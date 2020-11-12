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Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Житомирщине полицейские обнаружили в реке Случ пропавших без вести мужчину и его пасынка.

Об этом сообщает полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

О пропаже 39-летнего мужчины и его 14-летнего пасынка заявила мать мальчика.

По словам заявительницы, жительницы райцентра, около 16:30 9 ноября ее муж на автомобиле Citroen Berlingo заезжал к ней на работу и сообщил, что намерен ехать домой. В то же время, как сейчас установили полицейские, после разговора с женой мужчина позвонил сыну, который в это время выгуливал домашнюю собаку породы хаски. По одной из версий, мужчина мог забрать парня и вместе с ним поехать за город на кратковременную прогулку.

Поисковые мероприятия продолжались два дня. 11 ноября во второй половине дня спасатели, исследуя дно акватории реки Случ, обнаружили затопленный автомобиль, в салоне которого находились мужчина и мальчик.

Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ 01
Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ 02
Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ 03
Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ 04

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С помощью спецтехники автомобиль подняли со дна водоема. Крутой берег и большая глубина реки в этом месте требовали значительных усилий спасателей для эвакуации транспортного средства.

В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза причин смерти. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.
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Топ комментарии
+17
главное в коментах-изойти говном
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12.11.2020 11:59
+11
Это в корне меняет дело! Виноваты поляки!
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12.11.2020 12:08
+9
Может быть хаски? Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ - Цензор.НЕТ 7337
Её ведь в машине не было...
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12.11.2020 11:37
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От то съездили на рыбалку ...
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12.11.2020 11:21 Ответить
Пошукові заходи тривали два дні і до них долучились, окрім поліцейських та працівників місцевого підрозділу ДСНС, багато небайдужих жителів райцентру.
11 листопада у другій половині дня рятувальники, що працювали за дорученням поліцейських розшуківців, досліджуючи дно акваторії річки, виявили затоплений автомобіль ******* Berlingo. У салоні авто знаходились чоловік та хлопчик.
«При обстеженні берега були знайдені на траві та очереті характерні сліди шин, що вели до води. Стовідсоткової упевненості у тому, що там проїхала машина, не було - хотілося сподіватись на краще. Однак при ретельному дослідженні річки, до якого долучились водолази обласної аварійно-рятувальної служби, було виявлено затоплений транспортний засіб», - розповів начальник ГУНП Юрій Олійник.
За допомогою спецтехніки автомобіль підняли з дна водойми. Крутий берег та велика глибина річки у цьому місці потребували значних зусиль рятувальників для евакуації транспортного засобу. Усередині знаходились і тіла людей.
У рамках досудового розслідування, розпочатого по факту зникнення чоловіка та хлопчика, призначено судово-медичну експертизу причин їх смерті. Встановлюються усі обставини трагічної події.
Водолазна служба інформує, що в машині був і загиблий пес.
«Сьогодні водолази Житомирської обласної аварійно-рятувальної служби Житомирської обласної ради взяли участь у пошуках двох жителів м. Баранівка, які зникли 9.11.2020 р. при незрозумілих обставинах. Використовуючи спеціальну техніку та спорядження, водолазами було виявлено та встановлено місце перебування автомобіля у р. Случ на глибині 4-5 м, неподалік м. Баранівки. При детальному огляді автомобіля було встановлено, що всередині знаходяться чоловік, підліток та пес. Водолази дістали тіла загиблих та взяли участь у піднятті автомобіля», - йдеться у повідомленні.
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12.11.2020 14:12 Ответить
Чяво ... чяво... Медведчука нашли???? Али кто???
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12.11.2020 19:47 Ответить
который в это время выгуливал домашнюю собаку породы хаски Источник: https://censor.net/ru/p3230616\\\\\\\\\\

Вот это главное - порода урода, то есть милой собачечки породы самособоятакнародили.

а то шо 2 идиота походу упоролись до такой степени шо заехав в говноречку завопили: Эх держи..нас меня семеро, мы теперь водолаз.......ыпхзоущоущоп памагитеееее.......ыощпзхухозукп
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12.11.2020 11:22 Ответить
Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ - Цензор.НЕТ 7077
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12.11.2020 11:27 Ответить
Зачем? 2 бугая не сумели выбраться из-пол-метра водички?
Как тебе такое то? Я бы из себя тоже посмеялся, мол заехал я с другом и утонул в пол-метре воды то..
Ну типо соболезную женам дебилов, но вот смешно же.
Или как вы се это представляешь то?
2 дебила - эт могила? Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 1291
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12.11.2020 12:04 Ответить
наверно соблюдали ПДД и были пристегнуты, а окна были приоткрыты. Не они первые и не последние. Человек может утонуть и в ванной
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12.11.2020 13:05 Ответить
Ну и поделом - гнать так шоб(если трезвые), вырубиться.... ну тогда как грится, "сорри"
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12.11.2020 13:20 Ответить
евробляхери не пристегиваются
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12.11.2020 16:03 Ответить
главное в коментах-изойти говном
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12.11.2020 11:59 Ответить
Неудачное место для обучения вождению. Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ - Цензор.НЕТ 7866
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12.11.2020 11:25 Ответить
если б они съехали случайно, то смогли бы выплыть. явно мокруха
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12.11.2020 11:34 Ответить
Может быть хаски? Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ - Цензор.НЕТ 7337
Её ведь в машине не было...
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12.11.2020 11:37 Ответить
Вам детективи писати потрібно
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12.11.2020 12:06 Ответить
Уже. Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 3937
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12.11.2020 13:59 Ответить
Ну ты и ДБЛ!
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12.11.2020 15:22 Ответить
Взаимно. Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 4106
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12.11.2020 15:51 Ответить
Собака була в машині, стібайтеся далі, може і вам пощастить.
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12.11.2020 16:33 Ответить
Не факт. Окно выдавить нереально, а стеклоподъёмник могло закоротить сразу же.
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12.11.2020 11:43 Ответить
На глубине 2м давление на дверь 0.2кГна см квадратный
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12.11.2020 11:44 Ответить
зрада,зрада.... а то что под водой хрен дверь не откроешь из за давления пан "екцперд" не учел...
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12.11.2020 11:50 Ответить
когда воды внутрь нальется - то откроешь. важно сохранять хладнокровие Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 6820
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12.11.2020 13:51 Ответить
И немного потренироваться. Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 5905
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12.11.2020 14:00 Ответить
Я тоже подумал, что мальчишка был за рулем...хотя странно...все равно, что иголку искать в стоге сена...тем более, как тот, что бросал магнит, и сонные полицейские... с такими поисками, они многих пропавших найдут...
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12.11.2020 11:46 Ответить
Шукай кому це було вигідно і все стане на свої місця.
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12.11.2020 11:52 Ответить
а собаку нашли?
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12.11.2020 11:52 Ответить
Да, тоже погибла в машине.
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12.11.2020 15:24 Ответить
Почему машина в воде то передом то задом, да и берег разный.
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12.11.2020 11:55 Ответить
То на один пытались вытянуть, то на другой
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12.11.2020 11:57 Ответить
о на один пытались вытянуть, то на другой Дякую, пан Евгений! Скорей всего это правильная версия!!! Респект! Приглашаю работать в СБУ
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12.11.2020 13:50 Ответить
А машина то евро-бляха на пильских номерах...
Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 5132
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12.11.2020 11:57 Ответить
Это в корне меняет дело! Виноваты поляки!
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12.11.2020 12:08 Ответить
А следы как машина въехала в воду там есть?
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12.11.2020 12:22 Ответить
Читай по ссылке сайт полиции, там об этом написано.
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12.11.2020 13:43 Ответить
Новость агенства ОБС (Одна Баба Сказала). Про возраст пасынка, кто сидел в машине за рулем, где хаски и другие подробности неизвестны?
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12.11.2020 13:03 Ответить
Посмотрел видео - это какое то реалити-шоу? Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 9295
Прям на камеру проводили поиски - и в итоге нашли? Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 3695
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12.11.2020 13:58 Ответить
Собачку шкода. Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 3645
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12.11.2020 15:57 Ответить
Браво, висновки обгрунтовані!

Сама придумала, сама повірила, ще й мізки усім винесла.

Класика жанру для безмізкої, цинічної, тупорилої бабери) Повтори на біс!
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12.11.2020 17:11 Ответить
Сорі не туди.
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12.11.2020 17:13 Ответить
Шо не туди? Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 2524
Твій супермозок не взмозі знайти де надавати відповідь?
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12.11.2020 17:26 Ответить
Я на іншій гілці, там про тебе пишуть!
Віруси та криси. Йди туди)
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12.11.2020 17:57 Ответить
Ти там виблискуєш інтелектом? Великий знавець вірусів та щюрів, зайвохромосомний?
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12.11.2020 19:10 Ответить
В мене 46, а в тебе, що менше? Тоді у зрівнянні з тобою, так, в мене є лишня)
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12.11.2020 21:27 Ответить
Не лишня, а зайва! Кац, не вмієш писать, не мучай мову.
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12.11.2020 21:33 Ответить
Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ - Цензор.НЕТ 8937
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12.11.2020 17:18 Ответить
Как бы-то не было, а жаль людей, царство небесное, соболезнование родным и близким.
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12.11.2020 18:27 Ответить
Верняк синька ,это же так весело и прикольно....
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12.11.2020 23:42 Ответить
в синьке утонуть?
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13.11.2020 00:02 Ответить
а как еще разумно объяснить? реакция притупляется ,уверенность растет..
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13.11.2020 00:07 Ответить
как спастить, если автомобиль слетел в водоём? почему люди не открывают двери и не выплывают?
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13.11.2020 07:00 Ответить
Давление воды не дает, надо опускать или разбивать стекло и выбираться, может отравление выхлопными газами и машина скатилась в воду, надо смотреть по расположению тел и собаки в салоне, была ли попытка спастись или они были в отключке в момент погружения в воду.
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13.11.2020 11:08 Ответить
100%. що чоловік посварився з дружиною і вирішив накласти на себе руки, а щоб і дружині було хреново прихопив з собою пасинка. Ось і весь х*й до копійки. Автомобіль відразу не тоне і випадково в річку вони не могли заїхати.
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13.11.2020 09:29 Ответить
 
 