В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киеве из-за ревности к женщине ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения бездомному, который скончался на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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"В дежурную часть столичной полиции от прохожего поступило сообщение о том, что на улице Закревского лежит мужчина без сознания. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, судмедэксперт и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался 37-летний мужчина без определенного места жительства. Кроме этого установлено, что накануне у него произошел конфликт с товарищем из-за женщины, к которой у обоих была симпатия: "После словесной перепалки завязалась драка, во время которой фигурант схватил нож, который он держал при себе и ударил два раза в грудную клетку оппонента. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Через несколько часов мы разыскали и задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области, 1983 года рождения, который в содеянном сознался".

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.





Фото: сайт полиции