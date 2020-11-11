На Кировоградщине сотрудники локомотивного депо "Укрзализныци" украли топлива на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Кировоградской области полицейские разоблачили группу работников локомотивного депо "Укрзализныци", укравших топлива более чем на миллион гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав группы входили шесть человек - все работники одного из локомотивных депо регионального филиала "Укрзализныци". Злоумышленники сливали топливо из локомотивов, а затем чтобы скрыть свою деятельность, вносили в официальные документы фиктивные данные по объему использованного и списанного горючего.

Похищенное топливо хранили на так называемой "перевалочной базе", которая находилась в одном из цехов бывшего завода. Реализовывали топливо местным жителям по цене 17,5 гривен за литр. В ходе документирования преступной деятельности полицейские зафиксировали семь фактов сбыта горючего партиями от 3 до 5 тонн.

В результате такой "предпринимательской" деятельности АО "Укрзализныця" нанесен ущерб на сумму более одного миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование попытки хищения 10,6 млн грн "Укрзализныци" при внедрении е-билета на "Бориспольский экспресс", - НАБУ

Сегодня, 11 ноября, участников группы задержали во время очередного сбыта горючего - 3 тонн. Проводятся обыски по месту жительства участников преступной группы, хранения похищенного топлива, а также в админпомещениях локомотивного депо.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Членов банды, завладевшей дизельным топливом "Укрзализныци" на 3 млн грн, будут судить на Одесчине. ФОТОрепортаж