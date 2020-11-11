На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Ереване на митинге оппозиции на площади Свободы уже задержаны десятки человек.
Об этом заявили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenpress.
"На 13:30 11 ноября в полицию доставлено 79 человек", - отметили в полиции.
Однако некоторые СМИ пишут, что на митинге задержаны около 130 человек.
Участники митинга требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.
По состоянию на 15:20 по киевскому времени депутаты фракции "Процветающая Армения" Национального Собрания Армении, участвующие в митинге, входят в здание парламента. Как сообщает Armenpress, член фракции Наира Зограбян сообщила, что сейчас начинается процесс созыва внеочередного заседания для обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.
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"Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен и наказан за свои безобразные поступки, по сути, преклонил колени и принял все мои условия. В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось. Подписание мною и Путиным увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, где же ты подписал этот документ? Но это не так уж и важно. Потому что сейчас его найти невозможно. Никто и не может спросить, ай Пашинян, где ты это подписал?", - добавил Алиев
- В «хаше» мозгов больше…
(«хаш» - крепкий наваристый бульйон, с зеленью, из бараньей или говяжьей головы).
пару заяв про великі перемоги в студію
Потом их арм. мафия на машинах в Бельгию перевозит -- там легче зацепиться.
Одно спасенье ЕСу от гордых армян и вольных азеров -- карантин.
Щас ещё ЕС внешние границы укреплять будет от искателей халявы и потребителей толлерантности... -- уже договариваются.
Ну , не смог больше ....