20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за "упреков в безделье". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беляевском районе Одесской области 20-летний парень зарезал мать и тяжело ранил отца, которые, по его словам, не давали ему денег и упрекали в безделье.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленника, напавшего на своих родителей в их частном доме, задержали вчера.

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Как отмечается, местный житель, проживавший с родителями, признался в том, что решил их убить за то, что они не давали ему деньги и упрекали в безделье.

"Спланировав все заранее, 20-летний парень наточил нож, дождался, когда отец и мать уснут, а потом зашел к ним в комнату и стал наносить удары. Раненые смогли вытолкать сына из дома и, закрыв за ним дверь, вызвали полицию и скорую помощь", - сообщили в управлении.

Однако злоумышленник выбил оконное стекло, влез в дом и снова набросился на родителей.

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В общей сложности он нанес им порядка 15-ти ножевых ударов область живота и грудной клетки, после чего скрылся.











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