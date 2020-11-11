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В Полтаве от осложнений COVID-19 умер ветеран АТО врач Виталий Нетребовский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

В Полтаве в результате осложнений от коронавирусной болезни умер 55-летний заведующий неврологическим отделением 3-й больницы Виталий Нетребовский. Врач в 2014-2016 годах служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода, а последнее время лечил пациентов с COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

В Полтаве от осложнений COVID-19 умер ветеран АТО врач Виталий Нетребовский 01

"К 28-й ОМБр Виталий присоединился в самое тяжелое для страны время в 2014 году. Капитан медицинской службы, он зарекомендовал себя как отличный профессионал и помог многим бойцам на передовой. Многие из тех, кто служит в нашей бригаде вспоминают его очень добропорядочной и искренним человеком", - говорится в сообщении. 

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Автор: Володимир Янченко
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