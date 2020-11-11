20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за "упреков в безделье". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В Беляевском районе Одесской области 20-летний парень зарезал мать и тяжело ранил отца, которые, по его словам, не давали ему денег и упрекали в безделье.
Как сообщили Цензор.НЕТ в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленника, напавшего на своих родителей в их частном доме, задержали вчера.
Как отмечается, местный житель, проживавший с родителями, признался в том, что решил их убить за то, что они не давали ему деньги и упрекали в безделье.
"Спланировав все заранее, 20-летний парень наточил нож, дождался, когда отец и мать уснут, а потом зашел к ним в комнату и стал наносить удары. Раненые смогли вытолкать сына из дома и, закрыв за ним дверь, вызвали полицию и скорую помощь", - сообщили в управлении.
Однако злоумышленник выбил оконное стекло, влез в дом и снова набросился на родителей.
В общей сложности он нанес им порядка 15-ти ножевых ударов область живота и грудной клетки, после чего скрылся.
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Их как за своих засвербело.
А других не жалко?
Мразь
Де поймают - там и любят
Не кусай руку которая тебя кормит.
Ну а если сук перепились, то и загремел куда следует.
А убив родителей-источник который перестал быть источником - отрезал руку за ненадобностью.
Вообще-то логично, но ... сами понимаете ужасно.
А покидьку дадуть років 12 , та у 32 він повернеться, і ще років з п'ятдесят буде "прикрашати" своїм існуванням суспільство.