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В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, которые планируют начать использовать со следующей недели.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время проводится финальная инвентаризация потребностей районных и областных больниц, после чего до конца недели все концентраторы будут распределены и установлены. Заработать должны уже с понедельника", - написал Кучер.

В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства ковидного фонда, - Кучер 01

По его словам, 120 кислородных концентраторов рассчитаны на одного пациента, остальные 250 - на двух.

Глава обладминистрации отметил, что эти концентраторы были куплены за счет средств госбюджета, т.н. "ковидного фонда".

В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства ковидного фонда, - Кучер 02

"Всего Харьковская область получила 37 млн грн на решение вопросов кислородного обеспечения, половина из которых была разделена на область (за что и приобретенные концентраторы), половина - на город Харьков", - написал он.

По словам Кучера, после введения концентраторов в эксплуатацию, процент коек, обеспеченных кислородом, превысит 50%.

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Топ комментарии
+3
... и спишут на этом разворованные 40 миллиардов из Фонда!
по 108 миллионов за один аппарат.
В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер - Цензор.НЕТ 6014
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11.11.2020 12:29
+3
Зачем? Пускай лижут спасительный памятник жюкова, Гепа передал из Берлина.
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11.11.2020 12:31
+2
Зараз розвезуть по хижкам крутеликів. Дружина бачила в одного такого на хаті одразу два. Щоб мало не показалось, сам купував ще до хвороби, йому вже сталися в нагоді.
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11.11.2020 12:33
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Всё это хорошо , только надо реально штрафовать за отсутствие маски или ношение её под носом или на подбородке . Ни одного копа никогда не видел в торговых центрах . Наверное , боятся туда заходить ?
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11.11.2020 12:28 Ответить
людям в условиях эпидемии никто не доплачивает на покупки масок или выплаты штрафов...
а деньги на это в фонде, конечно же, есть..
эти асфальты нас погубят..

кто-то же принимает решение, чтобы деньги из фонда борьбы с эпидемией применять не по назначению - на большую стройку зеленского
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11.11.2020 12:46 Ответить
... и спишут на этом разворованные 40 миллиардов из Фонда!
по 108 миллионов за один аппарат.
В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер - Цензор.НЕТ 6014
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11.11.2020 12:29 Ответить
Чому зразу " разворованные". Всі квитації є - гроші пішли на дороги до лікарень та на кладовища.
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11.11.2020 15:56 Ответить
К этим аппаратам ещё бы врачей где то найти
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11.11.2020 12:30 Ответить
Навіщо, побутовий пристрій. Концентратор бере повітря з кімнати і відбирає з нього азот. Таким чином концентрація кисню збільшується.
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11.11.2020 12:35 Ответить
А зачем бытовые приборы в медицине?
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11.11.2020 12:53 Ответить
Яка різниця як що воно працює?
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11.11.2020 13:20 Ответить
Зачем? Пускай лижут спасительный памятник жюкова, Гепа передал из Берлина.
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11.11.2020 12:31 Ответить
Нужно было ещё пару тройку концертов Оли Поляковой провести! Она враз научит как при вирусе дышать!
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11.11.2020 13:56 Ответить
Зараз розвезуть по хижкам крутеликів. Дружина бачила в одного такого на хаті одразу два. Щоб мало не показалось, сам купував ще до хвороби, йому вже сталися в нагоді.
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11.11.2020 12:33 Ответить
Цинічно: ...кисневих контрацепторів? У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти "ковідного фонду", - Кучер - Цензор.НЕТ 758
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11.11.2020 13:05 Ответить
Я, людина далека від медицини, почув про кисневі концентратори не пізніше весни 2020. Зараз на дворі середина листопада 2020. Зьозіки ви (і ті хто вас вибрав) такі круті профі що плакать хочеться.
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11.11.2020 13:49 Ответить
Ти людина ще й далека від логіки. Навесні їх вистачало. Зараз пішла велика хвиля, то й докупають.
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11.11.2020 16:02 Ответить
Тикать будеш своїм зьозікам. Подивитись експоненційні графіки захворілих і спрогнозувати на крок вперед - явно не в рамках розумових можливостей таких як ти чи твоєї недовлади.
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11.11.2020 16:14 Ответить
А для порівняння в тебе є графіки кількості кисневих концентраторів? Чи кількості померлих через нестачу кисневих концентраторів? Може якраз купили через прогноз ще більшого зростання захворюваності? У вас, істеричних порохоботиків, ніколи не буває позитивного мислення - одна зрада-зрадонька. Хай ще професійні боти тут розганяють, а ти чого туди ж пнесся?
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11.11.2020 19:36 Ответить
Скажи мені професійний (чи аматорський) зьозік - що за 1,5 року було не профукане, а зроблено хоча б рівні задовільно (навіть не добре)? Я от реально не знаю. Може земельна реформа. І може ВТС з Туреччиною. Все інше на рівні провалів (менших, більших або катастрофічних).

Я тобі скажу чого вони купили концетратори - бо просрали модернізацію лікарняних кисневих систем, бо просрали покупку ШВЛ-ів і т д. Я тобі гарантую що графіків померлих від нестачі кисню немає навіть у цієї недовлади - членограйство на піаніні це їхня стеля можливостей.
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11.11.2020 20:52 Ответить
Отака в нас країна, що все йде дуже важко. Але у попередників це не йшло під фанфари патріотизму, а зараз не йде під сморід порохоботиків.
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11.11.2020 22:41 Ответить
хорошо.
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11.11.2020 18:31 Ответить
 
 