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Олимпиада (1073) почта (124) Токио (63) Япония (1240)

Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятными местами Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Почта столицы Японии Токио начала продажу памятных марок "Украина - город Хино". На марках - известные украинские места: "Ласточкино гнездо", памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, Церковь сошествия Святого Духа на Львовщине и "Тоннель любви" на Ривненщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что проект реализуется в рамках японской правительственной программы "Host Town". Цель программы - углубить культурные связи Японии с другими странами мира в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр. Город Хино - префектура Токио.

Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятными местами Украины, в том числе Ласточкиным гнездом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду


Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятными местами Украины, в том числе Ласточкиным гнездом 02

Напомним, перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Также читайте: Олимпиада в Токио пройдет без пышных церемоний и по упрощенному сценарию, - исполнительный директор Игр-2020 Муто

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
Надо тоже выпустить юбилейные монеты 1, 5, 10 грн с изоображением японских Курил, Сахалина и ...ладно, Камчатку тоже пусть забирают...
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11.11.2020 16:46
+22
Даже японцы знают, что Крым украинский, а вот часть наших же граждан находится в прострации и в состоянии "язык в одном месте" касаемо этого вопроса Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятками Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом" - Цензор.НЕТ 5260
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11.11.2020 16:44
+18
Це москалям за Куріли.
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11.11.2020 16:45
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Даже японцы знают, что Крым украинский, а вот часть наших же граждан находится в прострации и в состоянии "язык в одном месте" касаемо этого вопроса Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятками Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом" - Цензор.НЕТ 5260
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11.11.2020 16:44 Ответить
Це москалям за Куріли.
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11.11.2020 16:45 Ответить
ну вот...теперь благодаря Японии "Ласточкино гнездо" на десятилетия останется (как и прежде) украинским !!!
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11.11.2020 16:45 Ответить
Надо тоже выпустить юбилейные монеты 1, 5, 10 грн с изоображением японских Курил, Сахалина и ...ладно, Камчатку тоже пусть забирают...
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11.11.2020 16:46 Ответить
И немецкого Кенигсберга
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11.11.2020 18:16 Ответить
АК також монети присвячені Українській Далекосхідній Республіці або Республіці Зелений Клин. Самопроголошеній, а пізніше - автономній українській державі, що постала на території колишньої Російської імперії в районах Зеленого Клину (Амурщині, Приморщині з Усурійським краєм, Забайкальщині, Камчатці та в «смузі відчуження» маньчжурської залізниці), що були переважно заселені українцями.
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11.11.2020 20:45 Ответить
Так виглядала мапа сусідніх держав, Японії і Далекосхідної України (Республіки Зелений Клин) 100 років тому.
Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо" - Цензор.НЕТ 3781
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11.11.2020 20:50 Ответить
А також Східній слобожанщині і Кубані

Східна Слобожанщина - землі анексовані московськими більшовиками
https://garmatny.blogspot.com/2020/05/blog-post_23.html
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11.11.2020 21:47 Ответить

Мартин Брест
 був в ефірі.
7 год ·

Что на самом деле произошло с системой питания в армии: Минобороны против Генерального штаба.))
https://www.facebook.com/100006448650648/videos/2812107635680831/?notif_id=1605079321294298&notif_t=live_video&ref=notif
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11.11.2020 16:48 Ответить
Японцев не проведёшь, у них у самих есть вопросы к росии по поводу островов
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11.11.2020 16:49 Ответить
у них короны нет или без зрителей проводить онлайн-трансляцию будут?
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11.11.2020 16:57 Ответить
Неплохо промыли уриной глаза росиянцев. Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо" - Цензор.НЕТ 5137
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11.11.2020 17:00 Ответить
Молодцы джапы, спасибо Вам! Яркий пример для всяких медведчуков, рабиновичей,боек,шуфричей,скориков и прочей мрази!
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11.11.2020 17:01 Ответить
респект самураям!
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11.11.2020 17:10 Ответить
どうもありがとうございました！
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11.11.2020 17:25 Ответить
doumo arigatou gozaimatsu! Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо" - Цензор.НЕТ 942
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11.11.2020 19:40 Ответить
gozaimashita
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11.11.2020 19:41 Ответить
Курилы и Сахалин - это ЯПОНИЯ!!!!
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11.11.2020 17:34 Ответить
А Сибирь-Китай.
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11.11.2020 18:12 Ответить
ありがとう
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11.11.2020 19:38 Ответить
Ну, красавцы!
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12.11.2020 00:19 Ответить
 
 