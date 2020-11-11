Задержан дезертир, который сбежал из части в Одессе и занимался грабежами в Запорожье, - патрульная полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Патрульные полицейские в Запорожье задержали местного жителя, который был в розыске за дезертирство из воинской части в Одессе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции Запородской области в Фейсбук.
Патрульные задержали правонарушителя, который совершал нападения на людей в Запарожье и отбирал ценные вещи, преимушественно мобильные телефоны.
При задержании, инспекторы обнаружили, что 21-летний мужчина с 2019 года является военнослужащим ВСУ в Одессе и разыскиевается ГБР по ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин, совершенное в условиях особого периода).
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Я о том, что, находясь в СЗЧ (как указано в статье), выходил грабить, имея при себе документ? Да ещё и ВБ?
Или СЗЧ приплели уже после того, как попался на краже/грабеже?