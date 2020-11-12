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В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киеве из-за ревности к женщине ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения бездомному, который скончался на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции от прохожего поступило сообщение о том, что на улице Закревского лежит мужчина без сознания. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, судмедэксперт и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался 37-летний мужчина без определенного места жительства. Кроме этого установлено, что накануне у него произошел конфликт с товарищем из-за женщины, к которой у обоих была симпатия: "После словесной перепалки завязалась драка, во время которой фигурант схватил нож, который он держал при себе и ударил два раза в грудную клетку оппонента. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Через несколько часов мы разыскали и задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области, 1983 года рождения, который в содеянном сознался".

В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция 01

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция 02
В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция 03
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+13
"В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного"

"Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области 1983 года рождения, который в содеянном сознался"

В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2740
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12.11.2020 10:25
+10
Я представляю себе эту женщину...Это уже классика интернета В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7926
В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3352
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12.11.2020 10:20
+2
Еще есть эта, какая-то, вроде Наташа-Морская пИхота... В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3562
тоже мэмчик знатный то)
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12.11.2020 10:23
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Я представляю себе эту женщину...Это уже классика интернета В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7926
В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3352
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12.11.2020 10:20 Ответить
Еще есть эта, какая-то, вроде Наташа-Морская пИхота... В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3562
тоже мэмчик знатный то)
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12.11.2020 10:23 Ответить
Фото бабы - Фстудию!(пум-пум-пум-мум, тык, тык)
Думаю что если напал на бомжа, то не баба фактор, а просто зек долб...
Ну реально, что судимому надо кроме того шоб опять на нары полезть? Предлог. И агрессивный бомж перед мордой лица, ну и заточка нож.
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12.11.2020 10:22 Ответить
"В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного"

"Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области 1983 года рождения, который в содеянном сознался"

В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2740
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12.11.2020 10:25 Ответить
Тут на 'роботі' переважно випускниці Поплавського (мєнєджєри масмєдіа сопитом работи)
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12.11.2020 10:32 Ответить
мені сподобалось трактування, що бездомного відразу упізнали (напевно паспорт з собою носив) і по гарячих слідах натрапили на ймовірного вбивцю...на кшталт:таїх кожна собака в районі знає У Києві раніше судимий чоловік зарізав бездомного через ревнощі до жінки, - поліція - Цензор.НЕТ 4421
P.S. Поліція, у своїх діях, певно користувалася дедуктивним методом діда Холмса
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12.11.2020 11:10 Ответить
Любовь зла!
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12.11.2020 10:29 Ответить
альфа-самец помойки....
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12.11.2020 10:39 Ответить
Что ж ты да конченный, если жена на бомжей начала поглядывать ?!?!?!
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12.11.2020 10:42 Ответить
ви хоч читаєте самі що пишете? в заголовку написано " раніше судимий, а в кінці тексту - раніше не судимий". принципово різниці немає, типовий виборець зеленського штрикнув колишнього виборця зеленського, але нахіба брехати про судимість чи не судимість?
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12.11.2020 10:59 Ответить
Треба ізолювати цих покидьків на довічне.
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12.11.2020 11:14 Ответить
А чому в множині? Трупа теж на довічне?
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12.11.2020 11:53 Ответить
санкція не передбачає 15 максимум
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12.11.2020 12:11 Ответить
Ну нічого, тепер потерпить... рочків 10-15 йому жінки не бачити.
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12.11.2020 12:10 Ответить
 
 