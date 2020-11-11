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Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего военнослужащего ВСУ, который был завербован представителем спецслужб РФ для сбора разведывательной информации в ущерб государственной безопасности нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным следствия СБУ, фигурант по заданию иностранных кураторов должен был собирать сведения о военных объектах, которые дислоцируются на территории Волынской области. Также представителей спецслужб РФ интересовала информация об участниках антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Для сбора разведывательных данных злоумышленник пытался привлечь других жителей региона.

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Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ 01
Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ 02
Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Явно Ермак не в курсе, ага. Так бы выпустили уже, извинились и до дома подвезли.
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11.11.2020 16:35
+3
Вася, ты бы морду свою ватную поберег. Ты-то чего у нас тут патриот? Крым чей, вася?
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11.11.2020 16:36
+3
Волынь "братишек" интересует? Это в контексте "бросков на рывок" из Беларуси, создания провокаций в отношении поляков и захвата заложников из заробитчан, наивно поехавших после АТО и ООС за денежкой на Рашу? Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6161
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11.11.2020 16:37
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Явно Ермак не в курсе, ага. Так бы выпустили уже, извинились и до дома подвезли.
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11.11.2020 16:35 Ответить
Вполне возможно, что так и произойдёт. Лицо то скрыто. Может задержанный уже в кабаке празднует?
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11.11.2020 17:04 Ответить
А йому і не треба бути в курсі, то якийсь совковий воєн.пенс, що по інтернету за "часи фсб" скидував фотки техніки і наших в/ч, а в кабаках по пяні випитував військових "в каком палку служиш синок ?"
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11.11.2020 17:25 Ответить
Вася, ты бы морду свою ватную поберег. Ты-то чего у нас тут патриот? Крым чей, вася?
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11.11.2020 16:36 Ответить
Волынь "братишек" интересует? Это в контексте "бросков на рывок" из Беларуси, создания провокаций в отношении поляков и захвата заложников из заробитчан, наивно поехавших после АТО и ООС за денежкой на Рашу? Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6161
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11.11.2020 16:37 Ответить
Хоч не Єрмака там піймали?)
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11.11.2020 16:53 Ответить
А он что, был военнослужащим ВСУ?
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11.11.2020 17:03 Ответить
Окуєнна пабєда, досягнення, здобули, перемогли. Совковий воєн.пенс, не захотів повертатися в радниє іпеня, мухасранскі чи **********. Краще б бакланов генштаб пошерстив, всіх діючих палковніків і хєнєралів, котрі до 91р. служили чи вчились сов.армии та кгб.
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11.11.2020 17:21 Ответить
А агента фсб - дерьмака когда арестуют?!
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11.11.2020 18:54 Ответить
 
 