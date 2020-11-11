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Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятными местами Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Почта столицы Японии Токио начала продажу памятных марок "Украина - город Хино". На марках - известные украинские места: "Ласточкино гнездо", памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, Церковь сошествия Святого Духа на Львовщине и "Тоннель любви" на Ривненщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечается, что проект реализуется в рамках японской правительственной программы "Host Town". Цель программы - углубить культурные связи Японии с другими странами мира в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр. Город Хино - префектура Токио.
Напомним, перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Мартин Брест
був в ефірі.
7 год ·
Что на самом деле произошло с системой питания в армии: Минобороны против Генерального штаба.))
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