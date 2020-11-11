Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ. ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины предупредила массовую фальсификацию выборов городского головы Одессы. По данным СМИ, фальшивые бюллетени нашли в офисе экс-нардепа Дмитрия Голубова. Их собирались использовать для фальсификаций в пользу кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.
О предупреждении массовой фальсификации сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности", - сказано в сообщении.
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По данным СМИ, поддельные бюллетени, подготовленные для вброса за кандидата от ОПЗЖ Скорика, нашли в офисе экс-нардепа Голубова. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы сообщает ТСН.
"Дмитрию Голубову предъявлено подозрение. За фальсификацию избирательных документов группой лиц, в том числе бюллетеней, предусмотрено до 10 лет тюрьмы", - отмечает портал.
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Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучеджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор Коля - «тетрис» пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vlQsSzdS8D8
СБУ подыгрывает Труханову и давит его соперников, хотя вбросы были со всех сторон , и со стороны Труханова в том числе..
ЗЫ. какой откат получил Баканов.. надеюсь на новые очки ему хватит?!