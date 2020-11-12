Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Житомирщине полицейские обнаружили в реке Случ пропавших без вести мужчину и его пасынка.
Об этом сообщает полиция области, информирует Цензор.НЕТ.
О пропаже 39-летнего мужчины и его 14-летнего пасынка заявила мать мальчика.
По словам заявительницы, жительницы райцентра, около 16:30 9 ноября ее муж на автомобиле Citroen Berlingo заезжал к ней на работу и сообщил, что намерен ехать домой. В то же время, как сейчас установили полицейские, после разговора с женой мужчина позвонил сыну, который в это время выгуливал домашнюю собаку породы хаски. По одной из версий, мужчина мог забрать парня и вместе с ним поехать за город на кратковременную прогулку.
Поисковые мероприятия продолжались два дня. 11 ноября во второй половине дня спасатели, исследуя дно акватории реки Случ, обнаружили затопленный автомобиль, в салоне которого находились мужчина и мальчик.
С помощью спецтехники автомобиль подняли со дна водоема. Крутой берег и большая глубина реки в этом месте требовали значительных усилий спасателей для эвакуации транспортного средства.
В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза причин смерти. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.
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11 листопада у другій половині дня рятувальники, що працювали за дорученням поліцейських розшуківців, досліджуючи дно акваторії річки, виявили затоплений автомобіль ******* Berlingo. У салоні авто знаходились чоловік та хлопчик.
«При обстеженні берега були знайдені на траві та очереті характерні сліди шин, що вели до води. Стовідсоткової упевненості у тому, що там проїхала машина, не було - хотілося сподіватись на краще. Однак при ретельному дослідженні річки, до якого долучились водолази обласної аварійно-рятувальної служби, було виявлено затоплений транспортний засіб», - розповів начальник ГУНП Юрій Олійник.
За допомогою спецтехніки автомобіль підняли з дна водойми. Крутий берег та велика глибина річки у цьому місці потребували значних зусиль рятувальників для евакуації транспортного засобу. Усередині знаходились і тіла людей.
У рамках досудового розслідування, розпочатого по факту зникнення чоловіка та хлопчика, призначено судово-медичну експертизу причин їх смерті. Встановлюються усі обставини трагічної події.
Водолазна служба інформує, що в машині був і загиблий пес.
«Сьогодні водолази Житомирської обласної аварійно-рятувальної служби Житомирської обласної ради взяли участь у пошуках двох жителів м. Баранівка, які зникли 9.11.2020 р. при незрозумілих обставинах. Використовуючи спеціальну техніку та спорядження, водолазами було виявлено та встановлено місце перебування автомобіля у р. Случ на глибині 4-5 м, неподалік м. Баранівки. При детальному огляді автомобіля було встановлено, що всередині знаходяться чоловік, підліток та пес. Водолази дістали тіла загиблих та взяли участь у піднятті автомобіля», - йдеться у повідомленні.
Вот это главное - порода урода, то есть милой собачечки породы самособоятакнародили.
а то шо 2 идиота походу упоролись до такой степени шо заехав в говноречку завопили: Эх держи..нас меня семеро, мы теперь водолаз.......ыпхзоущоущоп памагитеееее.......ыощпзхухозукп
Как тебе такое то? Я бы из себя тоже посмеялся, мол заехал я с другом и утонул в пол-метре воды то..
Ну типо соболезную женам дебилов, но вот смешно же.
Или как вы се это представляешь то?
2 дебила - эт могила?
Её ведь в машине не было...
Прям на камеру проводили поиски - и в итоге нашли?
Сама придумала, сама повірила, ще й мізки усім винесла.
Класика жанру для безмізкої, цинічної, тупорилої бабери) Повтори на біс!
Твій супермозок не взмозі знайти де надавати відповідь?
Віруси та криси. Йди туди)