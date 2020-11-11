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Зеленский (16541) судебная реформа (1535) Смирнов Андрей (44) Ионушас (19)

Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Состоялось заседание обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы под председательством президента Владимира Зеленского, который участвовал в формате видеоконференции. Глава государства поставил задачу разработать конкретные пути для выхода из нынешнего конституционного кризиса, а также для восстановления доверия общества к судебной власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы 01

Это первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины, которое состоялось после решения Конституционного Суда по ряду положений антикоррупционного законодательства.

Глава государства отметил, что справедливость является одной из базовых ценностей граждан Украины, но ее невозможно обеспечить без эффективной и независимой правоохранительной и судебной систем. Кроме того, справедливого судопроизводства нуждаются отечественные и иностранные инвесторы.

"В послании к Верховной Раде я говорил о необходимости судебной реформы. Но не ради слова "реформа", не для тасовки должностей между одними и теми же персоналиями, а именно для тех изменений, которые дадут объективное, беспристрастное, справедливое судопроизводство ", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы, - Зеленский

Он напомнил, что 27 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Комиссии по вопросам правовой реформы активизировать подготовку предложений по судебной реформе.

"Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ. Только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми актами и рекомендациями Венецианской комиссии", - отметил президент.

Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы 02

"Я жду от Комиссии действенных решений и конкретных путей выхода - как из текущего конституционного кризиса, так и тотального кризиса доверия к органам судебной власти. Даже если для этого необходимо вносить изменения в Конституцию Украины", - заявил глава государства.

Председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас рассказал об основных направлениях ее работы. Среди приоритетов - восстановление кадрового обеспечения судов и запуск работы обновленного состава Высшей квалификационной комиссии судов Украины, создание нового независимого дисциплинарного органа в судебной системе, совершенствование процедуры избрания новых доброчестных и профессиональных членов Высшего совета правосудия.

Важными элементами в реформе судопроизводства Ионушас назвал разработку и внедрение единых стандартов качества выполнения судами своих функций, а также внедрение электронного суда и осуществления судопроизводства онлайн.

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Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы 03

Для восстановления доверия общества в Конституционный Суд председатель Комиссии по вопросам правовой реформы считает необходимым принятие новых законодательных принципов работы КСУ. Также необходимо согласовать с Конституцией Украины законодательство, регулирующее деятельность Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Службу безопасности Украины нужно лишить несвойственных ей функций, в частности по расследованию экономических и коррупционных преступлений.

Председатель рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов назвал одним из приоритетов преодоление кадрового дефицита в судах.

"Из-за отсутствия более трети судей страдают не только судьи от перегрузки, но и обычные люди, которые годами ждут рассмотрения своих дел. Формирование новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины по результатам открытого конкурса позволит начать процедуру отбора судей", - подчеркнул он. Смирнов призвал народных депутатов как можно быстрее завершить работу над законопроектом № 3711, который разблокирует работу по квалификационного оценки и назначения судей.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 7344
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11.11.2020 20:06
+10
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 443
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11.11.2020 20:15
+9
патамуша у них задача не спасти страну, а развалить её.

если подходить с точки зрения такой парадигмы, то они всё делают системно и правильно
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11.11.2020 20:09
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Правила форума Совет форумчан
Господи милостивый!!! Жив курилка)))
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11.11.2020 19:59 Ответить
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 713
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11.11.2020 20:33 Ответить
Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 6993
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11.11.2020 21:15 Ответить
теперь у нас точно "преЗЕдент из телевизора"
ура товарищи!
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11.11.2020 20:01 Ответить
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 7344
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11.11.2020 20:06 Ответить
патамуша у них задача не спасти страну, а развалить её.

если подходить с точки зрения такой парадигмы, то они всё делают системно и правильно
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11.11.2020 20:09 Ответить
Справедливость невозможна без справедливой справедливости.. не указы решают такие мометны.. это аксиома.. она людям или понятна, или нет.. а понятна она или нет - это проблема государства, вернее телам котрые мычат от имени государства..
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11.11.2020 20:06 Ответить
Его диплом "юриста" - первое доказательство отсутствия справедливости
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11.11.2020 20:07 Ответить
У Гепы научился? Тот тоже непонятно как и откуда является народу в виде образов...

Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 7201
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11.11.2020 20:07 Ответить
Чем он там водил... Водятел. "Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник, печь пироги начнет сапожник..."
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11.11.2020 20:07 Ответить
Сколько же нуно было время президенту ,что бы понять основы фундамента государства?
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11.11.2020 20:09 Ответить
А оно поняло?
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11.11.2020 20:10 Ответить
должно было хватить 10 лет средней школы.

он не понял в свои 42, хотя это его основная работа.

дадим ему ещё 100 дней, мож наверстает ...
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11.11.2020 20:17 Ответить
Лучше бы вместо Зеленского на это совещание пригласили Siri!
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 8150
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11.11.2020 20:10 Ответить
Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 6094
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11.11.2020 21:08 Ответить
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 3772
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11.11.2020 20:11 Ответить
Санітари Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 3467
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 236
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11.11.2020 20:11 Ответить
Спутники жизни!
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 6319
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11.11.2020 20:13 Ответить
Президент Зеленский молодец всё правильно делает.Так держать.
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11.11.2020 20:12 Ответить
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 443
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11.11.2020 20:15 Ответить
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 9814
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11.11.2020 20:28 Ответить
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 8868
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11.11.2020 20:31 Ответить
Олег Петрович ed2c8e0a - "....молодец всё правильно делает.Так держать."

Тобто зеЛеніна будуть лікувати лікарі яким захисні костюми купував Порох, а користуватися він буде ШВЛом який придбав фонд Порошенка?
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11.11.2020 23:22 Ответить
пацаны продолжают креативить

Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 5459
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11.11.2020 20:15 Ответить
а шо....
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12.11.2020 01:02 Ответить
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 4992
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11.11.2020 20:19 Ответить
що там відносно виведених через "пилосос" Приват понад 5, 5 лярда зЄлені....- всі бЄнефицарії тут, і непогано себе почувають- мутять бабло дальше..., що там із "справедливістью"... Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 6492
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11.11.2020 20:19 Ответить
Ой дурааак!!!!Млять,справедливость понятие этическое и для каждого индивида она своя!р с законностью не имеет ни чего общего!потому как законность едина для всех(ну покрайней мере должна быть!)о какой справедливости можно лепетать между волком и козой, работодателем и работником? Вот для урегулирования отношений и принимают законы....Оно шо, никогда не слышали фразы "закон не прав но он закон "!?!
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11.11.2020 20:19 Ответить
цирк с придурком продолжается Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 3779
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11.11.2020 20:21 Ответить
Да ты шо? Какое глубокое и, главное, новаторское умозаключение!
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11.11.2020 20:23 Ответить
Нечего восстанавливать- у нас НИКОГДА не было судебной власти, которая пользовалась бы доверием общества.
Проще построить с нуля, чем из мафиозного клана "решал" пытаться построить судебную ветвь власти государства.
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11.11.2020 20:23 Ответить
Я тебе больше скажу НЕЛЬЗЯ построить справедливое государство! Это два несовместимых понятия!Можно попытаться построить правовое,где законы будут едины для всех.Простой пример назови хоть одну страну, в которой граждане считают что они платят справедливые налоги!! Все! Дошло дело до личного кошелька и справедливость у каждого своя!
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11.11.2020 20:37 Ответить
Я хоч слово сказав про справедливість? Мені судова гілка влади потрібна- а не міфічна "справедливість".
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11.11.2020 21:16 Ответить
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 8805
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11.11.2020 20:27 Ответить
Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы-и после этого раздался дружный хохот вовків(которые "судьи") и олигархов Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 2317
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11.11.2020 20:42 Ответить
Как показывает практика (которая критерий истины), Зеленский уничтожить реформы может, а провести - нет. Аминь.
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11.11.2020 20:43 Ответить
Петя рехформы не проводил, а просто навалял. Приходиться за ним чистить.
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11.11.2020 20:49 Ответить
Поліція шукала "вибухівку" в машині Марусі Звіробій

Маруся з друзями везла паперове піаніно під будівлю Львівського міського суду (який розглядає звинувачення Олени Самбул і Софії Федини в спробі замаху на В.Зеленського), поліція затримала авто і шукала там вибухівку
відео за ссиллю
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11.11.2020 20:57 Ответить
Вошь дь Зебилов в привычном для себя голубом очке
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11.11.2020 21:02 Ответить
Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 9446 Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 1543
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11.11.2020 21:03 Ответить
Ну чим не онлайн урок
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11.11.2020 21:05 Ответить
До "я - легитимный!" совсем немного отсталось....
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11.11.2020 22:59 Ответить
теперь "зеленые комисары" будут востанавливать доверие к КС и в Украине и на международной арене.16 декабря ЕС может подтвердить доверие отменой безвиза... Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 4310
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11.11.2020 23:36 Ответить
Помниться кто-то из ветхозаветных пророков говорил, мол, люди, не ищите справедливости - её здесь нет. (в смысле на планете Земля). Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 2621
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12.11.2020 00:09 Ответить
читайте Библию, вожди
без Бога в сердце никакой справедливости не бьівает
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12.11.2020 00:59 Ответить
''Зелені'' заяви гарні. а от справи - чорні.
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12.11.2020 02:55 Ответить
Фабрика грез. Людям не запретишь мечтать. А, потом - разочаровываться и опять мечтать уже запредельно. И, - ненавидеть тех, кто возвращает их в реальность.
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12.11.2020 07:37 Ответить
 
 