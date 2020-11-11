На Кировоградщине сотрудники локомотивного депо "Укрзализныци" украли топлива на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Кировоградской области полицейские разоблачили группу работников локомотивного депо "Укрзализныци", укравших топлива более чем на миллион гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В состав группы входили шесть человек - все работники одного из локомотивных депо регионального филиала "Укрзализныци". Злоумышленники сливали топливо из локомотивов, а затем чтобы скрыть свою деятельность, вносили в официальные документы фиктивные данные по объему использованного и списанного горючего.
Похищенное топливо хранили на так называемой "перевалочной базе", которая находилась в одном из цехов бывшего завода. Реализовывали топливо местным жителям по цене 17,5 гривен за литр. В ходе документирования преступной деятельности полицейские зафиксировали семь фактов сбыта горючего партиями от 3 до 5 тонн.
В результате такой "предпринимательской" деятельности АО "Укрзализныця" нанесен ущерб на сумму более одного миллиона гривен.
Сегодня, 11 ноября, участников группы задержали во время очередного сбыта горючего - 3 тонн. Проводятся обыски по месту жительства участников преступной группы, хранения похищенного топлива, а также в админпомещениях локомотивного депо.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
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