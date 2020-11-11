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Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Служба безопасности Украины предупредила массовую фальсификацию выборов городского головы Одессы. По данным СМИ, фальшивые бюллетени нашли в офисе экс-нардепа Дмитрия Голубова. Их собирались использовать для фальсификаций в пользу кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.

О предупреждении массовой фальсификации сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ

Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ 01
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ 02
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ 03
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ 04
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ 05
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ 06

По данным СМИ, поддельные бюллетени, подготовленные для вброса за кандидата от ОПЗЖ Скорика, нашли в офисе экс-нардепа Голубова. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы сообщает ТСН.

"Дмитрию Голубову предъявлено подозрение. За фальсификацию избирательных документов группой лиц, в том числе бюллетеней, предусмотрено до 10 лет тюрьмы", - отмечает портал.

Также на Цензор.НЕТ: Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября

Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ 07
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ 08

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Похоже, что у «Коли - тетриса» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучеджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор Коля - «тетрис» пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vlQsSzdS8D8
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11.11.2020 20:35
+16
От так і кривоРагульному 73% нарахували!
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11.11.2020 20:27
+13
Блок ЗАЖОПу вороги України, агенти Кремля, їх треба знищити
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11.11.2020 20:42
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От так і кривоРагульному 73% нарахували!
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11.11.2020 20:27 Ответить
Павуки в банці.
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11.11.2020 20:29 Ответить
Какое шитие такое и житие. Может быть. Но не уверен, что ******** умеет шить. Но считать как нужно он умеет.
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11.11.2020 20:30 Ответить
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ - Цензор.НЕТ 7174 Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ - Цензор.НЕТ 4642
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11.11.2020 20:30 Ответить
Похоже, что у «Коли - тетриса» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучеджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор Коля - «тетрис» пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vlQsSzdS8D8
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11.11.2020 20:35 Ответить
Блок ЗАЖОПу вороги України, агенти Кремля, їх треба знищити
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11.11.2020 20:42 Ответить
ОПАЖОПА
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11.11.2020 23:33 Ответить
Трампу такое и не снилось... Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ - Цензор.НЕТ 8539
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11.11.2020 20:39 Ответить
Одесса, город в котором я родился.. Одесса мать - ну ты и *****..
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11.11.2020 20:47 Ответить
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ - Цензор.НЕТ 8312выбор между опзж та трухановым Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ - Цензор.НЕТ 8312
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11.11.2020 20:54 Ответить
Труханов за шоколадника топит так ,что для одесских порохоботов выбор,я думаю должен быть очевиден
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11.11.2020 21:33 Ответить
Никому ничего не будет! Слабое неспроможное государство.
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11.11.2020 21:00 Ответить
поправьте меня:
СБУ подыгрывает Труханову и давит его соперников, хотя вбросы были со всех сторон , и со стороны Труханова в том числе..
ЗЫ. какой откат получил Баканов.. надеюсь на новые очки ему хватит?!
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11.11.2020 21:01 Ответить
А то на предыдущих выборах мера не было вбросов за трухлявого ,но шоколадник предпочёл закрыть на это глаза в обмен на всебичну поддержку и содействие петру со стороны труханова
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11.11.2020 21:27 Ответить
Ну прям с языка снял- Бздят реально потому что в Одессе на выборы забили и проголосуют бабушки за ОПЗЖ-шного Колю «блока» ( не путать с писателем) Ситуация интересная ещё по тому что на «капитане» висит дело краяна а также свежезакрытое « декларационное» ( по принятому скандальному Закону КС «О декларировании») Такая «очкоиграловка» со стороны квартального куршавелеуказного Бакланова показывает что реально шансы на выигрыш у Коли достаточно высокие... Интересно что даже самое мягкое решение суда по каяну- это автоматически лишает право занимать должности Гену.... Еще зашквары с распилками и прочими тотальными договорняками сводят шансы к минимуму. Копай не хочу . Поэтому и тянули в суде «краяновское» дело- Зелебобики думали пройдёт Джентельмен и тогда Гену можно слить при любом раскладе « по суду» Интересно было также слышать 🎈 который формально озвучил «предъявы» ( о них ещё говорил Марадона). Гамбит получается интересный...Ясно одно - клоуны страной управлять не умеют....Вишенка на торте- 15 выборы в аккурат по закону «карантин выходного дня». Я думаю тут и ******** подключится за Колю))))
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11.11.2020 21:31 Ответить
Кто лучше, коммунисты или фашисты, такая ситуация сложилась в одессе, две антиукраинские, пророссийские банды выбрала быдлячая одесса, стыд и позор, кремлевская пропаганда работает очень эффективно, легко делает из совка зомби,
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11.11.2020 21:12 Ответить
А что за ЗЕ надо было голосовать?
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12.11.2020 07:44 Ответить
Ось як перемагає на виборах ОПЗЖ.
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11.11.2020 21:18 Ответить
Полагаю, медведчуковский зажоп и его сатрапов рабиновича и скорика после такого можно крепко взять за жопу и если нелох отважится это сделать ,то такие его действия принесут жирный плюс к рейтингу его и его партии и я даже может быть проголосую за него на следующих выборах президента ,на которые зе обещал не идти , но передумал
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11.11.2020 21:22 Ответить
Та там шо труханов шо скорик - сепар на сепаре сепаром поганяє. Ватна обрізана Одеса проголосує за черта аби гроші.
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11.11.2020 21:36 Ответить
Быдлячая Одесса, обрезанная Одесса - комментаторы, вы слышите, как отзываетесь о городе, уже забыли, про Дом профсоюзов 2 мая 2014 года? Я одесситка, и моя мама была одесситкой, и моя дочка, живущая в Одессе, и зять, пришедший с войны с контузией, и я всем вам, обосравшим город, желаю типунов на ваши бесстыжие языки, люди без памяти.Стыдно!!
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11.11.2020 22:21 Ответить
щас расплачусь!
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11.11.2020 23:28 Ответить
В Киеве полно ватников ,2 раза в году бываю . 80% за ЗЕ ,на прошлых выборах признак большого ума?
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12.11.2020 07:47 Ответить
А ты расплачься ,от флага своего. От кого скрываемся? Быдлятина.
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12.11.2020 07:49 Ответить
а це ще ти писав, чи вже якась гебня?
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12.11.2020 07:50 Ответить
Как сезон отпусков проходит, начинают склонять Одессу и одесситов. Как потеплеет- все прутся к морю и забывают про вату.
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12.11.2020 01:45 Ответить
Молодец.
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12.11.2020 07:45 Ответить
ЗАЖОПники как всегда в своем репертуаре. Вибори мера Одеси: СБУ знайшла в офісі Голубова підроблені бюлетені з позначками за Скорика, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5881
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11.11.2020 22:35 Ответить
Этого и следовало ожидать. Голубов,которого могут арестовать по запросу США во многих странах, пошёл ва-банк по заданию России,а именно:сделать Скорика мэром
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11.11.2020 23:05 Ответить
...росийская мафия уже прет на своего Труханова (уже пора на скрепы?отслужил кремлевской мафии?)...и тянет за краснощекого мальчиша-плохиша Скорика?(этот мальчиш-плохиш во время оккупации Крыма рванул туда в надежде на болллшую должность (а там только няшка пригодилась...царев тоже в жопе) и через 3 года притихший с поджатым хвостом вернулся (правда ведомый и подготовленный к предательству) и сразу на ВЫБОРЫ...а с х..уя?....ежай в Крым,на Дамбасс освобожденный русским сапогом кремлевской мафии
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12.11.2020 06:12 Ответить
Виходить, що замість ворога Скорика в другий тур із Трухановим мав вийти інший кандидат?
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12.11.2020 09:44 Ответить
 
 