У границы с РФ задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луганской области у государственной границы Украины с Россией пограничники задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой.

Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

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"О возможном незаконном перемещении ночью товаров на участке отдела "Беловодск" узнали оперативные сотрудники Луганского отряда… На участке границы недалеко от населенного пункта Александровка правоохранители обнаружили два микроавтобуса марок Ford и ГАЗ. Неподалеку от транспортных средств задержали 42-летнего жителя Миловского района. Рядом на украинском берегу Деркула сотрудники Госпогранслужбы заметили две лодки, а на российском - автомобиль УАЗ, который поспешно бежал вглубь территории РФ", - говорится в сообщении.

В микроавтобусах и лодках с украинской стороны обнаружили более 200 кг свинины, 440 кг элитных сыров и 840 кг пчелиной мервы, около двух килограммов мембран для газовых колонок и котлов, а также 2650 шт ремней в ассортименте. Общая сумма оценки указанного товара составляет свыше 630 тыс. грн.

"Правоохранители установили, что Ford и ГАЗ доставляли мелкие партии товара и загружались неподалеку в лесополосе. Там пограничники обнаружили грузовик КамАЗ, в прицепе которого было более 24 тыс. флаконов с духами и 1,2 тыс. бутылок различной емкости с минеральными удобрениями. Отец и сын, которые находились в кабине КамАЗа, документов на груз не имели. Впоследствии жена пассажира подвезла им бумаги, которые не имели необходимых печатей, штампов, подписей и других реквизитов", - говорится в сообщении.

КамАЗ с товаром установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. По факту подделки товаротранспортных документов на груз подразделение дознания Станично-Луганского отдела полиции начал досудебное расследование по ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Стоимость парфюмерии и минеральных удобрений устанавливается.

Две резиновые лодки с грузом, которые обнаружили на берегу передали сотрудникам Восточной таможни.

Относительно выявленных нарушителей пограничного законодательства сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили документы админпроизводства: по ст. 204-1 КУоАП в отношении мужчины, которого задержали на берегу, и ст. 202 КУпАП на отца и сына, которых обнаружили в кабине КамАЗа.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения и причастных к ним лиц.







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