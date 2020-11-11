Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Общество
В центре Киева под зданием Кабинета Министров представители ресторанного бизнеса проводят акцию против введения в Украине карантина выходного дня. Чуть ниже на перекркестке улицы Грушевского и Петровской аллеи собрались представители прочего бизнеса, которые также требуют отказаться от идеи введения локдауна в субботу и воскресенья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Всего под зданием Кабмина находится около трех сотен официантов, работников кухни, хостес и управляющего персонала. Слоганом протеста стало "Имею право работать". Протестующие бьют в кастрюли и всячески шумят. На плакатах у протестующих надписи: "Ковид не зависит от времени суток", "Карантин выходного дня - это миллион людей без работы", "Закрыли? Помогите!", "Не оставляйте детей голодными".
Ниже здания Кабмина собрались представители ФОПов, которые в знак протеста против локдауна перекрыли улицу Грушевского и Петровскую аллею. Протестующие ходят по пешеходным переходам и периодически расступаются, чтобы пропустить скопившийся транспорт.
Требование акции: не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.
На месте дежурят бойцы Нацгвардии и полиция.
По состоянию на 12:15 акция завершилась.
Фото/видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Я жду.
В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 этой Конституции.
Перевожу с юридического на человеческий. Любые мои права могут быть ограничены только на основе Конституции. Конституция в ст.64 предусматривает ТОЛЬКО ДВА варианта ограничения некоторых (но не всех, как указано выше) моих прав и свобод.
Этими вариантами являются:
- военное положение
- чрезвычайное положение
Ты видишь там слово "карантин" или "в случае карантина"? Нет. Не видишь. Т.о. при введении Карантина (к которому есть ряд вопросов как к таковому - я писал выше что есть процедура и она выполнена не была) любые права и свободы ограничены быть не могут.
Вообще... по уму и по закону оно должно работать так: Вводится военное / чрезвычайное положение... с сопутствующими гарантиями для населения (а это самое важное )
Но фишка в том, что к примеру во время ВС или ЧС низзя к примеру проводить выборы. Там вообще много чего низзя и много чего государство обязано делать. Но наши ... товарищи во власти не хотят обязанностей. А потому сделали такое вот "кастрированное" решение - которое ограничивает твои и мои права, возлагает на нас обязанности ... а они могут делать что угодно.
При ВС например, если бы я был Верховным главнокомандующим... я мог бы:
1) Силами военной полиции арестовать владельцев компаний-застройщиков скажем в Киеве.
2) Допросить их на предмет несоблюдения градостроительных норм... которые предпоалагают при постройке жилого района определенное кол-во мест в садах, школах, БОЛЬНИЦАХ - за счет застройщика для города.
3) Национализировать их предприятия за эти нарушения а их самих судить по законам военного времени. За ... действия приведшие к смертям моих соотечественников.
А ты - мог бы требовать всего этого на законных основаниях.
А так... нет ВС... зато есть куча ограничений. При том что от голода смертность 100% а от ковида где-то 1,6-2%
Покажи мне хоть одного ковидника, который хватает невинного здорового и под дулом автомата на него кашляет).
Ну как годика полтора назад. Что ж ты тогда так не переживал, учитывая что эти болезни передаются примерно так же, а от гриппа по всему миру в прошлом году погибло (по разным оценкам) до 1,2млн. людей.
?
не знаю, чи піде "кабмін" на поступки підприємцям, але кожен громадянин має вирішити для себе: чи заходити йому до привітно відчиненого закладу чи зважити на небезпеку коронавірусу.
і нехай на моєму шляху десятки відчинених закладів харчування я або приготую вдома, або скористаюся послугами служби доставки.
НИОДНОГО В МАСКЕ!!!! Скоты.
иль молино
райотделы
больницы
ОПу
всех закрыть
и зеленского закрыть. годков на 20
Мозги прочитает.. Хотя их у вас нет.. Дебилы вы конченныее
Ковид пет
А в аптеках цинка нет и смарт омеги... Ха ха