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У границы с РФ задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Луганской области у государственной границы Украины с Россией пограничники задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой.

Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"О возможном незаконном перемещении ночью товаров на участке отдела "Беловодск" узнали оперативные сотрудники Луганского отряда… На участке границы недалеко от населенного пункта Александровка правоохранители обнаружили два микроавтобуса марок Ford и ГАЗ. Неподалеку от транспортных средств задержали 42-летнего жителя Миловского района. Рядом на украинском берегу Деркула сотрудники Госпогранслужбы заметили две лодки, а на российском - автомобиль УАЗ, который поспешно бежал вглубь территории РФ", - говорится в сообщении.

В микроавтобусах и лодках с украинской стороны обнаружили более 200 кг свинины, 440 кг элитных сыров и 840 кг пчелиной мервы, около двух килограммов мембран для газовых колонок и котлов, а также 2650 шт ремней в ассортименте. Общая сумма оценки указанного товара составляет свыше 630 тыс. грн.

У границы с РФ задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой, - Госпогранслужба 01

"Правоохранители установили, что Ford и ГАЗ доставляли мелкие партии товара и загружались неподалеку в лесополосе. Там пограничники обнаружили грузовик КамАЗ, в прицепе которого было более 24 тыс. флаконов с духами и 1,2 тыс. бутылок различной емкости с минеральными удобрениями. Отец и сын, которые находились в кабине КамАЗа, документов на груз не имели. Впоследствии жена пассажира подвезла им бумаги, которые не имели необходимых печатей, штампов, подписей и других реквизитов", - говорится в сообщении.

КамАЗ с товаром установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. По факту подделки товаротранспортных документов на груз подразделение дознания Станично-Луганского отдела полиции начал досудебное расследование по ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Стоимость парфюмерии и минеральных удобрений устанавливается.

У границы с РФ задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой, - Госпогранслужба 02

Две резиновые лодки с грузом, которые обнаружили на берегу передали сотрудникам Восточной таможни.

Относительно выявленных нарушителей пограничного законодательства сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили документы админпроизводства: по ст. 204-1 КУоАП в отношении мужчины, которого задержали на берегу, и ст. 202 КУпАП на отца и сына, которых обнаружили в кабине КамАЗа.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения и причастных к ним лиц.

У границы с РФ задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой, - Госпогранслужба 03
У границы с РФ задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой, - Госпогранслужба 04
У границы с РФ задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой, - Госпогранслужба 05

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12.11.2020 10:48 Ответить
Так ето же называется Свободная Економическая Зона которую нам так навязывает кремль, Карвчук и Мертвечук. Сегодня ето контрабанда а завтра ето будет называться свободная торговля с дружественной дамбасу страной.
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12.11.2020 10:57 Ответить
именно так. эта сэз такая же как и сэз с на крымом.
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12.11.2020 12:51 Ответить
***, с московии эшелонами ввозят под присмотром той же сабаковской шушеры, а вывезти нельзя, что мало дали?
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12.11.2020 11:03 Ответить
Так я не понял откуда и что везли? Неужели с Рашки уже к нам свинину везут?
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12.11.2020 11:04 Ответить
так она и так свободная . торговля . с агрессором и оккупантом. причем по всем видам промышленности. для кого то война а для кого то бабло и партнерские отношения. селяви((
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12.11.2020 11:05 Ответить
Кацапа хоче ням ням, санкції ввів для своїх дебілів, щоб раділи і контрабандою завозять, як сказала прикордонниця - необхідне. Хавайте своє.
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12.11.2020 11:52 Ответить
Кацапы за поребриком тоскуют по элитным сырам )) Не скрепно как-то.
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12.11.2020 11:54 Ответить
какие тсыры? русня пластиковую кашу видет два раза в году на день рождения ***** и на новый год.
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12.11.2020 15:22 Ответить
Что ни говори, а стену Яценюка надо дострить!! Иначе вся эта спекулянтная мразь за время войны озолотится!!! Всё таки надо достроить стену Яценюка!!
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12.11.2020 12:58 Ответить
 
 