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Запорожье (2340) правоохранительные органы (2944) дезертирство (292) патрульная полиция (1790) ВСУ (5149)

Задержан дезертир, который сбежал из части в Одессе и занимался грабежами в Запорожье, - патрульная полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Патрульные полицейские в Запорожье задержали местного жителя, который был в розыске за дезертирство из воинской части в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции Запородской области в Фейсбук.

Задержан дезертир, который сбежал из части в Одессе и занимался грабежами в Запорожье, - патрульная полиция 01

Патрульные задержали правонарушителя, который совершал нападения на людей в Запарожье и отбирал ценные вещи, преимушественно мобильные телефоны.

При задержании, инспекторы обнаружили, что 21-летний мужчина с 2019 года является военнослужащим ВСУ в Одессе и разыскиевается ГБР по ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин, совершенное в условиях особого периода). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одесчине дезертира-контрактника приговорили к 5 годам лишения свободы, - военная прокуратура

Задержан дезертир, который сбежал из части в Одессе и занимался грабежами в Запорожье, - патрульная полиция 02

Автор: Володимир Янченко
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Его что, с военным билетом взяли?
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11.11.2020 16:56 Ответить
Ну а с чем? Паспорт на время службы изымают
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11.11.2020 17:10 Ответить
Кто изымает?
Я о том, что, находясь в СЗЧ (как указано в статье), выходил грабить, имея при себе документ? Да ещё и ВБ?
Или СЗЧ приплели уже после того, как попался на краже/грабеже?
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11.11.2020 17:16 Ответить
Ты сдаеш его на хранение в военкомате. Не знал?
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11.11.2020 17:17 Ответить
Ни в какой военкомат ни на какое хранение ничего не сдаётся. При поступлении на службу РВК снимает со своего учёта, делая соответственную запись в ВБ.
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11.11.2020 17:21 Ответить
Влип Максим, и х.й с ним.
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11.11.2020 18:07 Ответить
Не подфартило, не фортануло...
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11.11.2020 18:35 Ответить
Когда задержат дезертира и уклониста из Кривого Рога, который грабит всю Украину?
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11.11.2020 18:50 Ответить
Этот за "нормальную" мужицкую статью будет осуждён. В отличие от "воина" - контрактника из Ровного, которого взяли за изнасилование несовершеннолетней прям под школой.
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11.11.2020 21:12 Ответить
 
 