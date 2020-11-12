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Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 12 ноября, в 10:30 в селе Белая Криница на автодороге "Киев-Чоп" вблизи АЗС началась мирная акция протеста граждан против карантина выходного дня\.

Почти 70 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров с полицейскими, они периодически будут освобождать проезжую часть и пропускать транспортные средства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Кроме того, протестующим объявили об уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций. Патрульные полицейские на указанном участке дороги регулируют дорожное движение.

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Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция 01
Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция 02

В 12.40 участники мирной акции протеста против карантина выходного дня разблокировали трассу "Киев-Чоп" в селе Белая Криница. Решается вопрос о правовой квалификации указанного события, добавили позже в полиции.
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Топ комментарии
+3
да покажите этим дебилам как люди умирают!
господи ж ты ж боже мой!
болт болт!кто под ивл им все равно!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». .
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12.11.2020 13:36
+3
Перекривання доріг це як тероризм.
Стійте собі на обочині, як в нормальних країнах.
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12.11.2020 14:24
+1
Зато какую козырную автомагистраль вам забабахал Зельц! За счет ковидного фонда! Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 2142
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12.11.2020 13:59
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Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция - Цензор.НЕТ 1457
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12.11.2020 13:24 Ответить
Плакат плохо читаемый, если просятся не в Польшу а на Криворожсталь на работу, так отвезите их не жлобтесь.
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12.11.2020 13:25 Ответить
Если закрывать то все кроме аптек и заправок и те пусть только топливо продают.а то одним можно другим болт в зубы
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12.11.2020 13:30 Ответить
Охлократия правит бал.К власти придут Рабинович и Фельдман.
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12.11.2020 13:30 Ответить
да покажите этим дебилам как люди умирают!
господи ж ты ж боже мой!
болт болт!кто под ивл им все равно!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». .
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12.11.2020 13:36 Ответить
Какие модели "не спрацювали"? Дебилы маски носить начали или основные разносчики ковида-дети, сидят по домам? Карантин выходного дня ничего не решит, а ещё в большую нищету загонит людей. Проверять надо выполнение требований по маскам, по транспорту, а не рассказывать, что не спрацювало.
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12.11.2020 13:46 Ответить
кто сказал, что ничего не решит?
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12.11.2020 13:59 Ответить
Зато какую козырную автомагистраль вам забабахал Зельц! За счет ковидного фонда! Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 2142
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12.11.2020 13:59 Ответить
Перекривання доріг це як тероризм.
Стійте собі на обочині, як в нормальних країнах.
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12.11.2020 14:24 Ответить
Дети пошли в школу - через две недели Киев попал в "оранжевую" зону".Источник: https://censor.net/ru/n3230315
Цензор.НЕТ (https://censor.net/ru/n3230315)
Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская
11.11.20 10:34 - Голубовская Ольга: коронавирус в Украин
12.11.2020 14:07
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12.11.2020 14:39 Ответить
У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги, яка налічує тисячу ліжок, додаткові ліжка з хворими вже ставлять у коридорах, а госпіталізують лише дуже важких, які потребують кисневої підтримки. Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 637 Тим часом під потреби лікарні переобладнали приміщення медучилища, що розташоване поруч. Там розгортають 350 ліжок для ковідних хворих. Для їх обслуговування лікарня потребує лікарів, медсестер і санітарок.
Як пише «Четверта студія» з посиланням на «ВЗ», про це розповідає керівник Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.
- З понеділка в Україні у лікарнях заборонені усі планові операції та госпіталізації. Концентрація виключно на ургентних хворих і пацієнтах з Covid-19…
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12.11.2020 14:42 Ответить
На выборах прежде думать надо было, чем крестики и галочки за галабародек лепить...
Выживают более умные и приспособленные, а тупые и ленивые прозябают и вымирают. Эволюция как есть
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12.11.2020 14:43 Ответить
При чём выборы к всемирной эпидемии, а, провокатор кацапский?
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12.11.2020 15:15 Ответить
Выпей-ка ремдесевиру, параноик вышиватный ! )))
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12.11.2020 15:18 Ответить
ну попробуй пошевели извилиной, только не той ниже пояса, зебилоид...
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12.11.2020 15:33 Ответить
Да как-то насрать на твоё кацапское мнение.
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12.11.2020 15:47 Ответить
Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 6841 в фразе нет мнения - там предложение пошевелить тем, чего у тебя тоже нет...
поднатужься - может дойдёт то что написано... Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 9810
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12.11.2020 16:21 Ответить
господи!плевать вирусу на ваш иммунитет!
кстати в палате для ковидных 5 чел 1 кардиология 3 с сах.диабетов и одна с проблемой шитовидки..у всех ковид1 разное лечение и разные симптомы!
и шо?где мне место среди этих больных!у меня не прыгало давление..не скакал сахар..не болело сердце...я просто тупо задыхалась...и ко мне не приехала скорая!
так что про эволюцию рассказывайте сказки....
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12.11.2020 14:50 Ответить
Усі хто проти масок, карантину має надати письмову відмову від госпіталізації та підключення до апарату штучного дихання.
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13.11.2020 11:42 Ответить
 
 