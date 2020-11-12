Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 ноября, в 10:30 в селе Белая Криница на автодороге "Киев-Чоп" вблизи АЗС началась мирная акция протеста граждан против карантина выходного дня\.

Почти 70 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров с полицейскими, они периодически будут освобождать проезжую часть и пропускать транспортные средства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Кроме того, протестующим объявили об уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций. Патрульные полицейские на указанном участке дороги регулируют дорожное движение.

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В 12.40 участники мирной акции протеста против карантина выходного дня разблокировали трассу "Киев-Чоп" в селе Белая Криница. Решается вопрос о правовой квалификации указанного события, добавили позже в полиции.