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Одесская область (3105) Нацполиция (15732) убийство (6290)

20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за "упреков в безделье". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Беляевском районе Одесской области 20-летний парень зарезал мать и тяжело ранил отца, которые, по его словам, не давали ему денег и упрекали в безделье.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленника, напавшего на своих родителей в их частном доме, задержали вчера.

Как отмечается, местный житель, проживавший с родителями, признался в том, что решил их убить за то, что они не давали ему деньги и упрекали в безделье.

"Спланировав все заранее, 20-летний парень наточил нож, дождался, когда отец и мать уснут, а потом зашел к ним в комнату и стал наносить удары. Раненые смогли вытолкать сына из дома и, закрыв за ним дверь, вызвали полицию и скорую помощь", - сообщили в управлении.

Однако злоумышленник выбил оконное стекло, влез в дом и снова набросился на родителей.

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В общей сложности он нанес им порядка 15-ти ножевых ударов область живота и грудной клетки, после чего скрылся.

20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 01
20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 02
20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 03
20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 04
20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 05

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Топ комментарии
+21
Тот случай когда воспитывают одинаково, а один брат вырос человеком, а другой брат вырос дебилом и алкашом.
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11.11.2020 14:42
+12
А что это за формулировка такая игриво-нахальная: "Але хлопець не розгубився і заліз через вікно"??? Он что - на сцене в камеди-клаб???
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11.11.2020 14:21
+10
Тот случай, когда родители пожали плоды своего воспитания.
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11.11.2020 14:17
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Тот случай, когда родители пожали плоды своего воспитания.
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11.11.2020 14:17 Ответить
Тот случай когда воспитывают одинаково, а один брат вырос человеком, а другой брат вырос дебилом и алкашом.
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11.11.2020 14:42 Ответить
звідки інфа що виховували однаково?
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11.11.2020 15:21 Ответить
А тебе мало прецедентов?
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11.11.2020 19:52 Ответить
Ну воспитание в данном случае особо ничего не значит!Ведь может родители его зачинали в пьяном состоянии или курили при этом!!!!А может в роду у мамы психи были и на сыне они проявились-ведь(как правило)психологическое здоровье передаётся сыну от мамы!!!
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11.11.2020 15:37 Ответить
о прибежали скулитики про воспитание которое никогда не работало. давай расскажи нам про воспитание...сказочки
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11.11.2020 15:12 Ответить
думаю, это просто руссские гены....100 % фамилия какая нибудь некрасов или катяхов. Украинцы так не поступают
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11.11.2020 15:28 Ответить
Украинцы это и есть русские. А этот маньяк - помесь фино-угра с татарином, да простят модеры за нацизм.
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11.11.2020 19:54 Ответить
А что это за формулировка такая игриво-нахальная: "Але хлопець не розгубився і заліз через вікно"??? Он что - на сцене в камеди-клаб???
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11.11.2020 14:21 Ответить
то редакційні так стібуться...
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11.11.2020 14:35 Ответить
да да типа вот какой парень маладец не растреляся им полез добивать..умничка сообразительный
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11.11.2020 15:14 Ответить
Вероятно росийские корни дали о себе знать
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11.11.2020 14:21 Ответить
Яблоко от яблони далеко не падает.
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11.11.2020 14:24 Ответить
Через год на такие сообщения никто не будет реагировать...daily routine, как говориться 20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за "упреков в безделье" - Цензор.НЕТ 9442
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11.11.2020 14:26 Ответить
Если ты так уверен - иди своих резать
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11.11.2020 14:38 Ответить
в жопу будешь своих втыкать, топорик для тебя все время наготове 20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через "докори за неробство" - Цензор.НЕТ 7405
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11.11.2020 14:50 Ответить
Поеш говна, урод аннально обиженный
Их как за своих засвербело.
А других не жалко?
Мразь
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11.11.2020 14:58 Ответить
кацап,на твоєму койне+ЄзЫкє потрібно писати "как говорится", ніякого тут м'якого знаку.)
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11.11.2020 14:55 Ответить
самый правильный вариант - как гаваритца...
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11.11.2020 16:38 Ответить
троллинг и через год будет актуален, так как такие как ты тут постоянно ср*т 20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через "докори за неробство" - Цензор.НЕТ 1328
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11.11.2020 16:52 Ответить
Жах....
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11.11.2020 14:27 Ответить
Він повернувся і добив матір і намагався те саме зробити з батьком.
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11.11.2020 14:28 Ответить
Виродок ненормальний. Таких стерилізувати треба
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11.11.2020 14:32 Ответить
Нееее... Он получит или 15 или пожизненное. А таких в тюряге любят.
Де поймают - там и любят
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11.11.2020 14:39 Ответить
дер унтерменш
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11.11.2020 14:42 Ответить
Теперь кормить мы его будемо разом.
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11.11.2020 14:44 Ответить
Суп из рыбьих голов еще тот деликатес
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11.11.2020 14:59 Ответить
жене беру, её аж трясёт от счастья.
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11.11.2020 15:20 Ответить
логика у этого ублюдка железная - зарезал, потому что не давали денег..., решение проблемы отсутствия денег - уничтожить источник их поступления...
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11.11.2020 14:52 Ответить
Не пили сук на котором сидишь.
Не кусай руку которая тебя кормит.
Ну а если сук перепились, то и загремел куда следует.
А убив родителей-источник который перестал быть источником - отрезал руку за ненадобностью.
Вообще-то логично, но ... сами понимаете ужасно.
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11.11.2020 15:01 Ответить
года 3 дадут, хулиганство в общем, ждите этого упыря на улицах нашей страны.
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11.11.2020 14:58 Ответить
Ну, красава, теперь тебе точно никто денег не даст, ближайшие лет десять это точно, ты ваще на добкина не похож!)
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11.11.2020 15:14 Ответить
Так може статися з батьками які вважають що дітей має виховувати дитсадок, школа, вулиця. Всі ті хто відкупається від дітей грошима і подарунками замість витрачати час на сімейне виховання. Він же виріс для них чужим!
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11.11.2020 15:19 Ответить
Кто же ему в тюрягу грев передавать будет
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11.11.2020 15:20 Ответить
у него обычная логика типичного зебила...
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11.11.2020 15:45 Ответить
Просто дебил слов нет...
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11.11.2020 15:47 Ответить
Який жах. Співчуття родині.
А покидьку дадуть років 12 , та у 32 він повернеться, і ще років з п'ятдесят буде "прикрашати" своїм існуванням суспільство.
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11.11.2020 15:47 Ответить
Расстрел!
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11.11.2020 15:56 Ответить
Через электростул.
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11.11.2020 20:01 Ответить
Руки на фото не схожі на такі як у нероби
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11.11.2020 16:47 Ответить
Обратите внимание на руки.по рукам видно, что человек делал.
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11.11.2020 17:14 Ответить
по рукам видно что люмпен
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11.11.2020 20:00 Ответить
Психічнохворий. Люди із здоровою психікою батьків не вбивають.
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11.11.2020 20:16 Ответить
 
 