Задержан дезертир, который сбежал из части в Одессе и занимался грабежами в Запорожье, - патрульная полиция. ФОТО

Патрульные полицейские в Запорожье задержали местного жителя, который был в розыске за дезертирство из воинской части в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции Запородской области в Фейсбук.

Патрульные задержали правонарушителя, который совершал нападения на людей в Запарожье и отбирал ценные вещи, преимушественно мобильные телефоны.

При задержании, инспекторы обнаружили, что 21-летний мужчина с 2019 года является военнослужащим ВСУ в Одессе и разыскиевается ГБР по ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин, совершенное в условиях особого периода).

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