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Кировоградщина (556) Нацполиция (15734) правоохранительные органы (2944) Укрзализныця (2637) топливо (615)

На Кировоградщине сотрудники локомотивного депо "Укрзализныци" украли топлива на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Кировоградской области полицейские разоблачили группу работников локомотивного депо "Укрзализныци", укравших топлива более чем на миллион гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Кировоградщине сотрудники локомотивного депо Укрзализныци украли топлива на 1 млн грн, - Нацполиция 01

В состав группы входили шесть человек - все работники одного из локомотивных депо регионального филиала "Укрзализныци". Злоумышленники сливали топливо из локомотивов, а затем чтобы скрыть свою деятельность, вносили в официальные документы фиктивные данные по объему использованного и списанного горючего.

Похищенное топливо хранили на так называемой "перевалочной базе", которая находилась в одном из цехов бывшего завода. Реализовывали топливо местным жителям по цене 17,5 гривен за литр. В ходе документирования преступной деятельности полицейские зафиксировали семь фактов сбыта горючего партиями от 3 до 5 тонн.

В результате такой "предпринимательской" деятельности АО "Укрзализныця" нанесен ущерб на сумму более одного миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование попытки хищения 10,6 млн грн "Укрзализныци" при внедрении е-билета на "Бориспольский экспресс", - НАБУ

На Кировоградщине сотрудники локомотивного депо Укрзализныци украли топлива на 1 млн грн, - Нацполиция 02

Сегодня, 11 ноября, участников группы задержали во время очередного сбыта горючего - 3 тонн. Проводятся обыски по месту жительства участников преступной группы, хранения похищенного топлива, а также в админпомещениях локомотивного депо.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Членов банды, завладевшей дизельным топливом "Укрзализныци" на 3 млн грн, будут судить на Одесчине. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
В этой стране хоть где-то хоть кто-то не ворует？ Да, еще: в этой стране хоть кого-то посадили за воровство？
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11.11.2020 21:00
+10
Там де є залізниця без електротяги, соляра річкою тече в кармани всіх хто має до неї доступ
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11.11.2020 20:59
+8
Власть ворует, а мудрый нарит..тоже ворует... они заслужили друг друга..
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11.11.2020 20:53
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Правила форума Совет форумчан
Кругом ворье сплошное!
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11.11.2020 20:51 Ответить
Власть ворует, а мудрый нарит..тоже ворует... они заслужили друг друга..
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11.11.2020 20:53 Ответить
Там де є залізниця без електротяги, соляра річкою тече в кармани всіх хто має до неї доступ
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11.11.2020 20:59 Ответить
В этой стране хоть где-то хоть кто-то не ворует？ Да, еще: в этой стране хоть кого-то посадили за воровство？
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11.11.2020 21:00 Ответить
Нечему удивляться,классику читайте:
"Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства."
- Михаил Салтыков-Щедрин
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12.11.2020 07:53 Ответить
Классик констатировал факты в России （где воповство узаконено）, но вряд ли он приветствовал воровство и разгильдяйство. Не уверен, что так воруют в Европе в Германии или Австрии.
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12.11.2020 08:39 Ответить
она узнала сколько получают в набсовете и у нее крыша съехала.
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11.11.2020 21:04 Ответить
скоріш за все вузлова станція Помічна, Кіровоградської обл. дуже багато працівників залізниці на цьому заробили собі великі статки починаючи з совка, механізм був налагоджений ще з 70х років, нікого зайвого не підпускали на пушечний залп.....скоріше за все, і це на сьгоднішній день банально- не поділили/ стало дуже дорого .... - посада "куратора". (петухи деруться до першої крові)
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11.11.2020 21:11 Ответить
А разве есть на Помошной тепловозная тяга а
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11.11.2020 21:30 Ответить
а ще там є Знам,янка. (місто-порт) На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо "Укрзалізниці" вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5154
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11.11.2020 21:31 Ответить
Скорей всего ст Долинская Од жд
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11.11.2020 21:31 Ответить
о да. знаменитое место
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11.11.2020 22:13 Ответить
Оце козаки! Якась накладка пішла, могли б ще працювати.
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11.11.2020 21:19 Ответить
Ви ще менше машиністам платіть - вони ще й тепловоза продадуть!
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11.11.2020 21:42 Ответить
Глупости, наоборот, ещё больше станут воровать. во вкус войдут.Только тюрьма остановит., страх наказания.
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11.11.2020 21:58 Ответить
а вот и неправда - ваша . Если не жадничать и соблюдать закон социализЬму, мол , Ты мне - я тебе, то до скончины веку занимайся, скока влезет...
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12.11.2020 04:45 Ответить
Передати діло до суду та виправдати за недостатньо неустановлених доказів. На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо "Укрзалізниці" вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1213
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11.11.2020 21:51 Ответить
Тю, омергу открыли - выявили группу мелких несунов... ДА вся Кировоградская на этом и выживает. Вдоль трасс куплю-продам канистра стоит, возле частного дома... Фуры останавливаются -сливают, другие покупают, а по деревням сколько со двора торгуют ворованым топливом. У таких даже менты заправляются. бо дешевле.
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12.11.2020 03:00 Ответить
"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека".
- Русский царь немецкого происхождения Александр I.
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12.11.2020 07:58 Ответить
 
 