Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня, 12 ноября, в 10:30 в селе Белая Криница на автодороге "Киев-Чоп" вблизи АЗС началась мирная акция протеста граждан против карантина выходного дня\.
Почти 70 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров с полицейскими, они периодически будут освобождать проезжую часть и пропускать транспортные средства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.
Кроме того, протестующим объявили об уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций. Патрульные полицейские на указанном участке дороги регулируют дорожное движение.
В 12.40 участники мирной акции протеста против карантина выходного дня разблокировали трассу "Киев-Чоп" в селе Белая Криница. Решается вопрос о правовой квалификации указанного события, добавили позже в полиции.
Пожалуйста, подождите...
господи ж ты ж боже мой!
болт болт!кто под ивл им все равно!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». .
Стійте собі на обочині, як в нормальних країнах.
Цензор.НЕТ (https://censor.net/ru/n3230315)
Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская
11.11.20 10:34 - Голубовская Ольга: коронавирус в Украин
12.11.2020 14:07
Ответить
Мне нравится
Як пише «Четверта студія» з посиланням на «ВЗ», про це розповідає керівник Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.
- З понеділка в Україні у лікарнях заборонені усі планові операції та госпіталізації. Концентрація виключно на ургентних хворих і пацієнтах з Covid-19…
Выживают более умные и приспособленные, а тупые и ленивые прозябают и вымирают. Эволюция как есть
поднатужься - может дойдёт то что написано...
кстати в палате для ковидных 5 чел 1 кардиология 3 с сах.диабетов и одна с проблемой шитовидки..у всех ковид1 разное лечение и разные симптомы!
и шо?где мне место среди этих больных!у меня не прыгало давление..не скакал сахар..не болело сердце...я просто тупо задыхалась...и ко мне не приехала скорая!
так что про эволюцию рассказывайте сказки....