персонал можно понять.
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11.11.2020 14:47 Ответить
так, маркеты закрыть нах. у кого на кухне продукты найдут - тех тоже закрыть. Наши маланские предшественники именно так в 1933-м убивали украинцев, пригшла пора великих потомков вершить великие дела.
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11.11.2020 17:57 Ответить
А где предприниматели ?Так сказать хозяйва ресторанов .Где Тищенко-баба ?
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11.11.2020 14:50 Ответить
жрать надо дома а не ходить по клоповникам и тараканникам
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11.11.2020 16:16 Ответить
А велюр теж не працюватиме по вихідним?
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11.11.2020 16:56 Ответить
Там Штаб карантина выходного дня.
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11.11.2020 18:32 Ответить
закрыть нах
иль молино
райотделы
больницы
ОПу
всех закрыть

и зеленского закрыть. годков на 20
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11.11.2020 17:55 Ответить
Надо быть просто упоротым на голову конченым имбецилом, что бы при эпидемии сидеть в кафешке или пойти в торговый центр. Чего они добиваются? Что б ублюдки поперли по их открытым ресторанам? Если бы все люди были нормальные, то во всей Украине было бы НОЛЬ посетителей при открытом бизнессе и бизнес просто б сгорал, потому что 0 клиентов во всей стране. ДИБИЛЫ.
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11.11.2020 19:43 Ответить
"Не оставляйте детей голодными!"- это плакат на митинге противников закрытия ресторанов?
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12.11.2020 00:31 Ответить
А полиция как всегда стоит молча и наблюдает.
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12.11.2020 09:03 Ответить
Всех вас дебилов в ковидное...
Мозги прочитает.. Хотя их у вас нет.. Дебилы вы конченныее
Ковид пет
А в аптеках цинка нет и смарт омеги... Ха ха
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17.11.2020 10:13 Ответить
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