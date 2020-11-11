Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы. ФОТО

Состоялось заседание обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы под председательством президента Владимира Зеленского, который участвовал в формате видеоконференции. Глава государства поставил задачу разработать конкретные пути для выхода из нынешнего конституционного кризиса, а также для восстановления доверия общества к судебной власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Это первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины, которое состоялось после решения Конституционного Суда по ряду положений антикоррупционного законодательства.

Глава государства отметил, что справедливость является одной из базовых ценностей граждан Украины, но ее невозможно обеспечить без эффективной и независимой правоохранительной и судебной систем. Кроме того, справедливого судопроизводства нуждаются отечественные и иностранные инвесторы.

"В послании к Верховной Раде я говорил о необходимости судебной реформы. Но не ради слова "реформа", не для тасовки должностей между одними и теми же персоналиями, а именно для тех изменений, которые дадут объективное, беспристрастное, справедливое судопроизводство ", - подчеркнул Зеленский.

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Он напомнил, что 27 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Комиссии по вопросам правовой реформы активизировать подготовку предложений по судебной реформе.

"Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ. Только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми актами и рекомендациями Венецианской комиссии", - отметил президент.

"Я жду от Комиссии действенных решений и конкретных путей выхода - как из текущего конституционного кризиса, так и тотального кризиса доверия к органам судебной власти. Даже если для этого необходимо вносить изменения в Конституцию Украины", - заявил глава государства.

Председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас рассказал об основных направлениях ее работы. Среди приоритетов - восстановление кадрового обеспечения судов и запуск работы обновленного состава Высшей квалификационной комиссии судов Украины, создание нового независимого дисциплинарного органа в судебной системе, совершенствование процедуры избрания новых доброчестных и профессиональных членов Высшего совета правосудия.

Важными элементами в реформе судопроизводства Ионушас назвал разработку и внедрение единых стандартов качества выполнения судами своих функций, а также внедрение электронного суда и осуществления судопроизводства онлайн.

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Для восстановления доверия общества в Конституционный Суд председатель Комиссии по вопросам правовой реформы считает необходимым принятие новых законодательных принципов работы КСУ. Также необходимо согласовать с Конституцией Украины законодательство, регулирующее деятельность Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Службу безопасности Украины нужно лишить несвойственных ей функций, в частности по расследованию экономических и коррупционных преступлений.

Председатель рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов назвал одним из приоритетов преодоление кадрового дефицита в судах.

"Из-за отсутствия более трети судей страдают не только судьи от перегрузки, но и обычные люди, которые годами ждут рассмотрения своих дел. Формирование новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины по результатам открытого конкурса позволит начать процедуру отбора судей", - подчеркнул он. Смирнов призвал народных депутатов как можно быстрее завершить работу над законопроектом № 3711, который разблокирует работу по квалификационного оценки и назначения судей.

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