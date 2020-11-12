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Борисполь (764) взятка (5958) СБУ (18685)

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным предварительного следствия, организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых "прикрывал" сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия. Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За якобы провоз товаров и вещей сверх нормы они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составлял от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту Борисполь группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. 01

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схеме других работников таможни, в частности руководителей поста.

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Продолжаются неотложные следственные действия, один из фигурантов задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту Борисполь группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. 02

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 в сопровождении сотрудников Голосеевского управления ГУ Национальной полиции в г. Киеве при содействии Главного отдела внутренней и собственной безопасности "Центр" Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту Борисполь группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. 03
Фото: СБУ/Facebook

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту Борисполь группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. 04
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Топ комментарии
+17
Хто ж барига?

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 7322
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12.11.2020 13:08
+13
Таможники-взяточники!? И кто бы мог подумать?,,,,,,
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12.11.2020 12:44
+12
наскрізь пробзділо Датське Королівство...(с)
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12.11.2020 12:42
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наскрізь пробзділо Датське Королівство...(с)
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12.11.2020 12:42 Ответить
Должны быть телефоны доверия , по которым простые украинцы могут Сообщать о противоправных действиях чиновников. Потому что УКРАИНА - большая страна , а система организации контроля хромает ( специально созданными законами)
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12.11.2020 12:42 Ответить
Вєра 12 в квадраті, як ти сюди потрапила?
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12.11.2020 12:52 Ответить
Страна в зеленому смартфоні і всі діла.
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12.11.2020 12:53 Ответить
Будете жаловаться торгующему должностями зеленскому и ермаку на ворующих в таможне?
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12.11.2020 13:12 Ответить
Таможники-взяточники!? И кто бы мог подумать?,,,,,,
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12.11.2020 12:44 Ответить
Не может быть. Они не такие. Это наклёп. Суд оправдает.
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12.11.2020 12:59 Ответить
Смотря сколько возьмет СБУ, там тоже семьи, дети...
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12.11.2020 15:50 Ответить
А своих детишек они же очевидно учат быть такими как они сами? Да? Ну, не могут же они воспитывать своих чад в стиле "не укради, не мздоимсвуй" и т.п., - это же был бы нонсенс.
Может всех таких лишать права воспитания детей? По-моему, очень даже логично и здраво.
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12.11.2020 12:45 Ответить
По аналогии как Минздрав настаивает на разрывании цепочки заражения ковидом, так и в этом деле надо рвать цепочку заражения нового подрастающего поколения. Логично же.
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12.11.2020 12:48 Ответить
Википедия сообщает, что в сутки по аэропорту 326 рейсов....
Эййй, куда деньги дели? Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 5635
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12.11.2020 12:49 Ответить
Вспомнил как в канун Нового Года прилетел в Борисполь с двумя ноутами. Просто мой сломался в забугорье и пришлось срочно купить новый, а старый вез на ремонт. Таможенник попросил сделать ему новогодний подаров в размере 50 доларов иначе пошлина обошлась бы дороже. Сделал. А в ремонте объявили о бессмысленности восстановления ибо напрочь сгорела материнка ноута. Лучше бы я выдрал хард и выкинул бы тело прямо в аэропорту. Сэкономил бы полтиник.
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12.11.2020 12:49 Ответить
Я декілька разів комп.запчастини віз, проци, планки пам'яті. Просвітили, попросили розгорнути, і щось там натякали "як ми будемо це вирішувати?", зібрались гуртом. Але, видно, ніхто не розбирався, нащо вони потрібні, і я сказав "визивайте оцінювача, тут все дешеве, для власного вжитку", тому просто відпустили)
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12.11.2020 13:26 Ответить
Пока зенаполеон в шерстяной пижаме кашляя на эбонитовой кушетке добывает электричество для страны таможенники пополняют даймлерский фонд ермака.
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12.11.2020 12:50 Ответить
Єдиний вихід - узаконити і брати з цього податки )) Як з проституції і грального бізнесу взагалі, пзт ))) Ну, ніяк! Видно шо цей тріпер невиліковний.
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12.11.2020 12:51 Ответить
Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 7795
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12.11.2020 13:13 Ответить
с меня тоже взятку взяли в Борисполе 100$ потому что не было с собой купюры 50$ (хотели брать такую сумму), иначе отказывались садить в самолет, а посадка заканчивалась на мой рейс
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12.11.2020 12:51 Ответить
пограничник-взяточник
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12.11.2020 12:52 Ответить
о! я писал свой пост, когда Вы разместили этот текст. Подтверждаю, Борисполь - весь прогнившая клоака.
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12.11.2020 12:54 Ответить
таможня???..взятка???......первый раз слышу!!!)))))
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12.11.2020 12:51 Ответить
Они пасут и перед вылетом, если видят, что пассажир может иметь при себе деньги, начинают отводить в сторону или в кабинет, там тянут время, когда пассажир понимает, что попал и может пропустить рейс, откупается малой кровью, чаще всего 100 евро （дол.）. И, странно, никто, наверное, по прилету не обращается с жалобой - просто некому. Вся страна одна территория бесстыдства и беззакония.
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12.11.2020 12:52 Ответить
крысы , везьде крысы...
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12.11.2020 12:55 Ответить
то що вони імєлі - для лохів...а хто началнік?
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12.11.2020 13:01 Ответить
У Львові митники зовсім совість втратили! (Так підходить?)!
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12.11.2020 13:05 Ответить
Хто ж барига?

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 7322
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12.11.2020 13:08 Ответить
Не виносьте зелебобікам залишки мозку! Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 3019
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12.11.2020 13:11 Ответить
Надо выносить! Чтоб и носа своего не высовывали, умники-покращуватели. Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. - Цензор.НЕТ 4351
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12.11.2020 14:10 Ответить
главная не пецяяя Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. - Цензор.НЕТ 529
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12.11.2020 14:05 Ответить
"Хто ж барига?" - оба.
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12.11.2020 17:36 Ответить
Наші українські митники ніколи, м'яко кажучи, не бідували, в них добротні хати, круті машини та й мабуть на рахунках не пусто.
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12.11.2020 13:09 Ответить
Чуваки просто отбивали бабло которое заплатили чтоб устроится в аэропорт Борисполь, т.к. чтоб устроится в Борисполь работать нужно занести 3-4тыс . долларов.
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12.11.2020 13:13 Ответить
Вони брали тому що люди давали , як би люди не давали то вони б смоктали , але люди не можуть НЕ давати бо тре пропхати якось ту маленьку контрабанду що вони мають . Висновок : хто вам доктор ? Інши прийдуть на ці посади і те ж братимуть , це замкнуте коло . І воно не розірветься поки люди даватимуть цим щурам
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12.11.2020 13:34 Ответить
Так в чем проблема? Раз им платили - значит барыг все устраивало, раз в бюджет дороже выходило.
А черти самозванца лийтинанта бакланава бесятся от того, что им их долю не откашливали. Ничем другим сегодняшнее эс-бе-у не занимается.
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12.11.2020 14:52 Ответить
Кстати сам зелепут со своей семейкой не брезгует пользоваться услугами и товарами контрабандистов. Репортаж тут же был, где оно лазило по магу в поисках хамонов и прочих продуктов, которые официально в нашу страну не поставляются
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12.11.2020 14:54 Ответить
Или поинтересуйтесь откель у самого черта бакланова и у его семейки новый, но ещё не сертифицированный айфон 12...
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12.11.2020 14:55 Ответить
Хоть одного посадят?
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12.11.2020 15:25 Ответить
В этой стране не садят, всегда найдется "честный понимающий судья".
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12.11.2020 15:51 Ответить
Ніколи б не подумав)))на митниці,при бубочці і таке.....
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12.11.2020 16:04 Ответить
ничего нового....а их кидаров с праздниками позравляют власти и президенты, граница на замке, подарки...премии именное оружие...слава погранцам..... а они капусту косят себе с каждого рейса и авто и жируют. дети их учатся в евро закладах...джипы дома отдыхи по островам.... живут суки качаются в масле... и никто не может отрубить руки и положить этому когда то конец...через день два всякое такое читаю сижу в инете..у людей каждый день евромесячная зарплата только в день! ****.....ь жизнь удалась... Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. - Цензор.НЕТ 2309 Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. - Цензор.НЕТ 948
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12.11.2020 18:15 Ответить
 
 